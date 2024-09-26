15+ фото, которые позволят заглянуть за кулисы съемок популярных фильмов и сериалов
Кино
2 часа назад
Во время просмотра любимого фильма мы, как правило, слишком захвачены сюжетом, чтобы задумываться о том, что творилось в процессе его создания. Но чуть позже у многих из нас может появиться желание хотя бы на минутку заглянуть в актерское и режиссерское закулисье. Именно это мы сейчас с вами и сделаем.
Райан Рейнольдс на съемках «Дэдпула и Росомахи»
Спорим, таким Росомаху вы еще не видели
Дженна Ортега примерила фату на съемках «Битлджус Битлджус»
А вот так выглядели пески Сатурна. Именно в них прятался червь, которого боялся Битлджус
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина на съемках «Беспринципных в деревне»
«Галя и Волк» или Елена Валюшкина и ее мохнатый коллега в «Последнем богатыре»
блин, были в кинодеревне последнего богатыря, которая рядом со Сходней, помойка, в прямом смысле этого слова. Над деревней гора ТБО и все завалено мусором🤦
-
-
Ответить
Марк Богатырев в самом начале работы над фильмом «Папы»
Павел Деревянко: «Поморские приключения. Михайло Васильевич Ломоносов и скромный я». (На съемках фильма «Как Деревянко Ломоносова играл»)
Команда, которая подарила нам фильм «Майор Гром. Игра». Найдете на фото исполнителя главной роли Тихона Жизневского?
Любовь Толкалина и Андрей Мерзликин работают над очередным эпизодом приключений бессмертного Бориса и его команды в сериале «И снова здравствуйте!»
Генри Кавилл совершает подвиг на съемочной площадке «Лиги справедливости Зака Снайдера»
Рэйчел Зеглер в образе Люси в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». За ее спиной — арена, на которую выходили трибуты
Кажется, на съемках новых «Голодных игр» была вполне непринужденная атмосфера
Генри Кавилл в процессе превращения в Ведьмака...
... и на съемочной площадке сериала о приключениях Геральта из Ривии
Именно так снималась эпичная битва с участием Весельчака У в фантастической киноленте «Сто лет тому вперед»
А это Венсан Кассель в образе Атоса на съемках современного фильма о приключениях трех мушкетеров
Бонус. Сергей Бурунов: «Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Или наоборот. Вот что прислали мне поклонники мультфильма „Изумительный Морис“»
Прочитаем еще одну статью о любимых звездах? Вот 15+ фактов об участниках группы «Иванушки», чья карьера начиналась с бесплатных выступлений на выпускных.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ классных вещиц, без которых, конечно, можно жить, но с ними в 100 раз интереснее
Народное творчество
1 год назад
15 пап убедились на собственной шкуре, что быть родителем — это вам не воблу сушить
Народное творчество
10 месяцев назад
17 животных, которых природа наградила неповторимым шармом
Животные
2 года назад
Почему важно сформулировать миссию своей семьи и как это поможет вам стать сильными и дружными
Семья
1 год назад
11 ошибок отцов, из-за которых их дети еще долго будут выкладывать круглые суммы психологам
Психология
2 года назад
17 человек, которые сначала что-то недопоняли, а потом до них как дошло
Народное творчество
1 год назад
Женщина хитроумно отомстила золовке, которая повадилась есть за ее счет, и ей рукоплещут в сети
Семья
1 год назад
15+ историй о провалах от читателей AdMe.ru, в которых себя узнает каждый начинающий кулинар
Народное творчество
2 года назад
10 детей российских юмористов, которые унаследовали от родителей уникальную внешность
Ностальгия
4 года назад
7 пар звезд, которых связывают семейные узы (А мы и не знали)
Культура
3 месяца назад
16 СМС от вторых половинок, которых хлебом не корми — дай что-нибудь отчебучить
Народное творчество
2 года назад
10+ знаменитостей, которых мало кто помнит молодыми. А нам удалось найти такие фото
Кино
2 года назад