12 деталей в любимых фильмах, которые вы могли пропустить, а они дают +100 очков к пониманию сюжета

Некоторые фильмы буквально напичканы деталями, которые добавляют историям еще больше глубины. Иногда режиссеры оставляют в своих картинах пасхалки, по которым внимательный зритель может раскрыть интригу раньше времени или узнать какую-то дополнительную информацию. Также порой создатели фильма не скупятся на элементы, которые делают фильмы гораздо более захватывающими.

«Бойцовский клуб»

Внимательные зрители могли догадаться о концовке картины раньше, чем создатели фильма раскрыли все карты. Рассказчик звонит Тайлеру с таксофона, когда его квартиры больше нет. Сначала никто не отвечает, но через несколько секунд телефон начинает звонить. Мы видим надпись "Прием входящих невозможен". Иными словами, Тайлер не мог ему перезвонить, так как телефон попросту не способен был принимать звонки.

«Астрал»

В картине есть момент, который нагоняет на зрителей еще больше жути, но его мало кто заметил. По сюжету мать семейства выносит мусор, а в этот момент в гостиной танцует призрак мальчика. Но внимательные зрители заметили его в предыдущей сцене. Он стоял в углу комнаты, возле вешалки.

«Криминальное чтиво»

В фильме каждый раз, когда Винсент идет в туалет, случается какая-то ерунда. В доме Мии он ушел в туалет, а вернувшись обнаружил ее без сознания. В начале картины он также отлучается в уборную, и именно в этот момент в заведение приходят грабители. Также еще один забавный момент связан с легендарным танцем. По сюжету Винсент и Мия танцуют на конкурсе, а затем вы видим кубок, который они якобы выиграли. На самом деле они его попросту украли. Об этом позже сообщают по радио.

«Большой Лебовски»

Мало кто заметил, что главный герой фильма, Чувак, есть буквально в каждой его сцене. Даже в той, где его на первый взгляд нет. В картине есть момент, когда немецкие нигилисты сидят в кафе. Мало кто заметил, что за окном в этот момент проезжает фургон Уолтера, в котором находился сам Чувак.

«Бегущий по лезвию»

В фильме "Бегущем по лезвию" репликанты не носят шляпы. Это кажется мелочью, однако не стоит забывать про кислотные дожди, которые могут повредить кожу человека, а вот искусственным людям все равно. Примечательно, что Рик Декард в начале фильма прикрывает голову газетой, но со временем перестает это делать, что намекает на то, кто он есть на самом деле.

«Назад в будущее»

В картине «Назад в будущее» режиссер много раз подчеркивал гениальность доктора Брауна. Мало кто обратил внимание, что док в 1955 году сам воссоздал обувь на липучке (такие ботинки в его время только начали выпускать). Вероятно, он сделал это после того, как изучил обувь Марти.



«Форрест Гамп»

Внимательный зритель заметит, что из всей команды форма чистая только у Форреста. Все потому, что другие игроки то и дело валялись на траве, тогда как Гампа так никто и не смог поймать.



«Тихое место»

В «Тихом месте» есть интересная деталь. Когда герои оказываются в давно заброшенном супермаркете, все его полки пусты, кроме тех, на которых лежат чипсы. Причина проста: они слишком шуршат, поэтому их нельзя есть в мире, где необходимо соблюдать тишину.

«Пятый Элемент»

Вы когда-нибудь спрашивали себя, откуда в Нью-Йорке из «Пятого элемента» такие высокие здания? Люк Бессон объяснил, что воду из океанов отправляют на другие планеты. Потому уровень воды опустился и здания кажутся такими огромными.

«Один дома»

Оказывается, наш любимый фильм полон неожиданных пасхалок. Например, вас никогда не смущало, что у матери Кевина должен был остаться лишний билет в аэропорту? И именно тогда, по идее, она должна была заметить отсутствие сына. Ответ простой - билет и документы Кевина выбросили в мусор вместе с мокрыми салфетками. Также мы можем больше узнать о характере одного из грабителей, Марва, когда он сидит в машине. Приборная панель перед ним заполнена снежными шарами, которые он ворует из домов.

«Шоу Трумена»

В картине «Шоу Трумена» главный герои принимает витамины. Да не какие попало, а именно витамин D. Для него это критически важно, так как он никогда не видел настоящего солнечного света. Эта маленькая деталь делает фильм еще более проработанным.

«Отпуск по обмену»

В одной из сцен герои обсуждают фильмы и мы видим, как актер, сыгравший в одной из обсуждаемый картин, усмехается. Это актер Дастин Хоффман, который, на самом деле, случайно оказался на съемочной площадке. Он проходил мимо и увидел камеры. Создатели фильма решили воспользоваться моментом и добавить в новогоднюю комедию камео.