10 эпичных киноляпов, которые режиссеры проморгали, а мы с вами заметили

Съемки кино - процесс долгий и трудозатратный. К концу смены и актеры, и команда могут настолько вымотаться от бесконечных дублей, что допускают ошибки, которые потом находят внимательные зрители. Самые часто встречающиеся кинопромахи - это неожиданно появляющиеся и исчезающие предметы, детали одежды, а так же попадающие в кадр посторонние вещи. Наверное, нет человека, который бы не слышал про самый известный киноляп - знаменитый стакан из-под кофе в "Игре престолов". Мы собрали еще больше эпичных киноляпов в наших любимых фильмах и сериалах.

Появление потерянной заколки

В первой серии 3 сезона «Бриджертонов» Пенелопа убегает с бала и в отчаянии бросает свою заколку для волос на землю. После этого у девушки происходит короткий разговор с Колином, после чего она садится в карету и едет домой. Но вот несостыковка: дома Пенелопа садится за написание текста для колонки Уислдаун, и у нее на голове оказывается та самая злополучная заколка, которая, согласно предыдущим сценам, так и осталась лежать на земле. Зрительница, обратившая внимание на этот ляп, говорит: сначала она подумала, что в сериале как-то объяснят чудесное возвращение заколки. Например, ее мог подобрать и отдать Пенелопе Колин. Но объяснения так и не появилось. В комментариях другие интернет-пользователи пишут, что такие ошибки просто выводят их из себя. Правда, они все равно продолжают смотреть любимый сериал.

Загадочное исчезновение круассана

В фильме "Красотка" на следующее утро после знакомства с Вивиан герой Ричарда Гира заказывает в номер роскошный завтрак. Под прицелом камеры Вивиан уплетает круассан, отщипывая от него по кусочку. А когда после ее вопроса: "Ваши родители, должно быть, очень гордятся вами?" камера переключается на Ричарда Гира и затем возвращается обратно, неожиданно в руках героини мы видим уже не круассан, а панкейк. И дело явно не в том, что девушка успела умять круассан за секунду и переключилась на другое блюдо. Просто режиссер делал несколько дублей сцены и не уследил за руками актрисы. Сам режиссер Гэрри Маршалл подтвердил это, пояснив, что ему больше понравилось, как Джулия Робертс сыграла во второй части сцены, поэтому круассан волшебным образом превратился в панкейк, который она начала есть после, пока они делали новые дубли. И именно эта сцена вошла в финальную версию фильма, что нисколько не испортило впечатление от него, судя по солидному рейтингу на IMDb.

Исчезающая и появляющаяся кассета

В остросюжетном фильме "Каскадеры" герои выполняют множество трюков, оправдывая название картины. Само собой, в такие опасные моменты невозможно контролировать каждую мелочь. Например, в финальной сцене главный герой в исполнении Райана Гослинга выпрыгивает из вертолета. При этом у него в руках - аудионоситель, на котором записано признание главного антагониста. Однако на кадрах, где он падает, можно увидеть, что руки героя пусты. А затем Райан Гослинг приземляется на разложенный для него батут и важное доказательство снова оказывается у него. Можно предположить, что при выполнении этого опасного трюка посторонние предметы в руках только мешали бы реальному каскадеру, поэтому кассету планировали дорисовать на постпродакшене, но забыли об этом.

Два лифта в одной шахте

В главном блокбастере прошлого лета, сбегая от боссов Mattel, Барби уезжает вниз на лифте. Бросившиеся в погоню преследователи заходят в эту же самую кабину. Но вот чудо: пока они едут вниз, зрителям показывают кадр, где Барби выходит из лифта уже на 1 этаже. Вероятно, корпорация Mattel настолько крута и высокотехнологична, что у них по одной шахте ходят сразу 2 лифта - другого объяснения просто нет.

Самонаполняющаяся ложка

В комедии "Мисс Конгениальность" агент Грейси Харт ужинает в баре, заедая плохое настроение мороженым прямо из ведерка. В это время к ней подходят поздороваться коллега со спутницей. Во время их разговора можно заметить, как в одной и той же сцене ложка то пуста, то вдруг полна мороженого.

Электрические лампочки в газовых светильниках

А иногда в кино попадают предметы, которые словно на машине времени перенеслись из будущего. Действие экранизации романа "Унесенные ветром" охватывает период в 12 лет - с 1861 по 1873 годы. В некоторых сценах фильма, снятых на улицах Атланты, можно заметить электрические лампочки в газовых светильниках. Но вот неувязка: электрические лампочки были изобретены только в 1879 году.

Материализующиеся туфли

В фильме "Охотники за привидениями: Наследники" одна из героинь подвергается воздействию древней магии. Когда она встречает другого заколдованного героя в пустыне, то отчетливо видно, что женщина ходит босиком. Однако, поднимаясь по ступенькам, чтобы занять свое место рядом с восставшим древним демоном, она оказывается обута в туфли на высоком каблуке. Позднее, когда чары разрушены, обувь снова куда-то исчезает, подобно туфельке Золушки после бала.

Книга проваливается сквозь землю

В фильме "Мумия" мы впервые знакомимся с Иви, когда она наводит порядок в библиотеке. Стоя на лестнице, девушка держит в руках книгу, которую пытается поставить на полку соседнего шкафа. Но когда книга падает, звука падения не слышно, а на общем плане помещения никакой книги на полу не видно - как будто она сразу провалилась сквозь землю.

Пятно от сока меняет цвет

В мелодраме "Ноттинг-Хилл" рубашка главного героя оказывается испорчена пролитым на нее апельсиновым соком. Зрители заметили, что оранжевое пятно от сцены к сцене меняет свою форму и цвет с поразительной частотой. И это несмотря на то, что освещение остается прежним. Какой-то тест Роршаха, не иначе.

Колье пропадает