Огромный диз статье. Наиогромнейший! Я реально думала насладиться просмотром статьи, закончила уборку, налила чай, открываю, а тут такой подарок. А потом разочарование от содержания.
Как, делая статью о солистах Иванушек, вы решили не вспоминать об Игоре Сорине? Да и Олег Яковлев заслуживает упоминания. Ведь Иванушки - это тот, первый состав, и именно он сделал Иванушек узнаваемым. И что значит фраза, что Андрей жалеет о преждевременной кончине Олега и ни слова упоминания об Игоре?
15+ фактов про «Иванушек International», которые пели и на последних звонках, и на Бродвее
Первое выступление этой группы состоялось в 1995 году. Тогда еще малоизвестный коллектив бесплатно пел на школьных выпускных и последних звонках. И называлась эта группа то «Союз-Апполонов», то «Подсолнухи», то «Карандаши», то «Третий Интернатанцевал».
Своим нынешним названием ребята обязаны поэту Герману Витке, который при знакомстве удивленно спросил: «Что это за Иванушки такие?». Оказалось, что они внешне напомнили ему героев народных сказок. Ну а мы вам сейчас подробнее расскажем о действующих участниках этого коллектива.
Андрей Григорьев-Аполлонов
- В 1980 году 10-летний Андрей побывал на концерте Валерия Леонтьева. Мальчика поразило шоу, которое устроил певец в серебряном комбинезоне, и он твердо решил стать артистом и тоже выступать на сцене.
- Андрей начал зарабатывать в возрасте 15-16 лет, танцуя брейк-данс на сочинской набережной. Он говорил: «Я зарабатывал тогда даже больше, чем мой отец, главный врач. За вечер мы с ребятами могли „поднять“ рублей сто на пятерых».
- В 16 лет парень пошел работать манекенщиком в сочинский театр мод «Мини-Макси», а 4 года спустя стал там режиссером-постановщиком.
- В это же время он познакомился с будущим коллегой по «Иванушкам» Игорем Сориным и в 1994 году уехал с ним выступать в бродвейском мюзикле «Метро».
- В 2002 году Андрей начал карьеру телеведущего. Он вел программу «12 злобных зрителей», а в 2003–2005 годах был приглашен в детскую передачу «Полундра».
- С 2007 по 2008 год артист вел развлекательную программу «Cosmopolitan. Видеоверсия». Чуть позже он засветился в нескольких выпусках программы «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом. А с октября 2013 по май 2014 года Григорьев-Аполлонов вел передачу о ремонте «Добро пожаловать домой!». Он даже стал ведущим одного выпуска «Спокойной ночи, малыши!».
- Артист любит вспоминать об этом периоде своей жизни. Как-то раз он поделился в соцсетях фотографиями со съемок телеигры «Полундра!», где он представал в самых разных образах. Андрей рассказывал: «Мы снимали по 6 программ в день. Каждый выпуск все новое — участники, задания, грим и костюмы. Во что меня только не наряжали! Камзолы, треуголки, плащи, шапки-ушанки... Сопровождалось все это прочтением сценария и наклеиванием на меня усов и бород».
- До 2001 года певец был женат на Марии Кириленко-Лопатовой, дочери чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова. Мария работала телеведущей и мечтала о карьере певицы, но решила посвятить себя семье и детям. В 2002 году она все же записала свой сольный альбом под псевдонимом Malo.
- До 2019 Андрей состоял в браке с Мариной Григорьевой-Аполлоновой — телеведущей и актрисой, снимавшейся в эпизодических ролях. В этом союзе на свет появились двое сыновей Иван и Артемий.
- Обе бывшие жены певца позже вступили в браки с баскетболистами. Мария стала женой баскетболиста Андрея Кириленко, а Марина ушла к спортсмену Андрею Зубкову.
- Андрей поддерживает дружеские отношения со своими коллегами и искренне скорбит о преждевременном уходе из жизни бывшего участника «Иванушек» Олега Яковлева.
- Певец активно занимается благотворительностью и помогает детям. Во Всемирный день борьбы с сосудистыми патологиями он вместе со студентами одного из вузов придумал, как привлечь внимание к этой проблеме, и принял участие в акции «Сердце в красках». Андрей предложил своим подписчикам присоединиться к флешмобу, нарисовать любым безопасным способом (аквагрим, помада, свекла) сердце на щеке, сделать фотографию и разместить ее в соцсетях.
