Как изменились 18 кинопар, которые так убедительно сыграли в любовь, что нас до сих пор не отпускает

Кино
1 час назад

Подумать только, с момента выхода культовой мелодрамы «Пока ты спал» прошло без малого три десятка лет. А казавшийся относительно свежим «Отпуск по обмену» вышел на экраны почти 20 лет назад. Просто поразительно, как быстро летят годы. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят наши любимые кинопары.

Кей и Майкл («Крестный отец», 1972)

© The Godfather / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Дайан Китон и Аль Пачино.

Сьюзен и Том («Нет выхода», 1987)

© No Way Out / Orion Pictures, Courtesy Everett Collection / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Шон Янг и Кевин Костнер.

Люк и Кейт («Французский поцелуй», 1995)

© French Kiss / Polygram Filmed Entertainment and co-producers, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Кевин Клайн и Мег Райан.

Люси и Джек («Пока ты спал», 1995)

CAP/RFS/Capital Pictures/East News, © CBS Sunday Morning / YouTube, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Сандра Буллок и Билл Пуллман.

Пол и Виктория («Прогулка в облаках», 1995)

Киану Ривз и Айтана Санчес-Хихон.

Кэрол и Мелвин («Лучше не бывает», 1997)

© As Good as It Gets / TriStar Pictures and co-producers, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Jae C. Hong/Associated Press/East News

Хелен Хант и Джек Николсон.

Виола и Уильям («Влюбленный Шекспир», 1998)

East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, © National Theatre Live: Dear England / National Theatre Live

Гвинет Пэлтроу и Джозеф Файнс.

Эй Джей и Грейс («Армагеддон», 1998)

© Armageddon / Touchstone Pictures and co-producers, MICHAEL TRAN/AFP/East News, IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Бен Аффлек и Лив Тайлер.

Кэнди и Гомер («Правила виноделов», 1999)

© The Cider House Rules / Miramax and co-producers, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, VALERY HACHE/AFP/East News
Vorchun
1 час назад

Во, нормальная такая Эм Джей могла бы быть, да и Паук ближе к своему возрасту был бы, если бы в 99'м снимали. А через три года всё... Не то!

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Шарлиз Терон и Тоби Магуайр.

Ру и Виенн («Шоколад», 2000)

MIRAMAX / Album / EAST NEWS, Joel C Ryan/Invision/East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Джонни Депп и Жюльет Бинош.

Эвелин и Дэниел («Перл-Харбор», 2001)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS, Supplied by Capital Pictures/EAST NEWS, Andy Kropa/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Dia_Mak
37 минут назад

Какие оба красивые в фильме. Она и сейчас выглядит хорошо, но неприятно

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Кейт Бекинсейл и Джош Хартнетт.

Амели и Нино («Амели», 2001)

© Le fabuleux destin d'Amélie Poulain / Claudie Ossard Productions and co-producers, Invision/Invision/East News, Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News

Одри Тоту и Матьё Кассовиц.

Джон и Алисия («Игры разума», 2001)

© A Beautiful Mind / Universal Pictures and co-producers, Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News, JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Рассел Кроу и Дженнифер Коннелли.

Конни и Пол («Неверная», 2002)

© Unfaithful / Fox 2000 Pictures and co-producers, jackshea/starhots@broadimage.com/Broad Image/East News, EDLA/Broadimage/Broad Image/East News

Дайан Лейн и Оливье Мартинес.

Елена и Парис («Троя», 2004)

Диана Крюгер и Орландо Блум.

Айрис и Майлз («Отпуск по обмену», 2006)

© The Holiday / Columbia Pictures and co-producers, CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Кейт Уинслет и Джек Блэк.

Элис и Ларри («Близость», 2004)

© Closer / Columbia Pictures and co-producers, IMAGO/Imago Stock and People/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Vorchun
1 час назад

Автор, Жанна А., вам Натали Портман насолила чем-то?

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Натали Портман и Клайв Оуэн.

Китти и Уолтер («Разрисованная вуаль», 2006)

© The Painted Veil / WIP and co-producers, VALERIE MACON/AFP/East News, JUAN PABLO RICO/AFP/East News
Устрица Омара
35 минут назад

Один из моих любимых фильмов. Красивый фильм, шикарный подбор актеров, типажи героев жизненные( такая прям до хохота классика жизненных ошибок и любовных заблуждений разных типажей). Интересно было узнать, что актеры персонажей- лбовников(не супругов), в жизни как раз были семейной парой.

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Наоми Уоттс и Эдвард Нортон.

Какая пар из кино ваша самая любимая? Может, вы сможете найти ее в нашей другой подборке.

Фото на превью Joel C Ryan/Invision/East News, MIRAMAX / Album / EAST NEWS, UPI / Alamy Stock Photo

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