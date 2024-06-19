10+ моментов из наших любимых фильмов, которые вызывают вопросики

Есть зрители, которые любят не просто смотреть фильмы, но и обсуждать, насколько кино достоверно отразило те или иные стороны жизни. Так, у некоторых вызывает недоумение странное поведение Розы или эгоистичный поступок Гарри Поттера. Мы вспомнили сценарные решения, которые заставили зрителей усомниться в логике происходящего.

А в бонусе вас ждет остроумное наблюдение о руках Эдварда Каллена, которым поделились самые внимательные фанаты «Сумерек».

Роза ловко перерубила цепь от наручников

У «Титаника» огромная фанбаза, да и мы, признаться, считаем это кино бесподобным. Но все равно находятся люди, которые готовы разглядывать фильм с лупой в поисках режиссерских просчетов. Например, в сцене, где Роза пытается спасти жизнь Джека, прикованного наручниками к трубе, девушка, явно никогда раньше не державшая в руках топор, перерубает цепь с первого раза. «Вероятно, это не очень хорошая идея, чтобы избалованная девушка, которая никогда в жизни не работала, замахивалась на крошечный участок железа», — отмечают поклонники фильма. Однако, действия героини все-таки оправдывают: «Именно этот момент в сцене высмеивается. Джек говорит ей еще, мол, попробуй сначала сделать несколько тренировочных ударов». То есть, комментаторам пришлось по вкусу, что сам режиссер, понимая абсурдность этого сюжетного хода, поиронизировал над ним.

Эль единственная приходит в костюме на вечеринку

Когда одногруппница приглашает Эль Вудс на вечеринку, то упоминает, что это будет «что-то вроде маскарада». Поэтому Эль приходит туда в розовом костюме с ушками. Однако очень быстро выясняется, что она — единственная участница маскарада. Все остальные гости одеты самым обыкновенным образом. Почему так произошло, зрителям не объясняется. Возможно, хозяйка дома просто хотела отвязаться от Эль и сказала первое, что пришло в голову.

Гарри ведет себя как эгоист

В «Гарри Поттере и философском камне», оказавшись в поезде, Гарри покупает сладости с тележки проводника и щедро делится ими со своим новым другом Роном. Однако некоторые фанаты франшизы пришли к выводу, что поступок Гарри не заслуживает одобрения. Как отметили интернет-пользователи, это привело к тому, что ни один из других детей в поезде не смог купить никаких сладостей, и Гарри — законченный эгоист. Ведь он скупил, по их мнению, все, что было в тележке. Впрочем, среди фанатов фильма до сих пор нет единой версии событий. Некоторые считают, что мальчик скупил не все сладости с тележки, а просто всех видов понемногу. Да и не стоит забывать, что Гарри на тот момент было всего 11 лет и он впервые получил доступ к карманным деньгам. Неудивительно, что юный волшебник решил разгуляться.

Есть бодипозитивная Барби, но нет Кена

В фильме «Барби» есть очень много разных Барби, включая бодипозитивную версию куклы. Эту роль исполнила актриса Шерон Руни. Но внимательные зрители заметили, что бодипозитивного Кена, как ни странно, в кинокартине нет. Все Кены — мускулистые спортсмены. По мнению интернет-пользователей, это говорит о том, что бодипозитива для мужчин пока что не существует. Еще один зритель отметил, что это могло быть задумано как еще одно наглядное доказательство того, что с Кеном в фильме плохо обращаются. Потому что Барби — это все, а Кен — просто Кен.

Рейнира одевается очень просто

Во время просмотра «Дома дракона» не раз возникал вопрос, почему по сравнению с Алисентой Рейнира одевается очень просто и непритязательно, словно она вовсе не дочь короля и не наследница Железного трона. Возможно, дело в том, что в сериале Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр — персонажи вселенной со сложной политической и социальной динамикой. На дизайн костюмов персонажей, вероятно, влияют их роли, личности и социальный статус. Одежда Рейниры может отражать ее практичный характер, в то время как одежда Алисенты свидетельствует о ее стремлении к богатству.

