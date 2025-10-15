20 человек столкнулись с такими запросами на работе, что аж хочется спросить: «Это шутка?»

На совещаниях я обычно рисую портреты. Однажды так нарисовал нашу начальницу в образе Жанны Де Арк. Тётка заметила и попросила нарисовать покрупнее, для неё. Получилось неплохо, наша Ирина Петровна в рыцарских доспехах, с непокрытой головой и с мечом в руках, на фоне крепостной стены и боевых знамён. Она даже дала мне немного денег из своего кармана за такой оригинальный портрет.
Рынок труда — это настоящий театр абсурда, где здравый смысл иногда берет отпуск. Приходишь на собеседование, а чувствуешь себя героем сюрреалистического квеста: ищут одного человека, а работать нужно за четверых. И фантазия работодателей, порой, кажется, не знает границ — от иных просьб глаза прямо на макушку лезут, минуя лоб с космической скоростью.
- Однажды мне заплатили за то, чтобы я целую неделю присматривал за собакой клиентки у неё дома, пока она была в отъезде. Платили, кстати, по моей обычной почасовой ставке. Правда, дело в том, что по профессии я — частный детектив. © lolbuttlol / Reddit
- Недавно от эйчара услышал: «А мы обязательно любому соискателю, хоть уборщице, хоть руководителю направления, предлагаем выбрать одну марку машины из трех: А, Б или В».
Зачем, спрашиваю. Выдает как прописную истину: «А дело в том, что у нашего директора „В“. Важно набирать в компанию людей с одинаковыми ценностями, потому тех, кто выбирает „А“ или „Б“, мы на работу не берем!» © Gauree / Pikabu
- Пошла я на собеседование в фирмочку. Пообщались, договорились. Спрашиваю, где дамская комната. Эйчар показала и замялась: «Только туалет у нас платный». Говорю, мол, это незаконно. И тут она признается, что они сами туда за деньги ходят. Так было не всегда. Туалет стал платным всего три недели назад, потому что у него сменился арендатор. С прошлым у владельца был договор, а с новым условия пока обсуждают. По слухам, в первый месяц он смотрит «рентабельность» бизнеса, а потом установит стоимость абонементов, которыми работодатель обещал обеспечить сотрудников. Тот еще цирк! Предлагаю идеи — абонемент на пользование вентиляцией, платный выход на пожарную лестницу и подписка на воду из кулера. © HelKor1995 / Pikabu
- Сын подруги уехал учиться в Китай и нашел там подработку. Никаких официантов, курьеров или репетиторов. Работодатель ставил всего три условия: приходить по вечерам в кафе, веселиться, есть и пить за их счет. Да еще и денег за это платил. Оказалось, что в Китае престиж заведения резко взлетает, если там появляются иностранцы. Вот хозяева новых кафе и нанимают «экспатов» для антуража. А студенты только рады — и бесплатный ужин, и тусовка, и деньги. © Maximum597 / Pikabu
- Ради шутки разместил объявление: «Помогу решить любую вашу проблему за такую-то сумму». Через пару недель анонимный клиент предложил встречу на смотровой площадке собора. Тут у меня коленки и задрожали. В итоге оказалось, что мой клиент — импозантный пожилой мужчина. Прогулялись по смотровой, потом еще два часа болтали в ресторане о путешествиях и жизни. Вроде бы и обычная беседа, но звучало как допрос. В конце он оплатил счет и дал мне десятую часть от моего «тарифа» со словами: «Вашего жизненного опыта маловато для решения моей проблемы, но вот компенсация». На вопрос, зачем была встреча на смотровой, ответил: «Просто хотел там побывать». Пожалуй, это самый необычный заработок в моей жизни. © GutalinMySadness / Pikabu
- На днях звонок: «Вы тут искали работу аналитиком или сисадмином? Вас интересуют вакансии в сфере IT?» Говорю: «Да, но можете удивить меня и чем-нибудь другим». Ну, она и удивила: «Мы тут склад у вас в городе открываем, нам грузчики нужны, не хотите?» © shepard13 / Pikabu
- Работаю то тут, то там на стройке. Заказчики спрашивают про образование, а у меня их два — среднее и высшее. Отвечаю «вышка» — они свысока: «И что ты на стройке делаешь?» На среднее морщатся: «Бездарь, чего на высшее не пошел?» Надоело, теперь говорю: «Три класса да два коридора». И сразу: «Ооо, красавчик, наш человек!» Работать стало проще. © toshka1kartoshka / Pikabu
Однажды заинтересовался вакансией, требовался дворник в представительство президента в нашем городе. Откликнулся, предоставил документы. Предупредили, меня будет проверять ФСО. Через месяц позвонил в представительство. Отказали, у меня нет профильного образования.
