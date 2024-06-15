Как выглядели бы герои фильмов прошлого, если бы машина времени перенесла их в наши дни

Пересматривая фильмы прошлого, мы редко задумываемся, насколько сильно образы героев и героинь влияют на наше восприятие картины. А ведь стоит изменить всего лишь несколько деталей — и перед нами совершенно другой человек.

При помощи искусственного интеллекта мы попробовали представить, как выглядели бы героини наших любимых фильмов, если бы эти кинокартины снимали сейчас, а не много лет назад.