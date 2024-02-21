14 персонажей из любимых книг, о реальном возрасте которых сложно догадаться

Увлеченно листая очередную книжку, мы живо представляем себе внешность и характер всех героев истории. Но иногда экранизации литературных произведений оказываются настолько запоминающимися, что мы невольно заменяем сложившийся образ тем, что был показан нам на экране. И невольно накидываем лишних лет персонажу или наоборот делаем его моложе.

Северус Снегг из «Гарри Поттера»

Снегг когда-то учился в Хогвартсе вместе с родителями Гарри, так что когда юный волшебник впервые появляется в школе, профессор зельеварения относительно молод — ему всего 31 год. На роль этого неоднозначного персонажа создатели фильмов пригласили Алана Рикмана, которому на момент начала съемок было 54 года. Поэтому на экране Северус выглядит более опытным и умудренным, чем он был на самом деле.

Элли из «Дневника памяти»

В романе Николаса Спаркса в начале истории главной героине, Элли, 15 лет. Создатели экранизации решили прибавить ей пару лет, чтобы девушка была немного взрослее. Так что они взяли на роль Рэйчел Макадамс, которой на тот момент было 24 года. Учитывая то, что основные события разворачиваются спустя 7 лет, после знакомства героев, подобное решение вполне оправдано.

Элинор Дэшвуд из «Чувства и чувствительности»

В романе Джейн Остин «Чувство и чувствительность» старшей сестре Элинор было 19 лет. Но практически во всех экранизациях девушку играли более взрослые актрисы. Например, Эмме Томпсон на момент начала съемок было 36 лет. Благодаря этому создатели смогли добиться более достоверного образа сдержанной и рассудительной Элинор, который навряд ли смогла бы создать юная актриса.

Рубеус Хагрид из «Гарри Поттера»

Харгрид в киноверсии выглядит достаточно молодо для своих лет. По словам Джоан Роулинг, он родился в 1928 году, а значит к моменту встречи с Гарри ему было уже 62 года. Актеру Робби Колтрейну, которому досталась эта роль, было всего 50 лет. Возможно, создатели фильма решили, что Рубеус стареет несколько иначе, чем обычные люди, так как он был наполовину великан.

Эшли Уилкс из «Унесенных ветром»

В начале романа юная Скарлетт предлагает соседскому сыну Эшли, в которого она безнадежно влюблена, сбежать из дома и связать себя узами брака. На тот момент юноше был 21 год. Однако в фильме он кажется значительно старше, что не удивительно — актеру Лесли Говарду, который исполнял эту роль, было 45 лет. Поэтому экранные отношения Скарлетт и Эшли выглядят неоднозначно — умудренный опытом мужчина аккуратно отказывает взбалмошной девчонке. У зрителей создается ощущение, что Уилкс был ровесником Ретта Батлера, хотя на деле разница в возрасте героев была более 10 лет (Ретту было 33 года).

Бриенна Тарт из «Игры Престолов»

Создатели сериала «Игра престолов» добавили лишних лет практически всем героям произведения. Но особенно сильно это сказалось на Бриенне. В книге «Песнь льда и пламени», которая открывает серию, девушке только 17 лет. Решив, что столь юный персонаж не вызвал бы искреннего сопереживания, продюсеры пригласили в сериал Гвендолин Кристи, который на момент съемок было 34 года.

Максимилиан де Винтер и вторая миссис Винтер из «Ребекки»

Один из основных конфликтов в романе — это разница в возрасте между главными героями. Властному аристократу Максимилиану 42 года, тогда как его второй супруге чуть больше 20 лет. Он подавляет юную жену, и та чувствует себя неопытной и неуверенной в его обществе. В последней экранизации это возрастное различие почти полностью исчезло, так как актерам, исполнявшим главные роли, было 34 и 31 год на момент создания ленты.

Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани»

В повести главной героине Холли было 19 лет. Девушку сложно раскусить — она отчаянно бежит от себя, окунаясь в вихрь развлечений и бессмысленной суеты большого города. У автора получился сложный и неоднозначный образ, и, возможно, поэтому исполнить его поручили более взрослой актрисе Одри Хепберн, которой на момент съемок было 32 года.

Маргери Тирелл из «Игры Престолов»

В литературном первоисточнике Маргери было 14 лет, когда она впервые появилась на страницах книги. Натали Дормер, которая исполнила эту роль в сериале, на момент начала съемок было 29 лет. Желание сделать девушку в экранной версии постарше вполне понятно. Ведь сложные политические ходы и хитроумные интриги в исполнении подростка навряд ли выглядели бы достоверно.

Мистер Коллинз из «Гордости и предубеждения»

Пронырливый, но недалекий интриган мистер Коллинз, который безуспешно сватался к Элизабет Беннет, тоже обычно выглядит на экране значительно старше, чем был его литературный прототип. В романе ему было 25 лет, тогда как в известном телесериале 1995 года его играл 41-летний Дэвид Бамбер, а в фильме 2005 года — 37-летний Том Холландер.

Цезарь Фликерман из «Голодных игр»

Автор серии романов Сьюзен Коллинз никогда не называла точного возраста этого персонажа, но предполагалось, что Цезарю где-то около 70 или 80 лет. Актеру Стэнли Туччи было 50 лет на момент съемок фильма, поэтому ведущий для своих солидных лет выглядит на удивление свежим и бодрым на экране.

Мэг Марч из «Маленьких женщин»

В начале романа «Маленькие женщине» одной из главных героинь Мэг Марч 16 лет. Семья оказывается в бедственном положении, и Мег вынуждена давать уроки соседским детям. Она старшая из 4 сестер, поэтому с малых лет помогает матери вести дом и зачастую занимается воспитанием младших девочек. В фильме 2019 года Мэг играет Эмма Уотсон, которой на момент съемок было 29 лет. Возможно, создатели ленты остановили свой выбор на более взрослой актрисе, чтобы придать образу Мэг солидности.

Козетта из «Отверженных»

В романе Виктора Гюго «Отверженные» одна из героинь Козетта появляется на свет в 1815 году. На момент окончания истории девушке должно быть примерно 16 или 17 лет. Однако эту роль редко доверяют юным актрисам, уж очень непростая была судьба у девушки. Например, в ленте 2012 года ее сыграла Аманда Сейфрид, которой на момент съемок было 26 лет.