- Очередная смешная вакансия попалась: «Требуется фотограф, умеющий играть на барабанах. На постоянное сотрудничество». Может, еще надо, чтоб и на дудке дудел? © smit1987 / Pikabu
- На последнем раунде интервью директор радостно заявила мне, что болеть у них нельзя, уходить домой до завершения всех задач — тоже. Формально рабочий день с 8 до 4, но, по её словам, сотрудники часто задерживаются до шести и позже. А «вишенкой на торте» стало, когда она спросила, не соглашусь ли я потихоньку докладывать ей, чем занимается команда в отделе, куда меня приглашали. Я отказалась от должности, и после этого компания просто завалила меня емейлами, пытаясь узнать, почему это я отказалась и что же они сделали не так. © freshlydeliveredegg- / Reddit
- Недавно бывший начальник со своей девушкой пригласили меня на чай. Он начал меня уговаривать вернуться в фирму на более выгодных условиях. И его девушка внезапно тоже стала меня уговаривать. Что ж, я согласилась. А потом эта его мисс отвела меня в сторонку и выдала: «Я знаю, что ты с моим мужчиной была в отношениях, что у вас все было. Я тут уезжаю на полгода по делам и прошу: присмотри, пожалуйста, за Мишей, пока меня нет. Пусть уж лучше свои, чем кто-то левый». И вот она уехала, а я выполняю ее просьбу... © Подслушано / Ideer
- Пришла на собеседование помощником руководителя, а меня вдруг начали расспрашивать: «Любите ли вы малышей?», «Загранпаспорт действителен?» Так в итоге оказалось, что парню, который проводил собеседование, на самом деле нужна была няня для двоих его детей — для поездки в Индию! © you_are_marvelous / Reddit
- Решил обновить резюме: а вдруг пригодится? Выставил статус «Не ищу работу» и забыл. Через пару дней звонок: «Мы вами заинтересовались». Голос у девушки приятный, ну я и согласился на собеседование, авось золотые горы предложат. Подключаюсь к Zoom. Руководитель сразу в лоб: «Почему откликнулись?» Я: «Да я и не откликался. Ваш HR сама настойчиво позвала». Тишина. Потом босс выдает: «Нам не нужны перелетные кадры!» Я: «Так это вы меня позвали, а не я напрашивался». Вот так я чуть не сменил работу, даже не собираясь. HR-логика — загадка. © Exphusb / Pikabu
- Отправили ссылку мне на интересную работу. У работодателя были требования: резюме + ссылки на социальные сети. Не люблю публичность, поэтому есть только страница в одной соцсети с 10 фотографиями и пустой профиль в другой соцсети. Отказали. Написали: «Недостаточно активно ведете свою медийную жизнь». Это написал человек, у которого 1 800 публикаций из разряда: «Я зашел в кафе», «Я взял меню», «Я пошел в туалет». © Подслушано / VK
- Наш шеф решил сделать офис современным и ввел после рабочего дня «часы расслабления». После 18:00 мы 2 часа еще находимся в офисе, где можем зайти к психологу, посмотреть телевизор на пуфах, посидеть и поболтать, поиграть в бильярд. На эти авантюры не ходил практически никто. Шеф рассердился, обиделся, стал претензии нам предъявлять. Мы пытались объяснить, что сотрудники в большинстве — люди 30-35 лет. У всех семьи, хочется побыть вечером дома, а не жить на работе. Не помогло. © Подслушано / Ideer
- Один знакомый предложил приличную сумму за разбор бетонной плиты (1,5×1×0,5 м) в подвале. До меня двое пытались — не смогли. Три дня долбил с утра до вечера: руки отнимались, мозоли не давали спать. К третьему дню догадался сверлить и откалывать кусками. Зачем ее убирали — загадка: плита лежала на грунте, а после пол подняли на полметра. Самая странная работа в моей жизни. © ZhabaGaduka / Pikabu
- Подрабатывал корректурой, будучи студентом. В офисе использовал свой старый орфографический словарь, подарок отца — издание сорокалетней давности. При увольнении забрал его, и тут звонок: директор обвинил меня в краже и потребовал вернуть словарь. А в ответ на мои доводы затребовал чек. Я, конечно, только посмеялся. © wanna312be / Pikabu
- В первый день работы разрешили брать канцелярию со склада. Ну, я и взял дырокол, ручки, блокнот, стикеры. Директор посмотрел на это и на попятную: «Дороговато! В дальнейшем берите только бумагу и файлы». Пришлось докупать все самому: степлер, скрепки, даже апгрейд компьютеру делал из своих запчастей. Увольняясь, два дня выносил вещи в семи сумках. Оставил только голый стол, стул, монитор, разобранный системник и... тот самый дырокол. Такой вот «щедрый» работодатель. © Enicc / Pikabu
- На собеседовании вбросили: будущий босс женат в третий раз, у него шесть детей. И главное — мне, помощнику, придется подключать его новую жену к решениям по рабочим вопросам, чтобы она «не чувствовала себя неуверенно» (ну а как же, третья ведь). Серьезно? © SSOJ16 / Reddit
- Собеседовался в компанию по разработке игр. Дали тестовое задание: бесплатно придумать новую большую локацию, биосистему и многоэтапный квест для действующего проекта. Я вежливо отказался. Тогда мне «упростили» задачу: убрали описание локации, но оставили квест с диалогами. Чистой воды наглость: «Мы сделаем вид, что идем навстречу, а ты все равно поработаешь за бесплатно!» Потом почитал отзывы — пишут, что они делают так постоянно: дают огромные тестовые и потом просто забирают себе работу соискателей. © Lepenson / Pikabu
- На собеседовании в ресторанчик фастфуда меня спросили: «Каким животным вы бы хотели быть?» Шестнадцатилетняя я наивно брякнула: «Орлом! Они сильные и умеют летать». Не знаю, что они хотели услышать, наверное, что-то типа: «Муравьем, чтобы эффективно работать в команде!» © HereComesTheSarcasm / Reddit
