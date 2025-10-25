Если она потащила ребенка на работу, видимо, не такой уж он и больной был, и скорее всего, больничный пришлось бы выбивать силой.
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Что бы вы подумали о начальнике, который устраивает гонку за премией или лазит по чужим сумкам? Курьезные истории о том, какими сложными, непредсказуемыми, а порой и коварными бывают люди на руководящих должностях, мы собрали в этой статье. Не сомневайтесь: хоть какая-то из них вас точно удивит.
- Проспал на работу, разбудил звонок начальника. Спрашивает:
— Ты где?
— Ну я это... тут срочно пришлось...
— Ври быстрее!!
— Погодите, не отвлекайте... © Убойные истории / VK
- Начальник не дал мне больничный, когда дочь заболела. Сказал, что я и так часто отпрашиваюсь, то на утренник в садик, то к стоматологу. Заявил, мол, решай проблемы, как хочешь, отгулы не дам. А ребенка не с кем было оставить дома. Поэтому раз уж мне надо работать, повела ее в офис. Конечно же, ей спокойно не сиделось. То лезла к коллегам, то рылась в канцелярии. Потом вовсе притопала к начальнику — свои куклы показывать. Тот стал гнать ее из кабинета, мол, мешает ему работать. Но малая, не растерявшись, выдала: «Ну вы же не дали маме быть дома. Теперь я буду с вами, придется со мной играть». Начальника хватило еще на 20 минут, потом пришел и отправил меня домой. Сказал приходить, когда отправлю ее в садик. © Мамдаринка / VK
- У нас на работе ходит бородатый вопрос-шутка, задаваемый всем новым начальникам и бухгалтерам: «А вот если ночная смена на работе спит, и ей снится, что она работает, положена ли ей оплата сверхурочных?» Новый начальник не растерялся и с абсолютно серьезным выражением выдал: «Непременно! Я обязательно буду в таких случаях подавать в бухгалтерию приказ о сверхурочных. Не забывайте только представить документальное доказательство того, что вам действительно снилась работа». © Убойные Истории / VK
- Вчера пришла СМС от шефа, попросил выйти на работу на 2 часа раньше. Ответил: «Ну хорошо, буду». Сегодня он подходит ко мне и говорит: «Женя, ты извини, что так вышло. Но я же все-таки твой начальник, давай не так явно выражать недовольство». Смотрю в телефон, а там написано угрожающее: «Ну хорошо, блин». © Сокровенные истории / VK
- Нам в офис привезли новую кофемашину. Коллега ходит, всем предлагает, мол, очень достойный кофе. Я отказалась: «Спасибо, но знаете, я с него совсем не сплю». И тут встрял начальник и как выдаст: «А на работе и не надо спать!» © Убойные Истории / VK
«Начальник прицепил эту штуку для „гармонизации частот в офисе“ на дно моего ноутбука. Теперь его нормально не поставишь»
Ага, на работе не надо спать, а после работы?
У меня годами выработанное правило - после 16.00 никакого кофе. Иначе до 3 ночи буду колобродить, не высплюсь и на следующий день буду не в состоянии работать Тут, видимо, та же ситуация ..
- У друга очень креативный начальник. Любит устраивать всякие забавы, в том числе самые настоящие соревнования среди сотрудников за премию. Просто усердно работать недостаточно! Начальник внезапно врывается в офис и кричит во всю глотку: «Кто первым добежит до автомата на первом этаже, тому премия в этом месяце!» И почти все, кроме нескольких человек, выбегают, бросая все свои дела (работают в опенспейсе). И он реально выписывает премию тому, кто первым добежал. Все премии он выписывает именно таким образом. © Подслушано / Ideer
- Работала в компании с очень душевным коллективом. Как-то утром заходит начальник и говорит: «Ребят, давайте скинемся, кто сколько сможет». Никто даже не спросил зачем, просто достали кошельки. Собрали приличную сумму. Начальник скомандовал: «Все, собирайтесь, едем!» Ну хорошо, едем. Приехали на склад, грузим какие-то коробки в машину. Никто ничего не понимает, но веселимся так, будто квест проходим. Едем дальше и приезжаем в детский дом. Нас встретили воспитатели, а потом выбежали радостные дети с горящими глазами. Мы выгрузили подарки, а они улыбались и благодарили нас. Я стояла, смотрела и чуть не разревелась. Начальник потом сказал: «Добро должно быть спонтанным». А ведь он прав! © Не все поймут / VK
«Я спросил начальника, можно ли нам попозировать с частью наших реквизитных денег в конце дня. Он настоял на том, чтобы мы их использовали все»
- Проходила собеседование в одной фирме. Пока общалась с начальником отдела, заметила у него на столе фотографию красивейшей блондинки в рамке. Вышла из кабинета. Секретарша попросила оставить свои контакты для обратной связи. В разговоре с ней сделала комплимент, сказав: «У вашего босса такая жена красотка! Но лицо будто бы знакомое». Она расхохоталась и ответила: «Мы всем отделом про это шутим. Никакая это не жена, это голливудская актриса. Он ее фанат и так визуализирует себе будущую девушку. У него раньше вообще плакат с ней висел, убрал уже». © Палата № 6 / VK
- Бывший начальник моего мужа однажды выдал ему кучу крупных купюр и попросил разменять на железную мелочь. Муж неделю разменивал. Получился такой добротный мешочек. Так вот этот мешочек начальник потом выдал другому сотруднику, работой которого был не очень доволен. Вот такая вот мелкая месть! © Алена Бачурина / ADME
- Периодически нашему боссу приходит в голову, что сотрудники слишком уж налегают на кофе из автомата (который вообще-то предназначен для клиентов). Он эту лавочку прикрывает, а потом куда-нибудь исчезает на неделю. За это время все потихоньку снова начинают пользоваться автоматом, а он, вернувшись, про свой запрет уже забывает. На моей памяти такое повторялось уже раз восемь. © SlowConsideration7 / Reddit
«У моего начальника кофейная кружка вот с такой надписью»
«Взбучки будут продолжаться, пока моральный дух не возрастет».
