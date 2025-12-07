Вот бы увидеть их без типового макияжа - пухлых губ, глаз вытянутых к вискам и графичных бровей.
Они ведь и так безумно прекрасны! Подчеркните единственные и неповторимые черты человека! ☺️
Мы представили, как бы выглядели 18 героинь известных картин, если бы позировали современному фотографу
Искусство вдохновляет на подвиги и поднимает настроение. Смотришь на полотна знаменитых художников — и получаешь эстетическое удовольствие от совершенно разных взглядов на мир и женскую красоту. А что, если бы героини со знаменитых полотен попали в руки к крутым современным фотографам? Мы решили немного похулиганить с нейросетью и «пригласили» персонажей из разных картин на фотосессию. Например, героини картин «Неизвестная» и «Купчиха за чаем», наверное, умело бы позировали на камеру.
Иван Крамской, «Неизвестная»
Вот бы увидеть их без типового макияжа - пухлых губ, глаз вытянутых к вискам и графичных бровей.
Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Огюст Тульмуш, «Невеста поневоле»
Валентин Серов, «Девочка с персиками»
Не она конечно, Но!
Какая тёплая, естественная и изящная девушка ♥️
Густав Климт, «Поцелуй»
Виктор Васнецов, «Аленушка»
Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»
Карл Брюллов, «Итальянский полдень»
Так! Похоже в выборке участвуют не сами героини картин, а просто похожие сюжеты в фото стиле)
Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»
Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню из Лохно»
Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»
На картине лиф великоват, как будто вот-вот спадёт.
У Баленсиага на этой иллюзии, правда, облагороженной, целая коллекция построена, можно было воспользоваться, но нет, будет тупо тётка в платье, а то ишь, изюма им подавай
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
Джон Уильям Ватерхаус, «Леди из Шалот»
Эмиль Вернон, «Красавица у лимонного дерева»
Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
Элизабет Виже-Лебрен, «Портрет Марии-Антуанетты с розой»
Это ж королева, а на фото - какая-то лохматая девушка в ночнушке.
От эффектной «Мадам Икс» невозможно оторвать взгляда. А от атмосферы теплого лета на снимке по мотивам картины «Итальянский полдень» вообще хочется взять куда-нибудь путевку в теплые страны! Здорово, что сейчас благодаря нейросетям можно вот так воплощать разные фантазии в реальность.
Еще несколько статей про полотна, которыми восхищается весь мир: