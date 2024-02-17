Как изменились 16 кинопар из культовых фильмов, снятых 30 лет назад

Кино
22 минуты назад

В этом году исполняется 30 лет с даты выхода культовой картины «Форрест Гамп». Признаться честно, мы немного обалдели от этой информации. А заодно решили вспомнить другие фильмы, которые также вышли на экраны в 1994 году, и посмотрели, как изменились актеры и актрисы из этих лент.

Сюзанна и Тристан — «Легенды осени»

Джулия Ормонд и Брэд Питт

Микки и Мэллори — «Прирожденные убийцы»

EAST NEWS/, Evan Agostini/Invision/East News, Mark Von Holden/Invision/East News

Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис

Эйс Вентура и лейтенант Луис Эйнхорн — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

© Ace Ventura: Pet Detective / Warner Bros. and co-producers, Invision/Invision/East News, Courtesy Everett Collection / East News

Джим Керри и Шон Янг

Том Сандерс и Мередит Джонсон — «Разоблачение»

EAST NEWS/, B4859 / Avalon/Photoshot/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Деми Мур и Майкл Дуглас

Майор Маршалл и Карли — «Голубое небо»

Томми Ли Джонс и Джессика Лэнг

Дэвид и Мюриэл — «Свадьба Мюриэл»

EAST NEWS/, © Queen of Oz / Lingo Pictures and co-producers, Manoli Figetakis/Everett Collection / East News

Дэниел Лапэйн и Тони Коллетт

Питер и Фейт — «Только ты»

© Only You / TriStar Pictures and co-producers, Charles Sykes/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Роберт Дауни-младший и Мариса Томей

Ла Моль и Марго — «Королева Марго»

© La reine Margot / Renn Productions and co-producers, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News, Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Венсан Перес и Изабель Аджани

Элис и Майкл — «Когда мужчина любит женщину»

Мэг Райан и Энди Гарсиа

Джек и Энни — «Скорость»

© Speed / Twentieth Century Fox and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Киану Ривз и Сандра Буллок

Форрест и Дженни — «Форрест Гамп»

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News

Том Хэнкс и Робин Райт

Мия и Винсент — «Криминальное чтиво»

© Pulp Fiction / Miramax and co-producers, Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News, Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press / East News

Ума Турман и Джон Траволта

Поль и Нелли — «Ад»

© L'enfer / MK2 Productions and co-producers, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар

Роберто и Паулина — «Смерть и девушка»

© EAST NEWS, Netflix/Courtesy Everett Collection / East News, CESAR MANSO/AFP/East News

Бен Кингсли и Сигурни Уивер

Хелен и Гарри — «Правдивая ложь»

Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер

Чарльз и Керри — «Четыре свадьбы и одни похороны»

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, Scott Garfitt/Invision/East News, ktla@broadimage.com/Broad Image/East News

Хью Грант и Энди Макдауэлл

Все эти пары продемонстрировали на экране невообразимую «химию». Но между актерами не часто возникает такое притяжение. И когда это случается, продюсеры вновь и вновь приглашают их в совместные проекты.

Фото на превью Home Education / BlackBox Multimedia and co-producers, Legends of the Fall / TriStar Pictures and co-producers, HOCH ZWEI/DPA/East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее