14 человек рассказали, от каких привычек своих вторых половинок им хочется вздыхать закатив глаза

Все мы знаем, что какая бы идиллия не царила в жизни отдельно взятой пары, некоторые особенности характера или поведения могут временами крепко так доводить до кипения. И наши сегодняшние герои не упускают возможность выговориться в сети, чтобы сбросить градус напряжения.