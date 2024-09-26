15+ фото, которые позволят заглянуть за кулисы съемок популярных фильмов и сериалов

Во время просмотра любимого фильма мы, как правило, слишком захвачены сюжетом, чтобы задумываться о том, что творилось в процессе его создания. Но чуть позже у многих из нас может появиться желание хотя бы на минутку заглянуть в актерское и режиссерское закулисье. Именно это мы сейчас с вами и сделаем.

Райан Рейнольдс на съемках «Дэдпула и Росомахи»

Спорим, таким Росомаху вы еще не видели

Дженна Ортега примерила фату на съемках «Битлджус Битлджус»

А вот так выглядели пески Сатурна. Именно в них прятался червь, которого боялся Битлджус

Павел Деревянко и Оксана Акиньшина на съемках «Беспринципных в деревне»

«Галя и Волк» или Елена Валюшкина и ее мохнатый коллега в «Последнем богатыре»

Чертово_колёсико 2 часа назад блин, были в кинодеревне последнего богатыря, которая рядом со Сходней, помойка, в прямом смысле этого слова. Над деревней гора ТБО и все завалено мусором🤦 - - Ответить

Марк Богатырев в самом начале работы над фильмом «Папы»

Павел Деревянко: «Поморские приключения. Михайло Васильевич Ломоносов и скромный я». (На съемках фильма «Как Деревянко Ломоносова играл»)

Команда, которая подарила нам фильм «Майор Гром. Игра». Найдете на фото исполнителя главной роли Тихона Жизневского?

Любовь Толкалина и Андрей Мерзликин работают над очередным эпизодом приключений бессмертного Бориса и его команды в сериале «И снова здравствуйте!»

Генри Кавилл совершает подвиг на съемочной площадке «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Рэйчел Зеглер в образе Люси в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». За ее спиной — арена, на которую выходили трибуты

Кажется, на съемках новых «Голодных игр» была вполне непринужденная атмосфера

Генри Кавилл в процессе превращения в Ведьмака...

... и на съемочной площадке сериала о приключениях Геральта из Ривии

Именно так снималась эпичная битва с участием Весельчака У в фантастической киноленте «Сто лет тому вперед»

А это Венсан Кассель в образе Атоса на съемках современного фильма о приключениях трех мушкетеров

Бонус. Сергей Бурунов: «Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Или наоборот. Вот что прислали мне поклонники мультфильма „Изумительный Морис“»