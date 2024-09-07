20 историй о том, что у пап свои способы приглядывать за детьми

Истории в тему. :) 1. Повëз меня маленькую папа в парк HA санках. HA обратном пути я всë приговаривала: «Папа, вАли, папа, вАли!». Но чего я хотела, он так и не понял, пока дома бабушка, которая нас в прихожей встретила, не спросила, где мой валенок. :) Валенок нашëлся у выхода из парка заботливо воткнутым в сугроб. 2. Оставила как-то ребёнка в ТЦ HA детской площадке, сама пошла в магазин. Через полчаса возвращаюсь, пытаемся обуться, чтобы уйти – а сапожек нет! Есть ничьи точно такие же, но HA три размера меньше. Часа два мы потом там просидели. Сначала дама, которая присматривала за детьми, пыталась вызвонить людей, ушедших перед нами – искала, кто перепутал обувь, потом мы ждали, пока они вернутся. В итоге, явился-таки мальчик в наших сапожках, которые ему были выше колена. Все знакомые, кому я рассказала про этот курьëз, дружно угадали, что мальчик был с папой. :) 3. Однажды видела HA трамвайной остановке двух молодых мужчин с двумя девочками лет 5-6, одетыми в какие-то экстремальные сочетания цветов и в тëплые колготки, несмотря HA жаркий летний день. Картина «Мамы уехали в отпуск», да. :)