Проклятый медальон призвал команду «Черной жемчужины»

В первой сцене фильма «Пираты Карибского моря» Элизабет замечает в воде Уилла Тернера. Она забирает у него золотой ацтекский медальон. Спустя годы, когда Элизабет падает в воду, медальон реагирует на это и «призывает» проклятую команду «Черной Жемчужины». Однако медальон, почему-то, не сделал то же самое несколькими годами ранее, когда Уилл пережил кораблекрушение. А команда «Черной жемчужины» должна тогда была знать, что медальон находился поблизости, и они бы искали его среди обломков. Но этого не произошло.

Элементы не смешиваются

Согласно устройству мира в мультфильме «Элементарно», разные элементы не могут смешиваться. На этом и построен главный конфликт, так как герои, принадлежащие к противоположным стихиям воды и огня, неожиданно влюбляются друг в друга. Но от внимания зрителей не укрылась одна странная деталь: как тогда была создана вся инфраструктура их мира? Как, в конце концов, был изготовлен железный забор, через который герои просачиваются в одной из сцен? Этот момент никак не проясняется.

Сила материнской любви спасла только Гарри Поттера

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти» выясняется, что Гарри выжил во младенчестве, потому что его защитила любовь матери. У тех, кто не читал книги, это вызвало множество вопросов: можно подумать, что до этого Волан-де-Морт никогда не убивал никого из близких людей. Но почему в таком случае выжил только Гарри? Поклонники книжной серии объясняют, что причина, по которой Гарри выжил, заключалась в том, что Северус Снейп попросил Волан-де-Морта пощадить Лили Поттер. И матери Гарри был предоставлен выбор: остаться жить или нет. В книгах это подробно описано, но в фильме осталось не проясненным.

У героев в юности и старости глаза разного цвета

В продолжении мюзикла «Мамма миа!» рассказывается о лете, когда героиня Мерил Стрип встретила Сэма, Билла и Гарри и забеременела Софи. В сиквеле было изменено множество деталей по сравнению с оригиналом, что создало ряд несоответствий между двумя фильмами. Например, между юными и взрослыми версиями некоторых персонажей есть одно различие, которое трудно игнорировать. В 1979 году у Донны были карие глаза, а у Рози голубые. Однако в наши дни у Донны теперь голубые глаза, а у Рози они внезапно стали карими.

Герои не меняются после смерти

Одна из самых заметных дыр в сюжете «Битлджуса» касается внешнего вида Адама и Барбары, когда они становятся призраками. В то время как остальные привидения имеют разные шрамы и выглядят точно так же, как на момент смерти, Адам и Барбара просто носят ту же одежду, хотя она как минимум должна быть мокрой, поскольку они умерли, упав в реку. Хотя, возможно, это дыра в сюжете имела смысл для актеров. Ведь иначе им пришлось бы носить мокрую одежду на протяжении всего съемочного периода, что чревато как минимум простудой.

Роза выбрасывает «Сердце океана» за борт

В «Титанике» уже пожилая Роза бросает свое бесценное ожерелье в воду. Она почему-то считает, что это лучшее применение драгоценности, чем, например, завещать его семье или отдать на благотворительность. Поступок героини осуждают многие интернет-пользователи: «Моя бабушка ненавидела „Титаник“ именно по этой причине. Если кто-то упоминал этот фильм, она всегда разражалась тирадой на тему того, что Розе следовало подарить колье внукам или что-то в этом роде.»

Бонус: пальцы Эдварда живут собственной жизнью

В интернете набрали популярность мемы про загадочное положение пальцев Эдварда Каллена в разных сценах «Сумерек». В частности, юмористы обратили внимание, что прежде чем сесть за стол в школьной столовой, вампир сначала опирается на него двумя пальцами каждой руки и только потом садится. В некоторых других абсолютно бытовых сценах он тоже зачем-то сжимает ладони, оставляя выпрямленными только несколько пальцев. «Я посмотрела этот фильм миллиард раз и никогда до этого не замечала, как нелепы его пальцы! Как я могла не обратить на это внимание?!» — удивляется фанатка фильма.