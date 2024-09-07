А зачем снимать обувь ребёнку в кабинете стоматолога? Если, чтобы кресло не испачкал, то должны дать бахилы. Странные порядки.
20 историй о том, что у пап свои способы приглядывать за детьми
Когда папа берет на себя заботу о детях, жизнь становится полной удивительных и забавных моментов. Отцы могут не всегда следовать строгим правилам, но зато их подход к воспитанию и времяпрепровождению с детьми часто становится семейной легендой.
- У коллеги муж повел дочку к стоматологу. Идут обратно, дитя плетется и хнычет. И не просто ноет, а подвывает. Папа в потеряшках: «Лерочка, неужели у тебя зубки болят?» «Неееет, папочка, у меня ножки замерзли! И кроссовочки жалко!» Папочка смотрит — елки-палки, а у детки на ногах только носочки надеты. А кроссовочки под скамеечкой в коридорчике в стоматологии остались, ага. © Elemmire / Pikabu
- Вчера закинул мелкого купаться. Помыл, раздал полный комплект резиновых уточек, оставил отмокать и играться в большом тазу. Игровое отмокание обычно занимает не меньше 15 минут, раньше за уши не оттащишь. А тут уже через каких-то 5-7 минут слышу из ванной пищание: «Папа-папа». Подхожу к двери, спрашиваю, что случилось. В ответ слышу «Тиво-то нитиво не видна». Оказалось, когда выходил из ванной, машинально свет выключил. Ребенок героически купал уточек в полной темноте.© timmyboy / Pikabu
- Мама вышла в ночную смену, мы с батей остались наедине. Он у меня «Король Лени» и в очередной раз это доказал. Мама оставила мясо, чтобы мы приготовили котлеты на ужин, но отцу не захотелось трогать мясорубку. Это же так «запарно» — собирать ее, разбирать, мыть каждую часть. Поэтому он заморозил его и затем натер на терке. Спасибо, батя, такому ленивому лайфхаку меня даже Тик-Ток не научил бы. © Палата № 6 / VK
- В торговом центре папа с маленькой дочкой взяли какие-то вкусняшки в кафе, дочка побежала столик свободный искать, нашла, села на стул. А пока папа шел, на другой стул за этим столиком села какая-то тетка. Положила вещи на два оставшихся стула и руками в них вцепилась. На слабые возражения девочки внимания не обращает, типа, я тут села и ничего не знаю, а девочка чуть не плачет. Подошедший папа скандалить не стал, развернул дочку со стулом спиной к тетке, попросил свободный стул у соседнего столика, а этот столик поставил между собой и дочкой, оставив тетку сидеть на трех стульях посреди поляны. © Кто здесь / Telegram
- Когда у нас родилась малышка, жена как-то взяла ее с собой в магазин, а я остался с пятилетним сыном. Он спросил, куда ушли мама и его младшая сестра. А я ответил: «Мама понесла ее обратно в магазин, чтобы вернуть. Мы решили, что она нам больше не нужна». Он сначала задумался, а потом заплакал и сказал: «Нет! Я хочу оставить ее себе!» Я был счастлив получить такой ответ. Конечно, я признался, что просто пошутил. © jco23 / Reddit
папа в кафешке умно поступил и даже без скандала, умничка просто )))
- Когда мне было семь, батя взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Там я увидел, как четверо здоровенных мужиков втряхивали моего отца в водолазный костюм-трехболтовку и он, похожий на космонавта, обвешанный грузами, спускался по трапу в черную воду. Мне было очень страшно за него, но я не подавал виду. Но мужики, видимо, заметили, как я волнуюсь, и дали поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой офигенно вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. Это было круто. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Уехала в командировку на пару недель. С сыном и мужем созваниваемся в мессенджере регулярно. Вчера ничего не предвещало беды. Они рассказывали о том, что делали и что будут делать завтра. А потом я слышу на заднем фоне отчетливое: «Кря». Я уж подумала, мне послышалось, но нет. На заднем фоне пробежала утка! Сын смотрит на меня виноватыми глазами: «А еще у нас теперь есть утка. Папа предложил назвать его Златозар». Так что теперь я еду домой к сыну, мужу и утке Златозару. © Не все поймут / VK
- Приехали из магазина, в руках лоток с тремя десятками яиц. Дочь говорит: «Так хочется яйцом в стену пульнуть!» Муж берет у меня лоток с яйцами, дочку за руку, и они уходят куда-то. Вернулись довольные, улыбки до ушей, лотки пустые. Обкидали какую-то стену яйцами. Муж сказал, что в детстве тоже мечтал так сделать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
закидать стену яйцами конечно класс, но это ж потом вонять будет, ды и яйца дорогие нынче, жалко ....
