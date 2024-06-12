Как сегодня выглядят звезды любимых фильмов, ради которых мы снова и снова включали видик

Знаменитости
32 минуты назад

Фильмы, которые мы впервые увидели еще в детстве, до сих пор оказывают на нас неизгладимое впечатление. А актрисы и актеры, которые в них снимались, настолько живо воплощали на экране персонажей, что надолго остались в нашей памяти. Давайте вспомним шедевры кинематографа прошлых лет и узнаем, как кинозвезды выглядят спустя годы после премьеры.

Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»

© Arlette / Les Films Flam, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»

© Wedding Crashers / New Line Cinema, © Good Morning America / YouTube, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Тофер Грейс и Кейт Босуорт в фильме «Свидание со звездой»

Клэр Форлани и Джеки Чан в комедийном боевике «Медальон»

Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»

© Meet the Parents / Universal Pictures, Evan Agostini/Invision/East News

Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»

© She's All That / Miramax, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/EastNews
Ollissiya Makerpeace
11 минут назад

У Рэйчел Ли Кук словно отсуствует ген старения. А седина у Фредди Принца-младшего только к лицу. Фильм люблю. Не самый самый, но это такая моложежная Love-story.

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Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»

Ollissiya Makerpeace
9 минут назад

Один из моих любимых фильмов. Кимберли Уильямс-Пэйсли вообще люблю по сериалу "Как сказал Джим", где она играет свояченицу главного героя. Оба рекомендую посмотреть если не смотрели!

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Бетт Мидлер и Дэнни Де Вито в комедии «Безжалостные люди»

Ollissiya Makerpeace
4 минуты назад

Я в последнее время нахожу все труднее и труднее для себя найти действительно добрую, хорошую комедию. Боевики, фантастику, мелодраму как-то еще справляются снимать (если честно с горем пополам!), но вот комедии у меня такое ощущение словно вымирает как жанр. Ведь комедия это чистая игра актеров и чистые эмоции. "Зеленым фоном" эти две составляющие не заменишь.

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Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»

Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»

Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»

Уэнди Маккена и Вупи Голдберг в «Действуй, сестра»

Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»

© Roxanne / Columbia Pictures Industries, Jordan Strauss/Invision/East News

Камилла Кодури и Джон Гудман в комедии «Король Ральф»

Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»

Bazzzay.free
24 минуты назад

Ох и фото подобрали.... Не Стрейзанд , а биоробот... Так-то нормальная женщина в возрасте...

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Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело в комедии «Европейские каникулы»

Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»

© The Bachelor / New Line Cinema, © NCIS: Los Angeles / CBS Television Studios, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

А вот как изменились актеры и актрисы, которые сыграли на экране любовь так, что аж искры летали.

Фото на превью Arlette / Les Films Flam, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

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