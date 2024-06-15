Как выглядели бы герои фильмов прошлого, если бы машина времени перенесла их в наши дни

Кино
1 час назад

Пересматривая фильмы прошлого, мы редко задумываемся, насколько сильно образы героев и героинь влияют на наше восприятие картины. А ведь стоит изменить всего лишь несколько деталей — и перед нами совершенно другой человек.

При помощи искусственного интеллекта мы попробовали представить, как выглядели бы героини наших любимых фильмов, если бы эти кинокартины снимали сейчас, а не много лет назад.

Жена посла, «Ширли-мырли»

FräuleinAlichen
1 день назад

Жена посла - комедийный персонаж, именно поэтому ей сделали слегка нелепую причёску. В современности бы ничего в смысле нелепо ли причёски не поменялось бы

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Анна, «Бриллиантовая рука»

Таня, «Интердевочка»

Anna Aki
1 день назад

Губы раза в 4 побольше, нос как у пекинеса, ресницы до бровей, филлеры всякие и акриловые ногти с нарощенными волосами нужны. И девчуля заиграет новыми красками)
А то у вас какая-то не интересная проститутка получилась.

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Жорж, «Иван Васильевич меняет профессию»

Людмила, «Служебный роман»

Екатерина, «Москва слезам не верит»

Геннадий, «Бриллиантовая рука»

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»


FräuleinAlichen
1 день назад

Не, Раиса Захарова должна была сохранить лоск и шик, а это какая-то простушка.

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Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»

Анатолий, «Служебный роман»

Людмила, «Москва слезам не верит»

FräuleinAlichen
1 день назад

Двойного подбородка у неё бы точно не было, она на колола бы себе гкбищи и всякие углы джоли.

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Нестор, «Большая перемена»

Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»

Аркадий, «Покровские ворота»

Тамара, «Афоня»

Тося, «Девчата»

Зина, «Интердевочка»

Как видите, одежда, макияж и, в особенности, прическа могут буквально преобразить человека. Даже челка или простая смена пробора способны творить настоящие чудеса:

Фото на превью Интердевочка / Мосфильм, Интердевочка / Мосфильм

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