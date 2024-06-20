а) она доела таки очень бысто, т.к. манеры отсутствуют напрочь (п.к.м. на тот момент в фильме)
б) она откусила, не понравилось, отложила и взялась за панкейк, по вышеизложенной же причине. но мы не ищем легких путей)
10 эпичных киноляпов, которые режиссеры проморгали, а мы с вами заметили
Съемки кино - процесс долгий и трудозатратный. К концу смены и актеры, и команда могут настолько вымотаться от бесконечных дублей, что допускают ошибки, которые потом находят внимательные зрители. Самые часто встречающиеся кинопромахи - это неожиданно появляющиеся и исчезающие предметы, детали одежды, а так же попадающие в кадр посторонние вещи. Наверное, нет человека, который бы не слышал про самый известный киноляп - знаменитый стакан из-под кофе в "Игре престолов". Мы собрали еще больше эпичных киноляпов в наших любимых фильмах и сериалах.
Появление потерянной заколки
В первой серии 3 сезона «Бриджертонов» Пенелопа убегает с бала и в отчаянии бросает свою заколку для волос на землю. После этого у девушки происходит короткий разговор с Колином, после чего она садится в карету и едет домой. Но вот несостыковка: дома Пенелопа садится за написание текста для колонки Уислдаун, и у нее на голове оказывается та самая злополучная заколка, которая, согласно предыдущим сценам, так и осталась лежать на земле.
Зрительница, обратившая внимание на этот ляп, говорит: сначала она подумала, что в сериале как-то объяснят чудесное возвращение заколки. Например, ее мог подобрать и отдать Пенелопе Колин. Но объяснения так и не появилось. В комментариях другие интернет-пользователи пишут, что такие ошибки просто выводят их из себя. Правда, они все равно продолжают смотреть любимый сериал.
Загадочное исчезновение круассана
а) она доела таки очень бысто, т.к. манеры отсутствуют напрочь (п.к.м. на тот момент в фильме)
В фильме "Красотка" на следующее утро после знакомства с Вивиан герой Ричарда Гира заказывает в номер роскошный завтрак. Под прицелом камеры Вивиан уплетает круассан, отщипывая от него по кусочку. А когда после ее вопроса: "Ваши родители, должно быть, очень гордятся вами?" камера переключается на Ричарда Гира и затем возвращается обратно, неожиданно в руках героини мы видим уже не круассан, а панкейк. И дело явно не в том, что девушка успела умять круассан за секунду и переключилась на другое блюдо. Просто режиссер делал несколько дублей сцены и не уследил за руками актрисы.
Сам режиссер Гэрри Маршалл подтвердил это, пояснив, что ему больше понравилось, как Джулия Робертс сыграла во второй части сцены, поэтому круассан волшебным образом превратился в панкейк, который она начала есть после, пока они делали новые дубли. И именно эта сцена вошла в финальную версию фильма, что нисколько не испортило впечатление от него, судя по солидному рейтингу на IMDb.
Исчезающая и появляющаяся кассета
В остросюжетном фильме "Каскадеры" герои выполняют множество трюков, оправдывая название картины. Само собой, в такие опасные моменты невозможно контролировать каждую мелочь. Например, в финальной сцене главный герой в исполнении Райана Гослинга выпрыгивает из вертолета. При этом у него в руках - аудионоситель, на котором записано признание главного антагониста. Однако на кадрах, где он падает, можно увидеть, что руки героя пусты. А затем Райан Гослинг приземляется на разложенный для него батут и важное доказательство снова оказывается у него.
Можно предположить, что при выполнении этого опасного трюка посторонние предметы в руках только мешали бы реальному каскадеру, поэтому кассету планировали дорисовать на постпродакшене, но забыли об этом.
Два лифта в одной шахте
В главном блокбастере прошлого лета, сбегая от боссов Mattel, Барби уезжает вниз на лифте. Бросившиеся в погоню преследователи заходят в эту же самую кабину. Но вот чудо: пока они едут вниз, зрителям показывают кадр, где Барби выходит из лифта уже на 1 этаже. Вероятно, корпорация Mattel настолько крута и высокотехнологична, что у них по одной шахте ходят сразу 2 лифта - другого объяснения просто нет.
Самонаполняющаяся ложка
В комедии "Мисс Конгениальность" агент Грейси Харт ужинает в баре, заедая плохое настроение мороженым прямо из ведерка. В это время к ней подходят поздороваться коллега со спутницей. Во время их разговора можно заметить, как в одной и той же сцене ложка то пуста, то вдруг полна мороженого.
Электрические лампочки в газовых светильниках
А иногда в кино попадают предметы, которые словно на машине времени перенеслись из будущего. Действие экранизации романа "Унесенные ветром" охватывает период в 12 лет - с 1861 по 1873 годы. В некоторых сценах фильма, снятых на улицах Атланты, можно заметить электрические лампочки в газовых светильниках. Но вот неувязка: электрические лампочки были изобретены только в 1879 году.
Материализующиеся туфли
В фильме "Охотники за привидениями: Наследники" одна из героинь подвергается воздействию древней магии. Когда она встречает другого заколдованного героя в пустыне, то отчетливо видно, что женщина ходит босиком. Однако, поднимаясь по ступенькам, чтобы занять свое место рядом с восставшим древним демоном, она оказывается обута в туфли на высоком каблуке. Позднее, когда чары разрушены, обувь снова куда-то исчезает, подобно туфельке Золушки после бала.
Книга проваливается сквозь землю
А как девушка балансирует на вертикально стоящей лестнице - никого не интересует, все ищут пропавшую книгу)
В фильме "Мумия" мы впервые знакомимся с Иви, когда она наводит порядок в библиотеке. Стоя на лестнице, девушка держит в руках книгу, которую пытается поставить на полку соседнего шкафа. Но когда книга падает, звука падения не слышно, а на общем плане помещения никакой книги на полу не видно - как будто она сразу провалилась сквозь землю.
Пятно от сока меняет цвет
В мелодраме "Ноттинг-Хилл" рубашка главного героя оказывается испорчена пролитым на нее апельсиновым соком. Зрители заметили, что оранжевое пятно от сцены к сцене меняет свою форму и цвет с поразительной частотой. И это несмотря на то, что освещение остается прежним. Какой-то тест Роршаха, не иначе.
Колье пропадает
так она же ее срывает в истерике, в своей каюте до момента.. короче)
Хронометраж и эпический размах фильма "Титаник" словно намекают: без киноляпов тут не обойтись. И действительно, внимательные зрители насчитали в фильме более сотни различных ошибок и промахов. Например, в сцене, когда Роза за ужином всерьез задумывается о своем несчастливом будущем, ее шею украшает колье с бриллиантами. А в следующей сцене, где она бежит на палубу, колье пропадает, а волосы девушки растрепаны.
На самом деле это просто объяснить: дело в том, что на финальном монтаже из фильма вырезали промежуточную сцену, где Роза сначала забегает в свою комнату, в ярости срывает с себя украшение и распускает волосы. И только потом бежит на палубу. Но так как зрители этого не увидели, то складывается впечатление, что волосы и колье девушки живут своей жизнью.
Если вы любите кино, как и мы, вот еще свежие статьи про знаменитые киноляпы в культовых фильмах:
Комментарии
Для автopа Анастасии ЭПИЧНЫЕ ляпы это закoлка на голове и посвeтлевшее пятно от сoка на рубашке. Дaже не знаю, давайте посoчувствуем что ли девушке. И порaдуемся за себя, что мы смотрим кино не для того, чтобы делать стoпкадры и сравнивать, насколько же пятно на рубашке такого же оттенка
А что Машенька уже не специалист по родам в кино и ляпам, нового нашли на её место?