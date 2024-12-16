10 скрытых посланий, зашифрованных в картинах великих художников

Известные шедевры искусства часто хранят в себе больше тайн, чем можно предположить. Мастера прошлого нередко шифровали послания для наблюдательных зрителей. А порой под видимой картиной обнаруживается совершенно другая.

Мона Лиза — Леонардо да Винчи

Шедевр Леонардо да Винчи видело в музее огромное количество людей. Но только после того, как увеличенные с высоким разрешением изображения Моны Лизы были изучены, ученые нашли кое-что необычное в ее глазах — это код из букв и цифр. Невооруженным взглядом символы не видны, но при увеличении их можно отчетливо рассмотреть. Хотя точное их значение трудно разобрать из-за возраста картины, скрытые символы в левом глазу Моны Лизы, по-видимому, являются комбинацией букв и цифр, а правый глаз содержит буквы LV, которые, как предполагают исследователи, обозначают инициалы Леонардо да Винчи.

Портрет Шарлотты Дюваль д`Онь — Мари-Дениз Вильер

Этот портрет молодой женщины музей Нью-Йорка приобрел в 1917 году. Считалось, что его написал известный французский художник Жак-Луи Давид, и критики работу хвалили. Однако спустя несколько десятилетий исследователи поставили под сомнение тот факт, что картина принадлежит кисти Давида — якобы она нарисована его ученицей. И после этого открытия критики внезапно начали находить недостатки в портрете: «Хотя картина чрезвычайно привлекательна как произведение того времени, в ней есть определенные недочеты, которые художник калибра Давида не допустил бы». А спустя еще полвека автором картины признали художницу Мари-Дениз Вильер. Она рисовала другую молодую художницу — Шарлотту. На картине показано 2 мира: мастерская, где сидит Шарлотта, — это мир художников, а все, что за окном, — обычная жизнь, где парочки ходят на свидания. В те времена общество не одобряло замужних женщин, которые занимались живописью. Шарлотта вышла замуж, ей пришлось отказаться от творчества. Такое вот крушение надежд.

Ночная терраса кафе — Винсент Ван Гог

Относительно работы Ван Гога «Ночная терраса кафе» существует любопытная теория. Некоторые предполагают, что картина могла быть написана по образцу «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Например, отдаленно «Тайную вечерю» могут напомнить официант в белом, подающий еду, и композиция из людей вокруг него. Однако отметим, что эта теория не получила широкого признания среди историков искусства.

Спящая девушка — Ян Вермеер

«Спящая девушка» Вермеера — образец гениального построения композиции в жанровой сцене. Однако не все так просто: рентгеновское исследование показало, что Вермеер изначально задумывал совсем другой задний план картины. Так, за спиной девушки должен был стоять мужчина, а в дверях сидеть собака. Но в итоге и мужчина, и собака были заменены зеркалом на дальней стене и стулом, поставленным под углом.

Автопортрет с двумя ученицами — Аделаида Лабиль-Гиар

Художница Аделаида Лабиль-Гиар жила во Франции во времена Марии-Антуанетты. Ее приняли в Академию художеств, но при этом мужчины ввели гендерную квоту: 4 женщины, не больше. Ровно столько дам и было в Академии. По сути, академики-мужчины дали понять, что больше женщин в свои рядах не потерпят. И тогда Аделаида пишет «Автопортрет с двумя ученицами». Не надо быть искусствоведом, чтобы понять, что это и вызов, и послание: смотрите все, во Франции есть еще 2 молодые художницы. Ах, какая дерзость!

Клочок травы — Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог был очень беден и часто повторно использовал свои холсты. На картине «Клочок травы» показан крупный план поля. Художник увеличивает масштаб каждой отдельной травинки и цветка и рисует их очень подробно в легкой и красочной палитре. Благодаря рентгеновским лучам ученые обнаружили ранее неизвестный портрет кисти Ван Гога, скрытый за этой идиллической картиной. На портрете изображена женщина в чепце. Примечателен сильный контраст между мрачными цветами этого изображения и светлой жизнерадостной палитрой верхнего слоя.

Портрет Лауры Баттиферри — Аньоло Бронзино

Лаура Баттиферри была признанной поэтессой эпохи Возрождения. На портрете кисти Аньоло Бронзино она одета солидно и с достоинством. Художник показал, что эта дама равнодушна к моде. По тем временам украшений на Лауре немного, и все они скромные. Покрывало на груди закреплено золотой булавкой, а глубокое декольте скрыто сорочкой с воротником-стойкой. А теперь посмотрим, как одевались современницы поэтессы. Перед нами портрет, предположительно, Марии Медичи.

Мария и Лаура — современницы, портреты написаны примерно в одно и то же время, но у одежды Марии совсем другие рукава, воротник открыт, да и весь ее наряд буквально усыпан украшениями. Однако Лаура была поэтессой, и, вероятно, моде она придавала не так уж много значения.

Щегол — Карел Фабрициус

«Щегол» был написан в XVII веке и после смерти художника был утерян более чем на два столетия, прежде чем его вновь обнаружили в Брюсселе. Деревянная панель, на которой написана птица, имеет нетипичную для небольшой картины толщину и указывает на то, что раньше она могла быть частью более крупного куска дерева, например, дверного или оконного косяка, чтобы создавать иллюзию реальности птицы. Во время реставрации выяснилось, что на поверхности картины есть множество мелких вмятин, которые, судя по всему, образовались, когда краска еще не полностью высохла, иначе появились бы трещины. По одной из версий, эти повреждения были вызваны взрывом порохового склада в Делфте, в результате которого и погиб Карел Фабрициус.



Всадница — Карл Брюллов

Все видели картину Карла Брюллова «Всадница», но немногие заметили, что одежда героинь раскрывает характер и душевное состояние каждой из них. Старшая сестра изображена в наряде холодных оттенков, и это символизирует ее сдержанность, благовоспитанность, светскость. Младшая — в розовом, который еще сильнее подчеркивает ее юность и естественность.

Автопортрет — Юдит Лейстер