- Вчера проходилa мимо роддома. Мужчина нес на руках девочку лет 4-5. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка не хотела расставаться с мамой и плакала. Папа успокаивал ее как мог. Увидел мужчину с цвeтами и говорит, отвлекая дочку: «Смотри, какие красивые розы!». Дочка сказала отцу: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул: «Конечно, куплю.» А дочка сказала: «Кyпи сто!», — на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох, уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
- Папа отвозил меня в детсад на автобусе. Мы садились на конечной остановке, водитель ждал время отправления. Но тогда я этого не понимал, и мне хотелось побыстрее поехать. Так вот, отец меня убедил, что водитель ждет, когда я спою песню. Я стеснялся других пассажиров, но все же запевал. Водитель смеялся, заводил автобус, и мы ехали. © Vl73 / Pikabu
- Когда я была маленькой и мне снились кошмары, я вскакивала с кровати и босиком, в пижаме, мчалась к папе в мастерскую. Папа был архитектором, но часто рисовал красками, чтобы расслабиться после работы. Я вбегала к нему, садилась в кресло, укутывалась пледом и, дрожа от страха, рассказывала ему о жутких существах, которые мне снились. Папа слушал меня внимательно и рисовал с моих слов. Но вот какая странность: каким бы ужасным монстром я его ни описала, на холсте всегда появлялся какой-нибудь милый зверек. Я возмущалась: «Папа, он вообще не похож на того монстра!» А он с удивлением отвечал: «Серьезно? Прости, можешь описать еще раз?» И стоило мне попытаться вспомнить сон, я понимала, что он почти исчез из памяти, и бояться уже было нечего. © Real Story / VK
- В детстве попросил папу сыграть со мной в прятки. Он лениво встал с дивана и сказал считать до ста. Я спрятался в кладовке, закрыл уши и старательно считал, путаясь в цифрах. Все обыскал, а папы нигде нет. Проверил шкафы, комнаты, балкон и даже под кровать залез. Крикнул, что сдаюсь, но папа не отозвался. Прошло минут 20, и я запаниковал. Было очень страшно одному дома, стал плакать, позвонил маме. Ох, и выдала она тем вечером отцу. Оказалось, он решил спрятаться на лестничной клетке, потом встретил соседа и пошел к нему пообщаться, забыв про нашу игру. © Не все поймут / VK
- Муж у меня вообще не умеет вести себя с ребенком — был единственным в семье, с детьми дела никогда не имел. И вот у нас родился сын. В начале любимый и на руках его боялся держать, у него они аж тряслись от испуга. Сыну уже два года, муж недавно с ним остался сам дома, а я ушла за продуктами. Возвращаюсь спустя час домой, а там такая картина: муж на диване, сын под игрушечной большой машиной. И муж радостно говорит: «Зай, смотри, у нас механик растет будущий!». Хотя на самом деле сын просто лежал и не мог выбраться из-под этой машинки. © Не все поймут / VK
- Как-то лежал в инфекционной больничке вместе с детьми — дочери два года, сыну пять лет. Так все смотрели на меня, как на странного дядьку. Главврач вообще, когда приходила, говорила, что детям нужна мама, скучают, мол. А одна молодая мамочка, лежавшая с одним ребенком, меня даже в коридоре спросила, типа тяжело же с двумя лежать одному?! Елки-палки, да что там сложного-то? Я в машине двигатель откапиталить могу, неужели, как любимых детей покормить, попу помыть и спать уложить, не разберусь? Мужики, конечно, разные есть, тут не поспоришь, но многие и не такое могут. © picuba / Pikabu
- Были на пляже с мужем и сыном восьми лет. Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну, я попросила мужа присмотреть за малым, сама пошла домой за панамками. Вернулась, вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю: «Где папа?» Ребенок жизнерадостно отвечает: «Папа купается!». «А ты почему здесь?». Не менее жизнерадостно: «А он меня закопал, чтобы я не потерялся». © Палата № 6 / VK
- Все наши походы с батей на рыбалку были лучшими днями в моей жизни. Как-то возвращались домой, натолкнулись на дерево черемухи, на ней были ужасно переспелые ягоды, и мы с папой ели их прямо с веток. И раков ловили, и за налимом ныряли, и карасей ловили, и зимняя рыбалка. Я маленькая пугалась, когда ловилась большая рыба, и кричала испугано тоненько: «Папа-папа, рыба-рыба!» А папа смеялся. Он показывал мне звездопады и светящиеся гнилушки, приносил мне букеты огромных колокольчиков и называл меня мальком. © paranoidLynx / Pikabu
