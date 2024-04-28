15+ ситуаций, после которых хочется покачать головой и воскликнуть: «Ну зачем так делать?»

В жизни порой происходят такие ситуации, которые вызывают у нас недоумение и недопонимание, а в голове только и крутится фраза: «Как такое можно было допустить?» Кто-то детей оставит в зоомагазине, словно в детском центре, другой кривые зеркала установит в спортзале, а третий ноги взгромоздит чуть ли не на голову попутчику.

«В местном тренаржерном зале установили зеркала для комнаты смеха»

Когда зоомагазин перепутала с детской игровой комнатой

Работаю в зоомагазине. Как же меня достали мамаши с детьми. Это магазин, ма-га-зин! Не зоопарк, не детская комната, не аттракционы! Магазин! Апогеем происходящего стала одна мамаша, которая завела пацана лет 6, с фразой: «Поиграй пока тут, я сейчас быстренько подстригусь и приду». Я сказала, что полицию вызову, опеку и вообще всех, потому что маленький ребенок один в торговом центре бродит. Так она еще и возмущаться начала! Эй, это твой ребенок, ты его не мне рожала, почему я должна за ним следить и развлекать его?! Совсем уже...© Подслушано / Ideer

«Мама воспользовалась МОЕЙ рисоваркой, после чего с возмущением сказала, что мне стоило бы ее отмыть»

«Серьезно? Почему?»

«Парковка только для мотоциклов»

«Всего лишь попросил маму сфотографировать меня»

«Этожедетям» все можно, получается?

Коллега каждый день после школы приводит сына-первоклассника на работу, и тот съедает все, что не приколочено. Он проверяет контейнеры в холодильнике и без спроса ест все, что ему понравится. Приходишь обедать, а твоя еда понадкусана или вообще ее уже нет. Мать реагирует просто: «Это же ребенок, жалко, что ли?». Да, жалко. Надоело сидеть голодной, потому что мать не может принести ребенку обед или дать денег, чтобы тот поел в школе. © Подслушано / Ideer

«Кто-то встряхнул церемониальный песок с нашей свадьбы»

«Как моя семья пользуется ножами. А им всего лишь месяц и они совсем недешевые!»

«Моя девушка заморозила банановую смесь прямо в чаше от блендера. А я только вернулся домой из спортзала и собирался сделать себе протеиновый коктейль»

«Кажется, я кому-то не нравлюсь... Подошел к своей машине и увидел сорванный и брошенный на землю значок»

«Ешьте, ешьте, дорогие гости!»

Ненавижу, когда мне против воли что-то кладут в тарелку. Я взрослый человек, зачем меня уговаривать есть? На днях чуть не ушла со дня рождения подруги после того, как та, услышав мой вежливый отказ от свиных ребер, все-таки шлепнула мне одно. Отдала своему парню, а хотелось демонстративно выкинуть в мусорку и сказать, что я сама решу, что мне есть. Но ведь именинница, некрасиво. Сдержалась. © Подслушано / Ideer

«Лечу домой, перелет долгий. Вот с чем мне пришлось мириться»

Почему люди не читают все, что написано в инструкции, объявлениях, документах?

Знаете, я никогда не думала, что основная проблема в стране — что люди не умеют читать. Иногда на рабочий телефон звонят люди и задают вопросы, хотя все написано в бумажках, которые они получают. Написано четко, со всеми нормами и ссылками. Это уже просто крик души! Ну почему люди не умеют читать?! © Палата № 6 / VK

«Вызвал женщину из клининговой компании. Вот что она сделала с 85-дюймовым OLED-телевизором стоимостью 5 500 евро. Он просто испорчен! А я ведь не просил вытирать телевизор!»

© bugibangbang / Reddit Миранда Буш v2.0 23 минуты назад Про "не умеют читать".

Бесит до зубовного скрежета! Когда я заказываю доставку, в комментарии к заказу КАПСЛОКОМ всегда пишу, что домофон не работает, звоните, я спущусь и заберу. Нет, блин! 8 из 10 курьеров этот комментарий игнорируют.

- Ой, а что, домофон не работает?

Не работает!



Понимаю, что задолбашка мелкая, но достало, чесслово. - - Ответить

«Эти белые разводы не удаляются. Думаю, защитный слой на экране телевизора расплавился от чистящего средства»

«Моя жена выплевывает скорлупу семечек в ручку двери нашей машины...»

«Попросил маму пересыпать оставшуюся соль в емкость поменьше, а она высыпала все в раковину, видимо, посчитав, что „осталось совсем немного“. А это почти 200 г соли, которых мне хватило бы еще на 2 месяца!»

«Моя сестра „проверила на вкус“ наши пончики с кремом»

«Я живу в престижном закрытом жилом комплексе. И кто-то написал пароль от ворот. Вот тебе и закрытый жилой комплекс»