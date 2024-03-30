Как изменились 18 кинопар, которые так убедительно сыграли в любовь, что нас до сих пор не отпускает
Подумать только, с момента выхода культовой мелодрамы «Пока ты спал» прошло без малого три десятка лет. А казавшийся относительно свежим «Отпуск по обмену» вышел на экраны почти 20 лет назад. Просто поразительно, как быстро летят годы. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят наши любимые кинопары.
Кей и Майкл («Крестный отец», 1972)
Дайан Китон и Аль Пачино.
Сьюзен и Том («Нет выхода», 1987)
Шон Янг и Кевин Костнер.
Люк и Кейт («Французский поцелуй», 1995)
Кевин Клайн и Мег Райан.
Люси и Джек («Пока ты спал», 1995)
Сандра Буллок и Билл Пуллман.
Пол и Виктория («Прогулка в облаках», 1995)
Киану Ривз и Айтана Санчес-Хихон.
Кэрол и Мелвин («Лучше не бывает», 1997)
Хелен Хант и Джек Николсон.
Виола и Уильям («Влюбленный Шекспир», 1998)
Гвинет Пэлтроу и Джозеф Файнс.
Эй Джей и Грейс («Армагеддон», 1998)
Бен Аффлек и Лив Тайлер.
Кэнди и Гомер («Правила виноделов», 1999)
Во, нормальная такая Эм Джей могла бы быть, да и Паук ближе к своему возрасту был бы, если бы в 99'м снимали. А через три года всё... Не то!
Шарлиз Терон и Тоби Магуайр.
Ру и Виенн («Шоколад», 2000)
Джонни Депп и Жюльет Бинош.
Эвелин и Дэниел («Перл-Харбор», 2001)
Какие оба красивые в фильме. Она и сейчас выглядит хорошо, но неприятно
Кейт Бекинсейл и Джош Хартнетт.
Амели и Нино («Амели», 2001)
Одри Тоту и Матьё Кассовиц.
Джон и Алисия («Игры разума», 2001)
Рассел Кроу и Дженнифер Коннелли.
Конни и Пол («Неверная», 2002)
Дайан Лейн и Оливье Мартинес.
Елена и Парис («Троя», 2004)
Диана Крюгер и Орландо Блум.
Айрис и Майлз («Отпуск по обмену», 2006)
Кейт Уинслет и Джек Блэк.
Элис и Ларри («Близость», 2004)
Натали Портман и Клайв Оуэн.
Китти и Уолтер («Разрисованная вуаль», 2006)
Один из моих любимых фильмов. Красивый фильм, шикарный подбор актеров, типажи героев жизненные( такая прям до хохота классика жизненных ошибок и любовных заблуждений разных типажей). Интересно было узнать, что актеры персонажей- лбовников(не супругов), в жизни как раз были семейной парой.
Наоми Уоттс и Эдвард Нортон.
Какая пар из кино ваша самая любимая? Может, вы сможете найти ее в нашей другой подборке.
Комментарии
После Пока ты спал так-то уж 30 лет почти прошло, а не 20))) время летит...