- Муж пару раз в неделю сидит с сыном. Как-то он согласился заодно присмотреть и за малым моей подружки. Повел карапузов в парк. К ним подошла чья-то мамочка и сказала: «Ух ты, они у вас совсем друг на друга не похожи». Муж окинул ее взглядом и ответил: «Угу, у них разные мамы», — и продолжил присматривать за детьми. Она не унималась: «Но они выглядят такими близкими по возрасту!» Муж посмотрел на нее и сказал: «Забавно, но у них разница всего около шести месяцев». Женщина удалилась, пыхтя от негодования, а благоверный тут же настрочил мне сообщение, в котором похвастался, что он «самый лучший шутник в мире». Смешно-то смешно, но неужели парень не может взять на прогулку чужого ребенка? © GenuineRisk / Reddit
- Жена уехала к маме, ухаживать за ней после операции. И на неделю я остался один с двумя нашими двухгодовалыми близнецами. Раньше я считал, что декрет — это реально отпуск, с детьми несложно. Обычно я видел мальчишек только перед сном. Я купал их, читал книжку и укладывал спать. Я и представить не мог, что с такими маленькими так сложно. За эту неделю днем я вообще не присел, не отдохнул. Я то разгребаю бардак после их игр, то готовлю, то стираю. А с детьми еще надо и погулять успеть. К вечеру просто падал на кровать и даже душ принять или переодеться не хотел. Теперь мне так стыдно перед женой. Я за неделю чуть не помер, а она так живет уже два года. © Мамдаринка / VK
- Загремела в больницу. Оставила мужу подробные письменные инструкции, где что лежит, чем дочь кормить, во что одевать. Днем звонят из садика, мол, «тихий час», а дочь рыдает и говорит, что не будет надевать пижамку. Дают ей трубку. Оказывается, папа с утра забыл ребенку трусики надеть. Нет, все правильно — папа у нас программист. Нет в списке трусов — я-то думала, что это обязательный пункт программы — значит, они не нужны. Рассказала, в чем дело, воспитательнице, вопрос решили — у нас в шкафчике запасные были. А я сделала выводы.
- Повел дочек в игровой центр. А сам сел пить кофе и залип в телефоне. Вдруг ко мне прибегает старшая и сообщает, что не может найти сестренку. Начал искать малышку повсюду. Нигде нет, даже в туалете. Уже думал, как скажу жене, что я прошляпил ребенка, и вдруг вижу в одной из комнат, где проводят детские дни рождения, рядом с именинницей, сидит кто-то в платьице, очень похожем на то, в каком была моя малышка. Уплетает вкусняшки и помогает открывать подарки. Зашел, спросил родителей именинницы, в курсе ли они, что у них незваный гость. Они вежливо позволили нам взять с собой еду, напитки и даже колпачок. Момент, когда мы ретировались и другие папы, посмеиваясь, показывали на меня пальцами, был не самым лучшим в моей жизни. Но несравним с тем мгновением, когда я рассказал все супруге — она буквально рыдала от смеха. © Alexis_Denken / Reddit
А вот еще несколько теплых и забавных историй, в которых папам отведена главная роль:
Комментарии
Истории в тему. :) 1. Повëз меня маленькую папа в парк HA санках. HA обратном пути я всë приговаривала: «Папа, вАли, папа, вАли!». Но чего я хотела, он так и не понял, пока дома бабушка, которая нас в прихожей встретила, не спросила, где мой валенок. :) Валенок нашëлся у выхода из парка заботливо воткнутым в сугроб. 2. Оставила как-то ребёнка в ТЦ HA детской площадке, сама пошла в магазин. Через полчаса возвращаюсь, пытаемся обуться, чтобы уйти – а сапожек нет! Есть ничьи точно такие же, но HA три размера меньше. Часа два мы потом там просидели. Сначала дама, которая присматривала за детьми, пыталась вызвонить людей, ушедших перед нами – искала, кто перепутал обувь, потом мы ждали, пока они вернутся. В итоге, явился-таки мальчик в наших сапожках, которые ему были выше колена. Все знакомые, кому я рассказала про этот курьëз, дружно угадали, что мальчик был с папой. :) 3. Однажды видела HA трамвайной остановке двух молодых мужчин с двумя девочками лет 5-6, одетыми в какие-то экстремальные сочетания цветов и в тëплые колготки, несмотря HA жаркий летний день. Картина «Мамы уехали в отпуск», да. :)