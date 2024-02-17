Как изменились 16 кинопар из культовых фильмов, снятых 30 лет назад
В этом году исполняется 30 лет с даты выхода культовой картины «Форрест Гамп». Признаться честно, мы немного обалдели от этой информации. А заодно решили вспомнить другие фильмы, которые также вышли на экраны в 1994 году, и посмотрели, как изменились актеры и актрисы из этих лент.
Сюзанна и Тристан — «Легенды осени»
Джулия Ормонд и Брэд Питт
Микки и Мэллори — «Прирожденные убийцы»
Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис
Эйс Вентура и лейтенант Луис Эйнхорн — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Джим Керри и Шон Янг
Том Сандерс и Мередит Джонсон — «Разоблачение»
Деми Мур и Майкл Дуглас
Майор Маршалл и Карли — «Голубое небо»
Томми Ли Джонс и Джессика Лэнг
Дэвид и Мюриэл — «Свадьба Мюриэл»
Дэниел Лапэйн и Тони Коллетт
Питер и Фейт — «Только ты»
Роберт Дауни-младший и Мариса Томей
Ла Моль и Марго — «Королева Марго»
Венсан Перес и Изабель Аджани
Элис и Майкл — «Когда мужчина любит женщину»
Мэг Райан и Энди Гарсиа
Джек и Энни — «Скорость»
Киану Ривз и Сандра Буллок
Форрест и Дженни — «Форрест Гамп»
Том Хэнкс и Робин Райт
Мия и Винсент — «Криминальное чтиво»
Ума Турман и Джон Траволта
Поль и Нелли — «Ад»
Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар
Роберто и Паулина — «Смерть и девушка»
Бен Кингсли и Сигурни Уивер
Хелен и Гарри — «Правдивая ложь»
Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер
Чарльз и Керри — «Четыре свадьбы и одни похороны»
Хью Грант и Энди Макдауэлл
Все эти пары продемонстрировали на экране невообразимую «химию». Но между актерами не часто возникает такое притяжение. И когда это случается, продюсеры вновь и вновь приглашают их в совместные проекты.