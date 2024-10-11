10 актеров-хамелеонов, которых бывает непросто узнать в новой роли

Никто не спорит, что умение входить в образ — важнейшая составляющая профессии актера. И опытные артисты мастерски умеют это делать. Но порой они настолько входят в роль и буквально перевоплощаются в своего персонажа, что зрителям не всегда удается узнать их с первого взгляда. Да и со второго тоже.

Виктория Маслова

С 2020 года актриса начала сниматься в сериале «Триггер», где исполнила роль Леры — проблемной пациентки психотерапевта Артема Стрелецкого. Но в ее профессиональной копилке есть и другие образы — в детективе «Отражение радуги» она сыграла Ольгу Терентьеву, а в мини-сериале 2014 года «Аленка из Почитанки» предстала в образе сельской учительницы Аленки Грибановой.

Максим Матвеев

Зрители запомнили актера по главной роли в сериале «Триггер». В 2020 году он снялся в детективно-приключенческом сериале «Шерлок в России», где примерил на себя образ Шерлока Холмса. А поклонники творчества Максима Матвеева наверняка до сих пор не могут забыть его в роли мажора Фреда из «Стиляг».

Анна Михалкова

В 2012 году актриса сыграла главную роль Марьи Соколовой в сериале «Жизнь и судьба», снятом по мотивам одноименного романа Василия Гроссмана. Совершенно другой образ Михалкова создала в одной из новелл киноленты «Очень женские истории», а поклонники исторического кино однажды увидели Анну в сериале «Годунов» в роли Ирины Годуновой.

Евгений Стычкин

Яркая внешность позволяет актеру перевоплощаться в практически любых персонажей из разных исторических эпох. Так, в фильме «Гоголь. Начало» он сыграл главу полицейского управления, а в трагикомедийном сериале «Вне себя» Стычкин вошел в образ инвестиционного эксперта, которого вдруг начинают преследовать призраки.

Александр Балуев

В 1998 году Александр Балуев исполнил роль Герасима в экранизации тургеневского рассказа «Му-Му», в 2006 году сыграл художника Зарицкого в фильме «Вы не оставите меня». В 2016 году актеру досталась роль сурового промышленника Михаила Ивановича Терещенко в мелодраме «Герой».

Екатерина Волкова

Яркая блондинка на фото — это героиня сериала «Фарца», где актриса исполнила роль редактора журнала «Юность». А не менее яркая брюнетка — это Матильда Ракан из современного фэнтезийного сериала «Этерна», снятого по циклу романов Веры Камши.



Андрей Руденский

В 2006 году актера было сложно узнать в образе мудреца Тилорна в фэнтезийном фильме «Волкодав из рода Серых Псов», а два года спустя он сыграл сразу две роли в одной киноленте, воплотив образы братьев-близнецов Густава и Карла в «Тайнах дворцовых переворотов». В 2018 году Руденский исполнил роль отца главной героини в сериале «Султан моего сердца».

Максим Суханов

В 2010 году в одной из новелл киноальманаха «Москва, я люблю тебя!» Максиму Суханову досталась роль ангела. Шесть лет спустя он с легкостью вошел в образ сурового Свенельда, воеводы Великого князя Святослава Игоревича в историческом фильме «Викинг».

Екатерина Шпица

В 2016 году в фильме «Экипаж» актриса сыграла бригадира бортпроводников Вику. А еще в ее профессиональной копилке есть образ Любы в драматическом сериале «Куприн. Яма», снятом по произведениям Александра Куприна. В 2023 году зрители увидели практически неузнаваемую Екатерину Шпицу в роли артистки Тани Репиной в сериале «Шаляпин».

Филипп Янковский

В 2013 году актера можно было увидеть в сериале «Три мушкетера», где он сыграл короля Людовика XIII. Только посмотрите, как разительно отличается от этого изнеженного аристократа суровый Ворон в современном сериале «Волшебный участок». Образ этого сказочного персонажа Янковский воплотил в 2023 году.

Бонус: еще немного преображений Максима Матвеева