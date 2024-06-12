Как сегодня выглядят звезды любимых фильмов, ради которых мы снова и снова включали видик
Фильмы, которые мы впервые увидели еще в детстве, до сих пор оказывают на нас неизгладимое впечатление. А актрисы и актеры, которые в них снимались, настолько живо воплощали на экране персонажей, что надолго остались в нашей памяти. Давайте вспомним шедевры кинематографа прошлых лет и узнаем, как кинозвезды выглядят спустя годы после премьеры.
Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»
Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»
Тофер Грейс и Кейт Босуорт в фильме «Свидание со звездой»
Клэр Форлани и Джеки Чан в комедийном боевике «Медальон»
Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»
Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»
У Рэйчел Ли Кук словно отсуствует ген старения. А седина у Фредди Принца-младшего только к лицу. Фильм люблю. Не самый самый, но это такая моложежная Love-story.
Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»
Один из моих любимых фильмов. Кимберли Уильямс-Пэйсли вообще люблю по сериалу "Как сказал Джим", где она играет свояченицу главного героя. Оба рекомендую посмотреть если не смотрели!
Бетт Мидлер и Дэнни Де Вито в комедии «Безжалостные люди»
Я в последнее время нахожу все труднее и труднее для себя найти действительно добрую, хорошую комедию. Боевики, фантастику, мелодраму как-то еще справляются снимать (если честно с горем пополам!), но вот комедии у меня такое ощущение словно вымирает как жанр. Ведь комедия это чистая игра актеров и чистые эмоции. "Зеленым фоном" эти две составляющие не заменишь.
Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»
Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»
Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»
Уэнди Маккена и Вупи Голдберг в «Действуй, сестра»
Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»
Камилла Кодури и Джон Гудман в комедии «Король Ральф»
Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»
Ох и фото подобрали.... Не Стрейзанд , а биоробот... Так-то нормальная женщина в возрасте...
Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело в комедии «Европейские каникулы»
Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»
А вот как изменились актеры и актрисы, которые сыграли на экране любовь так, что аж искры летали.