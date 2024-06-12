14 звездных нарядов, которые были полны тайного смысла, а мы и не заметили

Порой смотришь на наряд знаменитости и думаешь: «Ну платье и платье». А потом оказывается, что вон тот пояс на самом деле стал революцией и одой любви к себе, а вот этот образ — дань уважения другому человеку. И мы разыскали именно такие отсылки.

Волшебное платье Эль Фаннинг будто держали на весу птицы. Точь-в-точь как в мультфильме «Золушка», который вышел более 70 лет назад

, © Cinderella / The Walt Disney Company ANGELA WEISS / AFP / East News

Платье Лупиты Нионго считается одним из лучших платьев Оскара всех времен. А его нежно-голубой оттенок был выбран не просто так — он напоминает актрисе о родном Найроби

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Кстати, одно из колец, в форме лягушки, было создано специально для нее. Оказывается, лягушка — это талисман семьи актрисы, а кольцо таким образом стало еще одним напоминанием о доме.

Дизайнер платья Джиджи Хадид на Met Gala 2019 признался, что своим творением отдал дань уважения певице Шер

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Знаменитое платье Ким Кардашьян с умопомрачительно подчеркнутой талией было отсылкой к родному штату звезды. Золотистый песок, океан и Ким, будто только что вышедшая из воды

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В 2021 году Кайя Гербер отдала дань уважения Бьянке Джаггер и до мелочей повторила ее наряд 1981 года. Включая даже прическу

ANGELA WEISS / AFP / East News

Наряд Кендалл Дженнер тоже был отсылкой к легенде

, © My Fair Lady / Warner Bros. Invision / Invision / East News

Креативный директор дома Живанши создал платье, вдохновленное образом Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Которое, в свою очередь, тоже было творением дома Живанши.

В 2021 году Зендея надела точно такое же платье, в котором Бейонсе покорила весь мир своим хитом «Crazy In Love»

Тогда, много лет назад, чтобы сделать платье более подходящим для выступления, певица просто обрезала его.

Роскошное платье Блейк Лайвли на Met Gala 2022 было полно отсылок

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Так, его рисунок воссоздал черепицу Эмпайр-Стейт-Билдинг, драпировка повторяла Статую Свободы, а на шлейфе отпечаталась знаменитая звездная крыша Центрального вокзала в Нью-Йорке.

На церемонию «Грэмми» Дуа Липа выбрала платье, в котором уже когда-то блистала Синди Кроуфорд. Целых 30 лет назад

Наряд Сары Джессики Паркер на Met Gala 2022 не просто демонстрировал моду 19 века

ANGELA WEISS / AFP / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Он был вдохновлен ансамблем Элизабет Кекли — выдающейся швеи, дизайнера, писательницы, филантропа и общественной активистки.

Наряд Умы Турман на Оскаре казался просто элегантным и классическим. А потом она начала танцевать на сцене с Джоном Траволтой и отсылка к «Криминальному чтиву» стала очевидной

На 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» Гвен Стефани была в платье, полностью усыпанном ракушками

VALERIE MACON / AFP / East News

Дело в том, что муж певицы уже давно их собирает для своей любимой. И дизайнеры Dolce & Gabbana решили сделать из этой коллекции произведение модного искусства.

В 1997 году Мэрайя Кэри появилась на красной ковровой дорожке в коротком топе и юбке с умопомрачительными разрезами. И этом комплекте гораздо больше смысла, чем кажется

Незадолго до этого певица рассталась с возлюбленным, который строго контролировал, что и как ей носить. Так смелый наряд стал настоящим символом вновь обретенной свободы.

Меган Маркл не раз разрушала своими образами королевские традиции, и ее образ после рождения сына не стал исключением

PA Pool / Associated Press / East News