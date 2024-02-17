Как изменились 16 кинопар из культовых фильмов, снятых 30 лет назад

В этом году исполняется 30 лет с даты выхода культовой картины «Форрест Гамп». Признаться честно, мы немного обалдели от этой информации. А заодно решили вспомнить другие фильмы, которые также вышли на экраны в 1994 году, и посмотрели, как изменились актеры и актрисы из этих лент.