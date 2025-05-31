14 человек рассказали, от каких привычек своих вторых половинок им хочется вздыхать закатив глаза
Все мы знаем, что какая бы идиллия не царила в жизни отдельно взятой пары, некоторые особенности характера или поведения могут временами крепко так доводить до кипения. И наши сегодняшние герои не упускают возможность выговориться в сети, чтобы сбросить градус напряжения.
- Она. Планирует. Все. Стоит мне вскользь упомянуть, что мы можем поехать в отпуск, купить что-то или что-то в этом роде, как через час у нее уже будет электронная таблица и слайды с описанием всех причин, почему мы должны это сделать, сколько это будет стоить, маршруты поездок и так далее. Сначала я думал, что это очаровательно, но потом подобного стало слишком много. Теперь я стараюсь не упоминать при ней о планах на будущее, чтобы не провести следующие несколько недель в разговорах об этом. Но я тоже не идеален, так что все принимаю. © varnell_hill / Reddit
- У мужа есть привычка оставлять в холодильнике пустые коробки — из-под сока, например, или из-под молока. В ящике для овощей-фруктов иногда остаются пакетики тоже. Все время напоминаю ему, чтобы выкидывал. Вчера после ужина слышу как он открывает холодильник и зовет меня удивленным голосом. Пришла и увидела, что случайно поставила в холодильник тарелки от ужина, вместе с вилками. Ржали очень долго — он сказал, что я его переплюнула. © Подслушано / Ideer
- Затеяли ремонт с мужем, думали, за месяц управимся. Прошло полгода, и конца-края не видно. Я ему говорю: «Может, рабочих наймем?» А он: «Да сами справимся». В итоге ничего не сдвинулось, в квартире бардак. А муж сидит и планирует, как все будет выглядеть... Когда-нибудь в далеком будущем. © Палата № 6 / VK
- Муж не знает, где какие вещи лежат. Он ждет подсказок, когда разгружает посудомоечную машину или раскладывает продукты. Меня это всегда очень смущает. Он, кажется, знает, где искать, когда ему что-то нужно, но когда дело доходит до того, чтобы положить все на место, у него проблемы. © Cashewchicken23 / Reddit
«Моя жена смотрит на меня как на сумасшедшего, когда я говорю ей, что пылесос нужно регулярно чистить»
- Я люблю своего мужа, но часто, когда мы оба сидим и читаем, чтобы расслабиться, он находит что-то забавное или интересное в своей книге/статье и зачитывает это мне. Мне приходится останавливаться и слушать его, а он никогда не ограничивается одной-двумя строчками. © MrsWhirly / Reddit
- Мы еще не научились спать вместе. Обычно он спит спиной ко мне, а я его обнимаю. И вот среди ночи тот долгожданный час, когда он повернулся ко мне и обнял меня. И я млею от его тепла и дыхания... минуту... а потом рука чешется! Голова чешется! Нога чешется! Дайте почесать, извернуться, мне неудобно лежать! Твоя рука слишком тяжелая! Ты забрал мое одеяло! © Подслушано / Ideer
- Когда моя жена убирается в доме, то оставляет все там, где закончила уборку. Пример: пылесосит гостиную, а потом оставляет пылесос посреди гостиной. Я не обращаю внимания не только потому, что очень люблю ее, но и потому, что, если я открою рот, пылесос окажется у меня. Приходится выбирать! © michaelnpdx / Reddit
- Муж недавно говорит: «Я тебе подарок приготовил, но ты должна его заслужить». Предложил мне неделю не пользоваться телефоном, и тогда я получу «супер-сюрприз». Я выдержала, уже вся на нервах, ждала, что будет что-то вау! А в итоге он подарил мне... флакон духов, которые я терпеть не могу! И сказал: «Зато ты освободилась от соцсетей». Просто нет слов. © Палата № 6 / VK
«Муж попытался сложить столовое серебро»
- Она любит греть руки, прикладывая их к моей коже, обычно к животу. Они всегда чертовски холодные и это раздражает меня до невозможности. Но она милая, так что я не обращаю на это внимания. © graceandwildflowers / Reddit
- У моего мужа глупая привычка засыпать в ванной. Когда это случилось первый раз, я чуть не поседела. Представьте, зашел в ванную, закрылся и пропал на 40 минут. Я ему стучала, кричала, ноль на массу, лежал в наушниках. Собралась выламывать двери, как он проснулся. И такой стресс постоянно мне устраивает. Закроется, уснет, а я переживаю. Доказываю, как это опасно, но кто ж меня слушает... © Палата № 6 / VK
- Он засыпает каждый раз, когда мы смотрим фильм. И при этом никогда не позволит мне выбрать фильм, который я действительно хочу посмотреть. Так что в итоге мы смотрим то, что хочет он, а потом он вырубается. © miijoan / Reddit
- Она регулярно оставляет на кухонном столе мелкий мусор: крышки, обертки и т. д. В нескольких шагах от нее всегда есть мусорное ведро, просто ей не приходит в голову им воспользоваться. © WeAllHaveOurMoments / Reddit
Поставь н4 стол какую-нибудь ёмкость - контейнер или ещё что.
Надо только чётко донести мысль, что это для мусора.
У нас в каждой комнате стоят, постепенно приучились все)
«Уехала на две недели. Мой муж сложил свою одежду у стиральной машины, вместо того чтобы постирать ее»
- Муж не любит покупать новые вещи. Его любимая рубашка десять раз зашита, и такая протертая, что он скоро что голый, что в ней будет — не отличишь. Мечтаю от нее избавиться. Я даже нашла, где купить похожую, но ответ один: «Да не выдумывай! Еще же можно носить!» Угу, можно, но не стоит... © Палата № 6 / VK
- Меня бесит привычка мужа не мыть крышки от кастрюль/сковородок. Когда его очередь мыть посуду, то можно быть уверенной, что если на крышке нет явных, видимых признаков грязи, то все — она уйдет к чистым просто так. Ведь там же только пар. И в итоге, если забыться и взять крышку не глядя, то жареная картошка будет со вкусом пельменей, щи с ароматом рыбы и т.д. © Палата № 6 / VK
А в современном лексиконе хватает слов, которые могут раздражать не меньше, чем выходки близких. Вот вам статья в доказательство.
Комментарии
Так много мелочных людей. Бесит- переучи супруга/ супругу или сделай сам/ сама. Нет причин страдать. Просто быт
да да да - приводишь в дом практически чужого человека, который всего лишь... - и тут начинается... - как страшно жить