- Как-то раз проходила собеседование в одной конторе с довольно строгим дресс-кодом. Мне сразу заявили, что я обязана носить каблуки и только брендовую одежду. Начальница отдела показалась мне, мягко говоря, дамой со странностями. И вот, когда я общалась с ее заместителем, та по секрету призналась, что каждое утро посылает начальнице фото своего наряда на утверждение. И что даже новую вещь не покупает без ее одобрения. А теперь вишенка на торте: все это ради должности рекрутера на производстве. © athenasdogmom / Reddit
- Приехал в одну конторку. Была нужна срочная консультация по одному вопросу. Сколько мы общались, столько моя девушка-собеседница скалилась. Нет, она пыталась натянуть милую улыбку, но так как она не была искренна, то у нее получался оскал. И разговор у нас был серьезный, ни разу не смешной. Я уже не выдержал, спросил, почему она так странно улыбается, мол, что-то не так? А она выдала: «Извините, но сзади вас стоит камера. Нас начальник заставляет улыбаться». Странный начальник, конечно. © Рабочие истории / VK
- У меня с бывшим директором была договоренность по дополнительной работе, которая иногда выпадала на выходные. Я приходила в офис в выходной и иногда пила кофе и ела конфеты от клиентов. Начальник уволил меня, аргументировав свое решение тем, что я воровала кофе и конфеты, так как это все можно было брать только в будние дни. © katarina_buczek
- Сходила в обеденный перерыв в ТЦ, кое-что прикупила. Пришла в офис. Начальница полезла в пакеты и как давай комментировать покупки. Спросила, почему она без спроса в моих пакетах роется. А она, не моргнув глазом, ляпнула: «А что тут такого?» © Маркони / ADME
- Как-то раз понадобилась мне ручка. Казалось бы, просьба пустяковая. Пошел в нашу кладовку с канцтоварами, а она заперта. Спросил у администратора на этаже — та отправила меня на главный склад в подвал. Спустился в подвал, объяснил, что мне нужна ручка. А мне в ответ: «Все заявки на канцтовары должны быть одобрены начальницей вашего отдела. Это ее правило». Проблема была в том, что я, как новичок, эту начальницу и в глаза не видел. К тому же она работала вообще в другом городе. Так что пришлось писать ей электронное письмо, в котором я сперва представлялся, а затем спрашивал разрешения взять со склада ручку. © Unknown author / Reddit
«Мой начальник считает отличной идеей время от времени выключать холодильник, чтобы „экономить энергию“»
- Моя знакомая хотела уйти из банка, в котором работала, и устроиться в другой. Прошла собеседование, написала заявление на увольнение. От радости рассказала всему отделению куда идет и какие перспективы у нее теперь будут... А за 2 дня до ухода ей позвонил директор из нового банка и сказал, что ее не возьмут! Как оказалось, ее начальница не захотела отпускать довольно ценную сотрудницу и позвонила новому начальнику и наговорила, что она ленивая, постоянно допускает ошибки, ходит на больничные и опаздывает. Когда знакомая узнала от директора об этом, она поняла, почему две ее коллеги однажды молча написали «по собственному» и уволились, никому ничего не сказав. Осталась моя знакомая на прежней работе. Но стала работать действительно хуже. Сказала: «Раз я плохая, так какая разница теперь?» Потом ушла в декретный и в итоге уволилась молча сразу после декретного... © KatMi / Pikabu
- Как-то на корпоративе в коллективе начали обсуждать свои многострадальные кредиты и ипотеки — а они были почти у всех. И тут начальник, услышав такие разговоры, с умным видом изрек:
— Не понимаю я шумиху вокруг этих ипотек. Ничего особенного, я уже третью ипотеку беру и очень быстро расплачиваюсь. Просто я знаю один секрет.
Сотрудники, разумеется, начали просить начальника поделиться этим секретом. А он, для приличия слегка поломавшись, выдал:
— Я просто-напросто ежемесячно вкидываю больше, да и все. По 150-200 тысяч, иногда больше. Чего проще, и ипотека быстро уменьшается. Не понимаю, чего все стонут. © user8299752 / Pikabu
Расскажите, а какая самая «гениальная» идея вашего начальника запомнилась вам? И если вам понравилась статья, прочитайте истории о том, как порой чудят начальство и коллеги.