Смех смехом, а в этом году у нас реально 1 сентября была жара за 30. Много обмороков нa линейках, которые в целях безопасности сейчас проводят в спортивных залах школ, и даже одна детская смeрть, не выдержало сердце ((
17+ историй о том, как на самом деле прошло 1 сентября
Истории
2 часа назад
1 сентября — особенный день для многих: шарики, цветы, дети в белых рубашечках и счастливые родители. Но за всей этой торжественной картинкой порой скрываются такие ситуации, которые точно попадают в копилку семейных легенд. Мы собрали 17+ историй о том, как же все было на самом деле в этот день.
Эмоции первоклашек, когда надо послушать директора, завуча, председателя комитета, активиста из 11 класса, а это только первый день...
- Школьная линейка, на улице +40. Последним попросил слово директор: мол, всего на пару минут. После десятиминутной речи мой ребенок выдает на всю площадку: «Сам сказал — на минуту, а уже кушать охота!» Директор оказался с хорошим чувством юмора. © ayrel.23 / Pikabu
- Сегодня видел забавную картину. Я бы назвал ее — «Добби свободен». Довольная мама ехала на самокате в сторону школы, а за ней едва поспевал школьник с портфелем и кричал ей в спину: «Мама постой, я не успеваю». © VoidThink / Pikabu
«Дочка-первоклассница вернулась из школы после первого учебного дня»
- Пред завучем по воспитательной работе стоял молодой восемнадцатилетний педагог-организатор и, переминаясь с ноги на ногу, тихо говорил:
— Я не смогу на линейке 1 сентября сыграть домовенка.
— Почему?
— По уважительной причине.
— Какой?
— Не могу сказать.
— Такой ответ не принимается, либо ты говоришь какая у тебя причина, либо играешь домовенка.
Парень не выдержал, сдернул с себя спортивную мастерку и, оставшись в футболке с коротким рукавом, показал завучу свои руки.
— На ногах то же самое? — сочувственно поинтересовалась завуч.
Организатор молча кивнул.
— Да, проблема. Хотя, если подумать, не вижу препятствий!
— А как же это? — спросил растерянно парень, показывая на руки.
— Будешь домовенком-неформалом!
Через неделю на линейке дети с восторгом аплодировали веселому домовому, руки и ноги которого были полностью забиты татуировками. По ним было видно, что наш герой отучился в колледже искусств, потому что это были детские рисунки и герои разных мультфильмов. © smile2 / Pikabu
«Когда-то в ночь на 1 сентября я так сильно волновался, что не мог уснуть и пошел жрать арбуз, за чем и был застукан»
- Первое сентября. Около десяти часов вечера. Двое мальцов заходят в маршрутку, по виду первый или второй класс. Один со скейтом, оба белобрысые и вихрастые. Набирают денег на проезд, сколько есть, честно признаются, что не хватает, мол, довезите, пожалуйста. Водителю честь и хвала, соглашается. Далее один другому очень серьезным и понурым тоном говорит: «Знаешь, побывал я сегодня в школе. Очень гнетущее впечатление осталось». Эх, мальцы, а что же будет дальше... © Подслушано / Ideer
- Купили дочери все необходимое для школы, она у нас идет в сентябре в первый класс, поэтому мы подготовились заранее. Сразу съездили за тетрадями, ручками, книгами, карандашами и остальным. Даже новую одежду и школьную форму купили, чтобы потом не заморачиваться. Да и цены сейчас приятнее, чем те, которые будут в сентябре. Моя подруга такую подготовку не оценила. Рассказала ей об этом, а она своей дочери тихо на ушко сказала: «Вот таких людей мы называем ботанами, Дашенька». © Мамдаринка / VK
«Первое сентября моего сына было давно, но фото я бережно храню, и нежно люблю. Хотя сын явно не был в восторге»
- У нас выдалось нервное 1 сентября. Все лето готовили дочку к походу в первый класс: покупали разные принадлежности, занимались с ней усиленно. Надеялись, что все пройдет гладко. Но утром 1 сентября начались проблемы. Сначала дочка сказала, что глупо выглядит с бантами и не хочет их надевать. Потом отказалась идти в колготках — они ей никогда не кололись до этого, а потом резко начали. Мы одевали ее и упрашивали, как могли. Старший сын тоже параллельно собирался в школу, посмотрел на наше действо и засмеялся. Затем повернулся к сестре и сказал: «Да первый класс — это еще нормально. Но вот представь, что тебе туда 11 лет еще нужно будет ходить». Глаза ребенка округлились, и она зарыдала во весь голос. Сказала, что теперь точно туда не пойдет. Не утро, а дурдом. До линейки оставалось всего полчаса. Мы собрали ей рюкзак, причесали без бантов. Сыну пришлось закинуть ее на плечо — по-другому она отказывалась сама идти в школу. И отправились веселым семейством туда. Пришли, подошли к нашей классной руководительнице. Пока она выстраивала детей, я встала возле родителей первоклашек и громко выдохнула от усталости. Ко мне повернулась женщина и спросила: «Тоже тяжелое утро?» Я кивнула. Она улыбнулась и сказала: «Да ваша еще молодцом держится. Мой вон, смотрите, стоит заплаканный. В прошлом году вообще жесть была — закатил истерику, и нам пришлось его еще на год дома оставлять». © Мамдаринка / VK
