15+ фактов про «Иванушек International», которые пели и на последних звонках, и на Бродвее

Огромный диз статье. Наиогромнейший! Я реально думала насладиться просмотром статьи, закончила уборку, налила чай, открываю, а тут такой подарок. А потом разочарование от содержания.

Как, делая статью о солистах Иванушек, вы решили не вспоминать об Игоре Сорине? Да и Олег Яковлев заслуживает упоминания. Ведь Иванушки - это тот, первый состав, и именно он сделал Иванушек узнаваемым. И что значит фраза, что Андрей жалеет о преждевременной кончине Олега и ни слова упоминания об Игоре?