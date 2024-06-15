Жена посла - комедийный персонаж, именно поэтому ей сделали слегка нелепую причёску. В современности бы ничего в смысле нелепо ли причёски не поменялось бы
Как выглядели бы герои фильмов прошлого, если бы машина времени перенесла их в наши дни
Пересматривая фильмы прошлого, мы редко задумываемся, насколько сильно образы героев и героинь влияют на наше восприятие картины. А ведь стоит изменить всего лишь несколько деталей — и перед нами совершенно другой человек.
При помощи искусственного интеллекта мы попробовали представить, как выглядели бы героини наших любимых фильмов, если бы эти кинокартины снимали сейчас, а не много лет назад.
Жена посла, «Ширли-мырли»
Анна, «Бриллиантовая рука»
Таня, «Интердевочка»
Губы раза в 4 побольше, нос как у пекинеса, ресницы до бровей, филлеры всякие и акриловые ногти с нарощенными волосами нужны. И девчуля заиграет новыми красками)
А то у вас какая-то не интересная проститутка получилась.
Жорж, «Иван Васильевич меняет профессию»
Людмила, «Служебный роман»
Екатерина, «Москва слезам не верит»
Геннадий, «Бриллиантовая рука»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Не, Раиса Захарова должна была сохранить лоск и шик, а это какая-то простушка.
Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Анатолий, «Служебный роман»
Людмила, «Москва слезам не верит»
Двойного подбородка у неё бы точно не было, она на колола бы себе гкбищи и всякие углы джоли.
Нестор, «Большая перемена»
Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»
Аркадий, «Покровские ворота»
Тамара, «Афоня»
Тося, «Девчата»
Зина, «Интердевочка»
Как видите, одежда, макияж и, в особенности, прическа могут буквально преобразить человека. Даже челка или простая смена пробора способны творить настоящие чудеса: