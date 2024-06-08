16 раз, когда звезды брались за роли не по возрасту, а мы это как-то и не заметили

Талантливым актерам и актрисам по силам сыграть как ребенка, так пожилого человека. При этом зрители могут даже не почувствовать подвох. А уж благодаря гримерам и современным технологиям образы у кинозвезд получаются невероятно правдоподобными. Порой продюсеры и режиссеры настолько доверяют исполнителям, что готовы закрыть глаза даже на почти 20-летнюю разницу в возрасте между ними и их персонажами.