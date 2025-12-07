Мы представили, как бы выглядели 18 героинь известных картин, если бы позировали современному фотографу

1 час назад
Мы представили, как бы выглядели 18 героинь известных картин, если бы позировали современному фотографу

Искусство вдохновляет на подвиги и поднимает настроение. Смотришь на полотна знаменитых художников — и получаешь эстетическое удовольствие от совершенно разных взглядов на мир и женскую красоту. А что, если бы героини со знаменитых полотен попали в руки к крутым современным фотографам? Мы решили немного похулиганить с нейросетью и «пригласили» персонажей из разных картин на фотосессию. Например, героини картин «Неизвестная» и «Купчиха за чаем», наверное, умело бы позировали на камеру.

Иван Крамской, «Неизвестная»

Anima Art Amor
1 час назад

Вот бы увидеть их без типового макияжа - пухлых губ, глаз вытянутых к вискам и графичных бровей.
Они ведь и так безумно прекрасны! Подчеркните единственные и неповторимые черты человека! ☺️

Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Огюст Тульмуш, «Невеста поневоле»

Anima Art Amor
1 час назад

Слева - скоро станет вдовой.
Справа - подруженьки авось помогут)

Валентин Серов, «Девочка с персиками»

Anima Art Amor
1 час назад

Не она конечно, Но!
Какая тёплая, естественная и изящная девушка ♥️

Густав Климт, «Поцелуй»

Виктор Васнецов, «Аленушка»

Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»

Карл Брюллов, «Итальянский полдень»

Anima Art Amor
59 минут назад

Так! Похоже в выборке участвуют не сами героини картин, а просто похожие сюжеты в фото стиле)

Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»

Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню из Лохно»

Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»

O_о
41 минута назад

На картине лиф великоват, как будто вот-вот спадёт.
У Баленсиага на этой иллюзии, правда, облагороженной, целая коллекция построена, можно было воспользоваться, но нет, будет тупо тётка в платье, а то ишь, изюма им подавай

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

Джон Уильям Ватерхаус, «Леди из Шалот»

Эмиль Вернон, «Красавица у лимонного дерева»

Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

Элизабет Виже-Лебрен, «Портрет Марии-Антуанетты с розой»

От эффектной «Мадам Икс» невозможно оторвать взгляда. А от атмосферы теплого лета на снимке по мотивам картины «Итальянский полдень» вообще хочется взять куда-нибудь путевку в теплые страны! Здорово, что сейчас благодаря нейросетям можно вот так воплощать разные фантазии в реальность.