Кирилл Андреев
- Оказывается, у Кирилла испанские корни. Его отца усыновила семья Андреевых. Мальчик никогда не узнал о своем происхождении: правда открылась уже после того, как он ушел из жизни, и бабушка Кирилла рассказала, что ее сын был приемным.
- С 10 лет Кирилла воспитывала только мать — Нина Михайловна Андреева. Она была инженером-полиграфистом и работала главным технологом в типографии.
- В детстве будущий певец серьезно увлекся плаванием и даже стал кандидатом в мастера спорта. Позже парень вдохновился примером Арнольда Шварценеггера и занялся бодибилдингом.
- Харизматичного и накачанного юношу начали приглашать сниматься в рекламе и клипах, а затем позвали в школу фотомоделей. Кирилл несколько лет проработал в Театре мод и ради своей карьеры сделал пластическую операцию на носу.
- Кирилла можно было увидеть во втором сезоне телешоу «Цирк со звездами». В одном из номеров он исполнил роль клоуна, а в другом предстал в образе Элвиса Пресли.
- Любовь к цирку у певца сохранилась с детства. Он рассказывал, что его мама помогала печатать афиши Цирку на Цветном бульваре. Благодаря этому маленький Кирилл даже познакомился с Михаилом Румянцевым, которого все знали как клоуна Карандаша.
- Кирилл до сих пор не бросил спорт. Вот только от кикбоксинга пришлось отказаться: певца предупредили, что он может получить удар в область глаз и испортить зрение. Поэтому сейчас артист отдает предпочтение хоккею.
- Кирилл женат 24 года. Его вторую половинку зовут Лолита Андреева и раньше она работала инструктором по аэробике.
- Пара воспитала сына Кирилла, который сейчас занимается баскетболом и рукопашным боем. А в июне 2021 года у певца родилась внучка Аннелия.
- Как и его рыжий коллега из «Иванушек», Кирилл занимается благотворительностью и помогает особенным детям.
- Однажды Кирилл рассказал подписчикам об особенной девочке Саше, которая талантливо рисует животных на одежде и не сдается, несмотря на свой диагноз. Певец показал своим фанатам работы Александры и предложил поддержать ее любым возможным способом.
Кирилл Туриченко
- Кирилл признавался: «Самым запоминающимся выступлением в жизни я, конечно, считаю самое первое. Еще в детстве меня пригласили участвовать в телепроекте „Утренняя звезда“. Мне было 11 лет и я помню, каким волнительным было ожидание выхода на сцену. Но уже тогда стало понятно, что я просто не могу не связать свою жизнь с ней».
- Уже через год мальчик сыграл главную роль в мюзикле «Волшебная лампа Аладдина», а затем стал участником вокального квартета «КА2Ю».
- После школы Кирилл занялся театральной карьерой. Он исполнил главную роль в рок-опере «Ромео и Джульетта» и уже в 2004 году стал лауреатом Международного конкурса артистов оперетты.
- Кирилл участвовал в первом сезоне музыкального проекта «Народный артист» вместе с Алексеем Чумаковым и Александром Панайотовым, а затем полгода выступал в качестве бэк-вокалиста в группе Smash.
- С 2013 года певец входит в состав «Иванушки International». И кажется, одной из самых преданных поклонниц Кирилла стала его жена Дарья Тарасова.
- Сейчас Кирилла тоже можно увидеть в различных телепроектах. В 2021 году он принимал участие в шоу «Маска», где предстал в образе Носорога.
- В январе 2024 года стало известно, что Кирилл Туриченко стал финалистом второго сезона шоу «Аватар». В этой программе он управлял цифровым образом гусляра Садко.
- Недавно у Кирилла состоялся первый сольный тур, который завершился грандиозным концертом в Санкт-Петербурге. Певец от души поблагодарил своих поклонников и признался: «Без вашей веры и поддержки все это было бы невозможно!»
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Комментарии
Огромный диз статье. Наиогромнейший! Я реально думала насладиться просмотром статьи, закончила уборку, налила чай, открываю, а тут такой подарок. А потом разочарование от содержания.