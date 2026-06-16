18 случаев из культурной жизни, которые запомнились не спектаклями и экспонатами, а живым смехом

В театр, музей или филармонию мы идем прикоснуться к прекрасному: увидеть живые эмоции на лицах актеров, послушать спокойную, нежную или, наоборот, страстную и энергичную музыку, проникнуться светлой и доброй постановкой. Но иногда на спектаклях и концертах случаются смешные истории вроде тех, что в этой статье, и в которых можно узнать себя или своих соседей по ряду.