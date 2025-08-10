14 комиксов о том, как изменилось материнство за последние годы

Мама — как много в этом слове, а еще больше в этом статусе. Кажется, еще вчера быть мамой означало одно, а сегодня совсем другое. Материнство — это интересный квест, и с каждым годом к нему добавляются новые уровни. От «бабушкиных» советов до бесконечных родительских чатов и стараниях быть мамой, которая в курсе последних трендов о родительстве. Мы поразмышляли, какой стала современная мама и ее ребенок, и собрали комиксы об этом. Уверена, что здесь вы найдете себя и поймете, что вы не одиноки в этом приключении.

Лет 20 назад с именами была напряженка, и называть ребенка как-то необычно было не принято. Зато сейчас у нас раздолье — имя можно придумать и самому

Раньше воспитание детей и ведение быта считалось женским делом. Сейчас же это общее дело, и папы с удовольствием занимаются малышом, чтобы мама могла отдохнуть



Раньше весь двор знал и твой распорядок, и как тебя ласково (но совершенно не круто!) зовут домашние. Сейчас стало куда спокойнее и детям, и родителям

Еще не так давно фото в семейный альбом было целым событием. А сейчас можно сделать миллион фоток и сразу показать родным в соцсетях

Раньше мамы, наверное, просто паниковали, когда малыш начинал капризничать посреди магазина. Теперь они заботятся о том, что чувствует ребенок, а не о том, что думают люди

Наши мамы редко позволяли себе взять паузу. Современные мамы знают, что давать себе отдыхать — очень важно

Мамы в недавнем прошлом прятали свой живот. А сейчас даже модно носить наряды, подчеркивающие беременность

Вариантов воспитания раньше было немного. Современные мамы смело изучают детскую психологию и не боятся обращаться к специалистам

Не то, чтобы раньше было мало кружков для детей. Но сегодня занятий несравнимо больше на радость самим детям и их мамам

Да и с уроками ребенку помочь теперь гораздо проще. Вместо ругани и отчаяния — помощь и поддержка

Раньше мамы крутились как белки в колесе — их жизнь состояла из бесконечного списка дел. А сейчас на помощь приходят технологии, и это здорово

Грудное вскармливание стало легче и приятнее. Можно сцедить молоко, оставить его в холодильнике и спокойно заняться своими делами



В прошлом выход из дома мог стать реальной полосой препятствий, а сегодня мамы «пересели» на слинги. Это удобно: можно и в магазин зайти, и в метро спуститься

Врачи всегда стараются максимально и для мамы, и для ее ребенка. А современные технологии в медицине это позволяют и дарят мамам спокойствие

