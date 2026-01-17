12 пар женских лиц: сможете ли вы отличить законную супругу художника от его любимой модели?

Мир искусства всегда был тесно переплетен с личной жизнью творцов — чувствами, страстями и сложными отношениями. Нередко рядом с художником была не только законная жена, но и муза, вдохновлявшая его на самые известные работы.
Взгляните на этих утонченных дам. Одна из них муза Рубенса Мэри Рутвен, а другая — его жена Изабелла Брант Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Полюбуйтесь этими дамами. Одна — жена Сезанна Мари-Ортанс Фике, другая — натурщица Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Взгляните на этих женщин. Одна — жена Ренуара Алина Шариго, другая — его муза Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Эти портреты рассказывают о разных гранях жизни художника: супруга Матисса Амели Парейр и его тайная возлюбленная Лидия Делекторская Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Эти женщины навсегда связаны с жизнью художника: одна — спутница Модильяни Жанна Эбютерн, а другая — его тайная возлюбленная Беатрис Гастингс
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ История отношений Шиле оживает в этих портретах: Эдит Хармс, его супруга, и Валери Нойциль, тайная любовь Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Среди этих дам — и преданная спутница, и вдохновляющая натурщица: Эмилия Флеге и Адель Блох-Бауэр Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Эти женщины олицетворяют любовь и вдохновение в жизни Гойи: Хосефа Байеу, его супруга, и герцогиня Альба, возлюбленная и муза Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ В этих портретах отражены разные грани жизни Врубеля: Эмилия Прахова, тайная муза художника, и Надежда Забела-Врубель, его жена Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
