20+ случайных снимков, которые могли бы висеть в картинной галерее
Фотоподборки
33 минуты назад
Для того, чтобы создать шедевр, не нужно быть гениальным художником. Иногда достаточно нажать на кнопку телефона и получаются не фото, а прямо-таки картины эпохи Возрождения. Ниже - как раз такие снимки.
"Мой мужчина смотрит на свою единственную настоящую любовь"
- Он обожает своего богомола. © butterfly-the-*** / Reddit
"Котанджело. Сотворение бедлама"
"Мне сказали, что это фото похоже на картину эпохи Возрождения"
"Маленькая собачка с большими мечтами"
"В утреннем автобусе"
"Энджи, собака моей девушки"
"Моя новая квартира после того, как лопнул мешок со строительной смесью"
"Котика готовят к УЗИ"
"Это я"
"Тс-с, шоу начинается!"
"Рынок в Дели"
"Сказки на ночь"
"Старики"
"Собака на отдыхе, 2025"
"Дождь за окном сделал все похожим на картину"
"Снимок, сделанный мной в Марокко"
"Кажется, это фото очень подходит под "случайный Ренессанс""
"Мой годовалый малыш наблюдает за соседями"
"Мой пожилой пес сидит внутри неработающего камина"
"Девушка прислала мне фото своего завтрака"
Отвратительный завтрак. Дикий скачок сахара , дикий голод через пару часов. Да начнется ЗАЖОР!!!!
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"Мои рыбки как будто принадлежат кисти голландского живописца"
"На автобусной остановке"
"Идеальные линии"
"У меня дома появилась персональная статуя"
Нa столе стоит статУя
У статУи нету...
Ты не порти мой рассказ,
У статУи нету глаз.
(С)
Извините, не удержалась)))
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А вот и еще несколько статей со снимками, которые выглядят как картины:
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