14 случайных фотографий, которые нереально похожи на шедевры мировой живописи

Фотоподборки
21 час назад
14 случайных фотографий, которые нереально похожи на шедевры мировой живописи

Иногда бывает, что щелкнешь что-то мимоходом на телефон, а потом глядь — а получилось круче некуда. Ну и как тут удержаться — выкладываешь снимок в сеть. Мы собрали для вас впечатляюще удачные фото пользователей интернета, которым повезло сделать удачный кадр, напоминающий картину.

«Кобылица»

  • Напоминает мне знаменитый гобелен «Охота на единорога»! © Madbadbat / Reddit

«Мона Лиза в трамвае»

Ilona Staller
8 часов назад

Итальянка. Коллега была тоже итальянских кровей. Кожа, волосы, фигура - сёстры Хадид плачут в углу). Стеснялась своего имени - Амброзия. Представлялась как Эмбер. Эх, мне бы её проблемы).

-
-
Ответить

«Хочу показать вам мою подругу Ани»

«Мой друг-альпинист в прекрасном рембрантовском освещении»

«Бабушкин таймер расплавился, как часы на картине Сальвадора Дали»

«Сфотографировал свою подругу. Сравните с картиной»

«Аккуратно подстриженные кусты в тумане похожи на абстрактную живопись Мондриана»

«Современная Мадонна. Сравните с картиной»

«Случайное фото моей собачки напомнило мне «Даму с горностаем»

«Мона Лиза наших дней»

«Сикстинские собаки»

«Сфотографировал коллегу»

«Рози»

  • Похоже на фрагмент картины фламандского художника Якоба Йорданса! © rock-eater / Reddit

«Картина голландского живописца или фото моих котов, выпрашивающих ужин?»

Фото на превью ***swampdemon / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее