14 случайных фотографий, которые нереально похожи на шедевры мировой живописи

Иногда бывает, что щелкнешь что-то мимоходом на телефон, а потом глядь — а получилось круче некуда. Ну и как тут удержаться — выкладываешь снимок в сеть. Мы собрали для вас впечатляюще удачные фото пользователей интернета, которым повезло сделать удачный кадр, напоминающий картину.
«Кобылица»
- Напоминает мне знаменитый гобелен «Охота на единорога»! © Madbadbat / Reddit
«Мона Лиза в трамвае»
Итальянка. Коллега была тоже итальянских кровей. Кожа, волосы, фигура - сёстры Хадид плачут в углу). Стеснялась своего имени - Амброзия. Представлялась как Эмбер. Эх, мне бы её проблемы).
«Хочу показать вам мою подругу Ани»
- Прямо как на картине «Любовники моей жены»! © artsy7***sy / Reddit
«Мой друг-альпинист в прекрасном рембрантовском освещении»
«Бабушкин таймер расплавился, как часы на картине Сальвадора Дали»
«Сфотографировал свою подругу. Сравните с картиной»
- Ну близнецы практически! © Dahnay-Speccia / Reddit
«Аккуратно подстриженные кусты в тумане похожи на абстрактную живопись Мондриана»
«Современная Мадонна. Сравните с картиной»
Рожает, кормит, укачивает и пеленает - без отрыва от телефона)
«Случайное фото моей собачки напомнило мне «Даму с горностаем»
«Мона Лиза наших дней»
«Сикстинские собаки»
«Сфотографировал коллегу»
- Напоминает Караваджо! © city_mac / Reddit
«Рози»
- Похоже на фрагмент картины фламандского художника Якоба Йорданса! © rock-eater / Reddit
«Картина голландского живописца или фото моих котов, выпрашивающих ужин?»
