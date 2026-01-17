12 пар женских лиц: сможете ли вы отличить законную супругу художника от его любимой модели?

Художники
12 часов назад
12 пар женских лиц: сможете ли вы отличить законную супругу художника от его любимой модели?

Мир искусства всегда был тесно переплетен с личной жизнью творцов — чувствами, страстями и сложными отношениями. Нередко рядом с художником была не только законная жена, но и муза, вдохновлявшая его на самые известные работы.

Взгляните на этих утонченных дам. Одна из них муза Рубенса Мэри Рутвен, а другая — его жена Изабелла Брант

Полюбуйтесь этими дамами. Одна — жена Сезанна Мари-Ортанс Фике, другая — натурщица

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Madame Cézanne in a Yellow Chair / Paul Cézanne / Beyeler Foundation / Wikimedia Commons, © La femme à la cafetière / Paul Cézanne / Musée d'Orsay / Wikimedia Commons

Взгляните на этих женщин. Одна — жена Ренуара Алина Шариго, другая — его муза

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Portrait of Madame Renoir / Pierre-Auguste Renoir / Philadelphia Art Museum / Wikimedia Commons, © Auguste Renoir / Wikimedia Commons

Эти портреты рассказывают о разных гранях жизни художника: супруга Матисса Амели Парейр и его тайная возлюбленная Лидия Делекторская

Эти женщины навсегда связаны с жизнью художника: одна — спутница Модильяни Жанна Эбютерн, а другая — его тайная возлюбленная Беатрис Гастингс

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Jeanne Hébuterne assise / Amedeo Modigliani / Kunsthaus de Zurich / Wikimedia Commons, © Portrait of Beatrice Hastings before a door / Amedeo Modigliani / Wikimedia Commons

История отношений Шиле оживает в этих портретах: Эдит Хармс, его супруга, и Валери Нойциль, тайная любовь

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Portrait of the dying Edith Schiele / Egon Schiele / Wikimedia Commons, © Portrait of Wally Neuzil / Egon Schiele / Leopold Museum / Wikipedia

Среди этих дам — и преданная спутница, и вдохновляющая натурщица: Эмилия Флеге и Адель Блох-Бауэр

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Portrait of Emilie Louise Flöge / Gustav Klimt / Wien Museum / Wikimedia Commons, © Portrait of Adele Bloch-Bauer I / Gustav Klimt / Neue Galerie New York / Wikimedia Commons

Эти женщины олицетворяют любовь и вдохновение в жизни Гойи: Хосефа Байеу, его супруга, и герцогиня Альба, возлюбленная и муза

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Josefa Bayeu / Francisco Goya / Museo del Prado / Wikimedia Commons, © Duchess of Alba / Francisco Goya / Liria Palace / Wikimedia Commons

В этих портретах отражены разные грани жизни Врубеля: Эмилия Прахова, тайная муза художника, и Надежда Забела-Врубель, его жена

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© В.Серов. / Wikimedia Commons, © Mikhail Vrubel / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Хильдур
1 день назад

Очень просто отличить жену от любовницы, если подписывать портреты - мадам Сезанн, мадам Ренуар

-
-
Ответить
Era Era
1 день назад

Количество комментов показывает,как всем на это пофиг.

-
-
Ответить
Noumen
1 день назад

И черты, и выражение лица "спутницы" и "музы" у одного и того же художника похожи, нет такого, чтобы это были совершенно разные женщины

-
-
Ответить
Капибара в кимоно
1 день назад

Почему нет художниц-женщин в подборке? И их мужей и мУ́зей (муза в мужском множественном)? Я требую продолжения банкета 🧐

-
-
Ответить

Похожее