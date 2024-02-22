12 звезд, которые зашифровали в нарядах тайные послания. А мы не сразу это поняли

Пасхалки любят не только режиссеры фильмов: иногда и знаменитости не прочь передать особое послание миру через свой образ. Мы попробовали разгадать некоторые из них.

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network/Sipa USA/East News

На церемонии «Золотой глобус — 2021» Брайс Даллас Ховард вышла на сцену в мерцающем платье с эффектом градиента. С виду простое платье имело секрет: оказалось, что оно было подержанным. Своим выбором актриса хотела привлечь внимание к концепции разумного потребления и призвать людей подходить к покупкам более осознанно. Девушка призналась, что не видит смысла в тратах на дорогие дизайнерские наряды, которые надеваются лишь один раз, поэтому часто покупает одежду для выхода в свет в комиссионках.

Флоренс Пью

Scott Garfitt/Invision/East News , Scott Garfitt/Invision/East News

На лондонской премьере фильма «Оппенгеймер» Флоренс Пью появилась в роскошном платье Valentino из осенней коллекции 2023 года. Наряд украшали смелые вырезы, но особого внимания заслуживал его цвет. Огненный терракотовый оттенок полностью соответствовал тематике ленты. А для усиления эффекта актриса затонировала волосы в похожий оттенок.

Мэтт Деймон

Golden Globes / Avalon/Photoshot/East News

Мэтт Деймон, как настоящий любящий муж, не упускает возможности выразить свои чувства к жене. На премии «Золотой глобус — 2024» актер продемонстрировал изготовленные на заказ запонки с гравировкой «LD» — инициалами его супруги Лучаны Барросо Деймон.

Элизабет Дебики

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , LFI/Photoshot/REPORTER / East News

На премьере 6-го сезона сериала «Корона» Элизабет Дебики, исполнившая роль принцессы Дианы, отдала дань уважения своей героине, повторив один из ее культовых образов. Маленькое черное платье с ассиметричными плечами напоминало знаменитое «платье мести» авторства Кристианы Стамболян.

Тейлор Свифт

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

На вручении премии MTV Video Music Awards в 2022 году Тейлор Свифт сияла ярче всех в платье из драгоценных камней, которое шутливо прозвали «люстрой». Но поклонники разглядели за ослепительным внешним видом нечто большее. Фанаты уверены, что наряд является отсылкой к клипу певицы на песню «Look What You Made Me Do», в котором девушка нежится в ванне, полной бриллиантов.

Селена Гомес

Scott Gries/Invision/AP/East News

В 2013 году Селена Гомес поразила публику, появившись на ковровой дорожке MTV Video Music Awards в синем платье с высоким разрезом. Многие сочли наряд слишком откровенным. Но, оказывается, девушка добивалась именно этого эффекта. Незадолго до премии Гомес отметила 21-летие, и смелый наряд как нельзя лучше передавал ее состояние. Селена рассказала, что на тот момент это было настоящим заявлением. «Именно в этом платье я впервые почувствовала себя женщиной», — поделилась она.

Чон Хо-ён

PATRICK T. FALLON/AFP/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

После головокружительного успеха сериала «Игра в кальмара» исполнительница одной из главных ролей Чон Хо-ён обрела мировую известность. Выбирая наряд для своей первой большой церемонии, девушка решила отдать дань уважения своим корням. Чон вышла на красную дорожку SAG Awards в расшитом вручную жаккардовом платье Louis Vuitton. Узор на ткани напоминал традиционную корейскую технику najeonchilgi с использованием раковин моллюсков. А волосы актрисы украшала современная версия тэнги — ленты, которой кореянки традиционно завязывали косы.

Кейт Мара

Gregorio T. Binuya/Everett Collection

На мероприятие, посвященное выходу картины «Марсианин», Кейт Мара пришла в мини-платье, украшенном рисунками небесных тел. Вот такая яркая отсылка к фильму.

Дженнифер Лопес

@broadimage/Broad Image/East News , Jordan Strauss/Invision/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

В качестве украшения к наряду для «Золотого глобуса — 2024» Дженнифер Лопес выбрала серьги и кольцо Boucheron из белого золота, украшенные крошечными колибри. Помимо того, что драгоценности были потрясающе красивы, они имели символическое значение. Дело в том, что одна из песен предстоящего альбома певицы «This Is Me... Now» названа в честь миниатюрных птиц. Таким образом Джен изящно напомнила о будущем релизе.

Эмма Стоун

Эмма Стоун всегда основательно подходит к созданию своих образов. Не стал исключением и наряд для премьеры короткометражного фильма «Блеяние» в Афинах. Эмма выглядела словно греческая богиня в нежно-голубом платье Louis Vuitton, напоминающем традиционный хитон. Своим выбором девушка проявила уважение к культуре страны.

Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо

MICHAEL TRAN/AFP/East News

На церемонии вручения «Золотой глобус — 2024» Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо представляли фильм «Убийцы цветочной луны», рассказывающий о трагической странице в истории индейцев из племени осейджей. Актеры почтили память коренных индейцев символическими аксессуарами. Ди Каприо надел булавку с символом осейджей, а Гладстоун дополнила образ серьгами со знаком племени черноногих.

Таких случаев не перечесть. Если вам понравилась статья, обратите внимание на этот материал.