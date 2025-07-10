16 снимков из отпуска, глядя на которые и слова-то подобрать сложно
Все мы из отпуска привозим фотки, где стараемся выглядеть как модель на фоне моря или гор. Но иногда попадаются такие штуки, что просто невозможно пройти мимо и не сфоткать. Они бывают настолько странные, самобытные, пугающие или, наоборот, такие смешные, что потом еще долго пересматриваешь эти кадры.
«Нашла фотку в семейном архиве»
«Были в Италии, и к напиткам нам подали это. Что это?»
Да, это именно маринованный люпин. Очень популярная закуска в тех местах.
Но вот насколько я люблю всякое солёное-маринованное, мне вообще не зашло 🙄 Было невкусно 😔
- Хм, вероятнее всего, это маринованные бобы, люпин белый. © nosheepsherlock/ Reddit
«Сняли номер в отеле, а там такая вот лампа. Да, это конфеты»
В итальянском ресторане были подобные лампы с разными видами спагетти
Уникальное произведение искусства, конечно
прекрасная тортилла из пряной шри-ланки,
ни пошлости магнитов, ни знойность бирманкИ).
p.s. сорян, ничего в голову приличного не лезет - проклятый ром)...
- Мои друзья, семейная пара, из каждого путешествия привозят полотенце с названием страны. В 2019 году на Шри-Ланке они долго не могли найти подходящее, пока местный не предложил сделать им полотенце на заказ. Внесли предоплату, договорились забрать через день. Через сутки — не готово. На второй день — снова не готово. На третий заявили: «Ну хватит нас торопить, хотите, чтоб было красиво?» И только на четвертый день им наконец торжественно вручили заказ. © ryapa / Pikabu
«Мама ездила в Исландию. Я попросила привезти мне значок в качестве сувенира. Она вернулась и подарила мне это. Сказала, что значок надо заслужить»
«Заселились в отель. Вот куда выходит наше окно и дверь. Прямо в лобби»
«Моя бабушка уехала в Португалию. Вот какую фотку она выложила в социальных сетях из своего путешествия»
«Будучи во Франции, наткнулись на такой вот автомат со свежим хлебом»
Хлеб-прекрасно!
В Германии автоматы со свежими яйцами и картофелем
«Родители взяли меня в отпуск в Италию и заплатили за меня £1000. Вот что принесли на ужин»
«Одно из моих самых экзотических катаний»
«Приехали в Магнитогорск, заглянули в местный парк и офигели от вот такого аттракциона»
«Отец взял внучку на рыбалку. Единственная фотка, которую он сделал в тот день»
Научите дедушку пользоваться смартфоном!
Моя бабушка сначала вообще не понимала, что это такое, а теперь каждый день шлёт мне картинки и гифки с пожеланием доброго утра и хорошего настроения 😅
«Поехали всей семьей, 11 человек, в отпуск. Мама выбрала номер и вот что нас там ожидало»
- Вы в здравом уме это забронировали?
«Мы спланировали целое семейное путешествие ради этого музея и этой таблички. А ее нет»
Надпись: «Объект на изучении»
«Купила книгу, чтобы читать в автобусе. Когда открыла, увидела это»
Собери сам как пазл. Двойное удовольствие. Сначала собираешь, потом читаешь
«Нет ли ощущения, что $15 — это многовато за 9 мидий в кляре?»
А вот несколько классных историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах.