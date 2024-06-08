На момент, когда Пенелопа закрутила с Колином любовь, ей по книге было уже 27.
16 раз, когда звезды брались за роли не по возрасту, а мы это как-то и не заметили
Талантливым актерам и актрисам по силам сыграть как ребенка, так пожилого человека. При этом зрители могут даже не почувствовать подвох. А уж благодаря гримерам и современным технологиям образы у кинозвезд получаются невероятно правдоподобными. Порой продюсеры и режиссеры настолько доверяют исполнителям, что готовы закрыть глаза даже на почти 20-летнюю разницу в возрасте между ними и их персонажами.
Никола Кохлан в роли Пенелопы ("Бриджертоны)
Марго Робби в роли Тони («Тоня против всех»)
Аманда Сейфрид в роли Элизабет Холмс («Выбывшая»)
Клаудия Джесси в роли Элоизы («Бриджертоны»)
Стокард Ченнинг в роли Риццо («Бриолин»)
Ханна Додд в роли Франчески («Бриджертоны»)
Энгаури Райс в роли Кэйди («Дрянные девчонки»)
Гэри Олдмен в роли Сириуса Блэка («Гарри Поттер и узник Азкабана»)
Харизма Карпентер в роли Корделии Чейз («Баффи — истребительница вампиров»)
Элизабет Тейлор в роли Лесли «Гигант»
Джой Сандей в роли Бьянки («Уэнсдей»)
Ее лицо похоже на шляпный манекен-болванку.
А у манекена нет ни эмоций, ни возраста.
Вероника Кастро в роли Розы («Дикая Роза»)
И выглядела она на все свои 34, а с её ужимками вообще невыносимо. Зато благодаря ей я всё же определилась, что латиноамериканское мыло мне совершенно не нравится, не стоит и пытаться.
Стейси Дэш в роли Дион («Бестолковые»)
Хуже этой шляпы в жизни не видела), всегда поражали в фильме эти дуры на голове
Киану Ривз в роли Тэда («Невероятные приключения Билла и Тэда»)
Джеральдин Сомервилль в роли Лили Поттер («Гарри Поттер и философский камень»)
Мерьем Узерли в роли Хюррем («Великолепный век»)
100500 серий... Сколько денег подняли на ней;)) Подходим, не стесняемся- такси до Хургада...:))
Порой роли киногероев настолько искусно сыграны, что диву даешься, стоит только узнать, сколько лет на самом деле должно быть лет литературным персонажам.
Комментарии
Каждый раз, видимо, на кастинге они думают, что возраст гримом прикроют или актриса "харизЬмой возьмет"...Но нет)