«В первый день школы дети делятся на два типа»
- Дочь моей лучшей подруги — очень активный ребенок. Она никогда никого не стеснялась, легко разговаривала с незнакомцами, да и за языком особо не следила. Подруга с мужем с ней говорили, объясняли, пытались научить, но без толку — даже ее папа, директор школы, не помог. Думали, что на первое сентября она пойдет в школу и станет серьезнее. Стих ей доверили читать на линейке. И это почти помогло! Ребенок старался не опозориться, выучил все хорошо, рассказал отлично. Только вот потом она заметила своих родителей в толпе и прокричала в микрофон: «Мам, пап, целуйтесь! Горько, горько, горько!» На подругу и ее мужа смотрела вся школа. Хорошо, что они хоть додумались аккуратно в щечку поцеловаться, а не устроить там представление. Представляю, как им сложно с такой активной и гиперобщительной девочкой. © Не все поймут / VK
- Мой младший брат в этом году пошел в первый класс. Он очень этого ждал, сам подбирал себе костюмчик, сам выбирал все школьные принадлежности, а перед первым сентября не спал всю ночь — так волновался. В целом ему все очень понравилось, тем более, что первый день был сокращенным: учиться не надо было, и он просто знакомился с ребятами. После линейки я отвела его в класс, сказала, что заберу через два часа и отведу в секцию. Он утвердительно кивнул и спросил: «Хорошо! А что будем делать завтра?» Я аж засмеялась с того, как сильно он еще не осознал, что попал минимум на одиннадцать лет. © Карамель / VK
«Повел сына в школу, нахлынули воспоминания о том, как самого батя вел в школу в далеком 1997 году»
- Первое сентября. Отправляем сына в 1-й класс. Костюм, рюкзак, цветы, прическа — все как надо. После уроков сын сосредоточенный и довольный, спрашиваем, как прошел день. Ответ уложил на лопатки: «Как-как? Похоже, я нашел себе девушку. Зашли в класс и учительница рассадила нас по партам: за каждой партой мальчик и девочка». © Мамдаринка / VK
- 1-е сентября, актовый зал. Лютая духота, я вся взмокла. Директор толкает речь и все никак не закончит. Я уже на грани — возмущаюсь себе под нос. И вот он подытоживает: «Есть вопросы — задавайте». И тут мой мелкий тянет руку и серьезно так: «Мама спрашивает, когда это все закончится?» Директор кинул на меня взгляд и еле сдержал улыбку, кто-то захихикал, а через секунду хохот стоял уже во всем зале. А я просто мечтала провалиться под землю в тот момент.
- У меня однажды произошел смешной случай первого сентября. Привела детей в класс после линейки, провела урок, раздала учебники, провела экскурсию по школе, привожу ребятишек в класс, считаю... Одного нет! А я их в лицо-то не знаю, по именам и фамилиям — тоже. Спрашиваю детей: кто ушел и куда? Благо, раньше дети приходили в школу из одного садика и одной группы. Они мне отвечают, что, мол, Вовик К. ушел домой. Побежала за ним, около школьных дверей поймала — открыть не смог. Спрашиваю: «Вова, ты зачем со школы ушел? Нельзя уходить без разрешения!» А он мне отвечает: «А вы мне еще что дадите?» Пришлось ему конфетку дать, чтобы до конца уроков досидел. Хороший мальчик, спокойный, старательный, но первое сентября в первый раз ему не понравилось. © tama / ADME
- Никогда не забуду первую линейку мелкого. Все дети стоят с напряженными лицами, ни тени радости или хотя бы любопытства. Пока родители были в зоне видимости, дети еще как-то реагировали на речи-цветы-шарики, но когда их повели в здание, было такое впечатление, что они совсем «потерялись». Через минут сорок звонит телефон. Дите страдальческим голосом: «Папочка, миленький, если в тебе есть хоть капля сострадания, забери меня отсюда, ради всего святого!» Где он набрался этого «высокого слога» — без понятия. Но вечером долго объясняли ему, что школа — это новый этап его жизни, не страшный. Через неделю уже летел туда с превеликим удовольствием. © Птичка-в-клетке / ADME
Шарики сдуются, цветы завянут, а эти истории будут жить еще долго.
Дети считывают волнение родителей и начинают волноваться вдвойне сильнее.
А вот объясните мне, закончившей школу в далеком 83-м, сейчас дети действительно учатся 11 лет (за каким то фигом)? Один 30-летний коллега, которому причин не верить нет, говорил, что учатся по прежнему 10 лет, просто то ли четвертого, то ли пятого класса нет
