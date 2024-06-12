Как сегодня выглядят звезды любимых фильмов, ради которых мы снова и снова включали видик

Фильмы, которые мы впервые увидели еще в детстве, до сих пор оказывают на нас неизгладимое впечатление. А актрисы и актеры, которые в них снимались, настолько живо воплощали на экране персонажей, что надолго остались в нашей памяти. Давайте вспомним шедевры кинематографа прошлых лет и узнаем, как кинозвезды выглядят спустя годы после премьеры.

Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»

Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»

Тофер Грейс и Кейт Босуорт в фильме «Свидание со звездой»

Клэр Форлани и Джеки Чан в комедийном боевике «Медальон»

Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»

© Meet the Parents / Universal Pictures , Evan Agostini/Invision/East News Evan Agostini/Invision/East News

Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»

Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»

Бетт Мидлер и Дэнни Де Вито в комедии «Безжалостные люди»

Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»

Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»

Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»

Уэнди Маккена и Вупи Голдберг в «Действуй, сестра»

Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»

© Roxanne / Columbia Pictures Industries , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Камилла Кодури и Джон Гудман в комедии «Король Ральф»

Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»

Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело в комедии «Европейские каникулы»

Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»