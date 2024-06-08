16 раз, когда звезды брались за роли не по возрасту, а мы это как-то и не заметили

Знаменитости
3 часа назад

Талантливым актерам и актрисам по силам сыграть как ребенка, так пожилого человека. При этом зрители могут даже не почувствовать подвох. А уж благодаря гримерам и современным технологиям образы у кинозвезд получаются невероятно правдоподобными. Порой продюсеры и режиссеры настолько доверяют исполнителям, что готовы закрыть глаза даже на почти 20-летнюю разницу в возрасте между ними и их персонажами.

Никола Кохлан в роли Пенелопы ("Бриджертоны)

Manoli Figetakis/Everett Collection/East News, © Bridgerton / Shondaland
Jul
2 дня назад

На момент, когда Пенелопа закрутила с Колином любовь, ей по книге было уже 27.

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Марго Робби в роли Тони («Тоня против всех»)

© I, Tonya / AI-Film, AFP/EAST NEWS

Аманда Сейфрид в роли Элизабет Холмс («Выбывшая»)

Invision/Invision/East News, © The Dropout / 20th Television
Lora177
1 час назад

Пронзительная актриса- вживается в роль. Очень нравится

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Клаудия Джесси в роли Элоизы («Бриджертоны»)

Manoli Figetakis/Everett Collection/East News, © Bridgerton / Shondaland

Стокард Ченнинг в роли Риццо («Бриолин»)

Ханна Додд в роли Франчески («Бриджертоны»)

Энгаури Райс в роли Кэйди («Дрянные девчонки»)

Evan Agostini/Invision/East News, © Mean Girls / Paramount Pictures

Гэри Олдмен в роли Сириуса Блэка («Гарри Поттер и узник Азкабана»)

Харизма Карпентер в роли Корделии Чейз («Баффи — истребительница вампиров»)

20thCentFox/Courtesy Everett Collection/EastNews, © Buffy the Vampire Slayer / 20th Century Fox Television

Элизабет Тейлор в роли Лесли «Гигант»

Джой Сандей в роли Бьянки («Уэнсдей»)

Вероника Кастро в роли Розы («Дикая Роза»)

Elena Marchuk
2 часа назад

И выглядела она на все свои 34, а с её ужимками вообще невыносимо. Зато благодаря ей я всё же определилась, что латиноамериканское мыло мне совершенно не нравится, не стоит и пытаться.

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Стейси Дэш в роли Дион («Бестолковые»)

Киану Ривз в роли Тэда («Невероятные приключения Билла и Тэда»)

Джеральдин Сомервилль в роли Лили Поттер («Гарри Поттер и философский камень»)

Мерьем Узерли в роли Хюррем («Великолепный век»)

Lora177
1 час назад

100500 серий... Сколько денег подняли на ней;)) Подходим, не стесняемся- такси до Хургада...:))

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Порой роли киногероев настолько искусно сыграны, что диву даешься, стоит только узнать, сколько лет на самом деле должно быть лет литературным персонажам.

Фото на превью Manoli Figetakis/Everett Collection/East News, Bridgerton / Shondaland

Комментарии

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Руконожка Ай-Ай
2 дня назад

Каждый раз, видимо, на кастинге они думают, что возраст гримом прикроют или актриса "харизЬмой возьмет"...Но нет)

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