Мы представили, как бы выглядели 18 героинь известных картин, если бы позировали современному фотографу

Искусство вдохновляет на подвиги и поднимает настроение. Смотришь на полотна знаменитых художников — и получаешь эстетическое удовольствие от совершенно разных взглядов на мир и женскую красоту. А что, если бы героини со знаменитых полотен попали в руки к крутым современным фотографам? Мы решили немного похулиганить с нейросетью и «пригласили» персонажей из разных картин на фотосессию. Например, героини картин «Неизвестная» и «Купчиха за чаем», наверное, умело бы позировали на камеру.