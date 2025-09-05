"Шла лесною стороной,
Увязался чёрт за мной.
Думала - мужчина,
Что за чертовщина !
Повернула я домой,
Снова чёрт идет за мной.
Плюнула на плешь ему
И послала к лешему !"
15+ раз, когда мужчины очень старались красиво подкатить, но получилось как получилось
Когда речь заходит о свиданиях и знакомствах, мы, конечно, мечтаем о романтике, как в кино. Но реальность часто оказывается намного смешнее и страннее. Иногда парни так стараются быть оригинальными, что их попытки познакомиться превращаются в настоящий цирк. Мы собрали истории девушек, которые поделились своим опытом общения с самыми изобретательными кавалерами.
- Только что в метро ко мне подкатил мужик с котенком на плече! Показывая пальцем на рандомного мужика, он сказал: «Этот парень выглядит так, как будто хочет что-то украсть!» Я напрягалась, это обычное дело в метро. А он продолжает: «Вдруг он украдет тебя и я тебя никогда больше не увижу!» Выглядел он довольно опасным, но это было мило. Еду в душном метро и улыбаюсь. © inlovewithbroccoli
- Моя собака сидела у меня на коленях. Рядом сидел парень, начал гладить ее, а потом схватил ее бейджик и стал внимательно изучать. А потом вдруг как выдает собаке: «Теперь у меня есть номер телефона и адрес твоей хозяйки». © Laurenslothy / Reddit
- Ехала вчера по трассе. За мной пристроился джип, который вечно ехал сзади и моргал. Я уже несколько раз пропускала его, давала обогнать себя. А он все равно преследовал и демонстративно моргал. Я уже через 10 минут не выдержала, свернула к обочине. Хотела выяснить, может колесо у меня спустило или подает знаки о другой проблеме с машиной. Но из джипа вывалился огромный мужик и давай подкатывать. Сказал, что привлекал внимание, чтобы познакомиться. Обменялись номерами, чтобы отвязался, но сразу заблочила его. © Палата № 6 / VK
- Подошел ко мне пикапер как-то и заявляет: «Ты, конечно, не мой уровень, но я сегодня в хорошем настроении, так что готов пойти на уступки и сходить с тобой на свидание». А у меня настроение было пакостное, поэтому я вцепилась в его руку и давай: «Ооо, хорошо, только давай тогда ты мне и другое одолжение сделаешь! Мне нужен муж! Ты не отказывайся, я тебя и кормить буду, а ты, главное, деньги приноси. Детишек наделаем, мама моя будет счастлива, бабушка внуков увидит! Давай, это же мужское призвание — быть главой семьи!» Он от меня бежал, как от прокаженной, а я за ним еще для эффекта метров 15 пробежалась. Аж на душе хорошо стало после этого. © Карамель / VK
- Я тогда работала в магазине, один покупатель решил поздравить меня с Днем матери. Мне было неловко, но я поблагодарила. Он решил уточнить: «Подожди, ты же уже мама?» А я ему: «Нет, но спасибо за поздравление». И тут он наклоняется ко мне и своим максимально соблазнительным тоном спрашивает: «А хочешь?» Эмм, спасибо конечно, но пойду-ка я отсюда. © Oddity-X / Reddit
- Пошла как-то подружка в клуб оторваться. Купила себе напиток, сидит, отдыхает. Подкатил какой-то парень познакомиться. А пока она отвернулась немножко потанцевать, он, оказывается, выпил ее коктейль! © jamie_.foxx_
- Почти одновременно с одной девушкой пришли работать в офис. Мне приглянулся парень, а ему — она. Согласна, что она эффектнее, умеет себя подать, красиво одевается, красится. А я ближе к серой мышке, не люблю ни косметику, ни каблуки. Как-то после их ссоры он подкатил ко мне со словами: «Я знаю, что тебе нравлюсь». Но я его сразу отшила. Не позволяет мне гордость быть заменой. © Подслушано / Ideer
- Если у вас скоро зарплата, и вы ее заранее распланировали, то обязательно случится что-то, что не входит в ваши планы. У меня сломался зуб. Причем передний. И тут ко мне подкатывает брутальный лысый мужчина, предлагает познакомиться. Но я только вышла из бани, я без зуба, без макияжа и прически. Почему именно сейчас? © o.blotskaya
- В субботу заскочила в кафе. Сидела в углу с книжкой, никого не трогала, и тут подкатил мужик. Стандартный набор: «Что читаешь? Можно присесть?» Я к таким разговорам спокойно отношусь — вежливо отвечу и вернусь к книге. Но этот красавец внезапно выдал: «Раньше бы я к тебе не подошел, выглядишь слишком стройной и ухоженной». Я чуть не поперхнулась. А он с серьезным видом объяснил, что обычно знакомится с девушками покрепче телосложением, мол, они благодарны за внимание и ничего из себя не корчат. © motivpsy
"Я после бани, без прически и макияжа, у меня сломан передний зуб, а ко мне подкатывает брутальный лысый мужик."
Прямо силой и энергией веет от такого знакомства. Это вам не мир слюнявых интеллигентов с их расшаркиванием, запинающимся от волнения голоском и розовеющим от смущения ,лицом девушки.
- Был у меня один одногруппник, которого мы называли «Казанова». Он обожал подкатывать к девушкам дурацкими способами. В основном это были тупые фразочки из интернета, мне казалось, что они могут только рассмешить девушку, но никак уж не расположить ее к себе. Когда-то услышала от него подобную фразу: «Девушка, вы случайно не отбросы от наших заводов? Тогда, почему я дышу только Вами?» Смеялась до слез! Мы еще с подругой пришли к выводу, что с такими подкатами он никогда не найдет себе вторую половинку. © Палата № 6 / VK
- На этой неделе гуляла вечером с собакой и ко мне на улице подошел молодой человек. Довольно симпатичный, правда, чересчур молодой. Спросил дорогу, потом познакомились, сказал, что он не спешит, и спросил разрешения прогуляться вместе. И все было хорошо, мило разговаривали, но примерно через полчаса он выдает: «Ты мне очень нравишься, поцелуй меня». Я отказалась, а тут он как заканючит: «Ну, какая тебе разница, просто поцелуй, тебе же это ничего не стоит, а мне будет приятно». © ms_ksyu
- Очень люблю растения, а в особенности хищные. Ко мне как-то подкатывал молодой человек. Узнал о моем увлечении и решил нестандартно поухаживать за мной. Была осень, он приходит ко мне с подарочной коробочкой. Открываю, а там несколько сонных мух, он специально их поймал, чтобы я накормила свои венерины мухоловки... Да уж, очень нестандартно, ничего не скажешь. © Карамель / VK
- Ко мне начал подкатывать знакомый. Я ему прямым текстом говорила, что несвободна, но все без толку. Писал, звал гулять, дарил цветы. Мой парень решил с ним поговорить по-мужски. Я думала, что у них там как минимум дуэль будет. А на деле они увиделись, затусили вместе, все порешали и пожали друг другу руки. Парень сказал: «Он оказался нормальным типом». Мужские разборки уже не те. © Карамель / VK
- Какой-то парень: «Ты что, Wi-Fi?»
Я: «Что? Нет, конечно»
Он: «Потому что я чувствую, что у нас отличная связь». © It_wasnot_me / Reddit
- Зима. Температура под −40. Маленький городок. Встречаюсь с парнем, обоим лет по 14, то есть любые свидания — это максимум прогулки. В одну из таких встреч ухажер выдает мне: «Холодно что-то зимой мутить, давай до весны расстанемся?» Я решила, что он выбрал удобный способ меня отшить, вот мы и разошлись. Довольно быстро забыла как его, так и сам случай. А в марте он снова ко мне подкатывает со словами: «А вот и весна наступила!» © Подслушано / Ideer
- Сижу в отделе кадров. Мне 20, вроде симпатичная. Я в наушниках, парни думали, что я музыку слушаю, но нет, я все слышала. А они разговаривают: «Смотри, какая красотка!», «Да, ух я бы с ней!», а третий добавляет: «Смотрите, я сейчас к ней подкачу». И подкатил. Пока шел ко мне, запнулся и разбил мне нос. То же мне, пикапер! © Подслушано / Ideer
- Иду вдоль речки, гуляю. Тут мимо меня проезжает на велике мужик. Огромный, брутальный, бородатый, с татуировками. Смотрит на меня и неожиданно тонким и высоким голосом спрашивает: «Может, на кофе сходим?» Я только открыла рот, чтобы ответить, как он берет и уезжает, втопив на полную.
- Я работала в кофейне, ко мне часто заходил парень, который пытался неловко подкатывать. Однажды он пришел грустный, сказал, что на месяц уезжает, взял кофе и пообещал, что вечером меня ждет сюрприз. В конце дня приносит тяжеленный мешок, а там доверху насыпаны монеты. Это были мои чаевые наперед... © Карамель / VK
Как вам такие подкаты? Расскажите, были ли у вас похожие ситуации?
