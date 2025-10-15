20 человек столкнулись с такими запросами на работе, что аж хочется спросить: «Это шутка?»

На совещаниях я обычно рисую портреты. Однажды так нарисовал нашу начальницу в образе Жанны Де Арк. Тётка заметила и попросила нарисовать покрупнее, для неё. Получилось неплохо, наша Ирина Петровна в рыцарских доспехах, с непокрытой головой и с мечом в руках, на фоне крепостной стены и боевых знамён. Она даже дала мне немного денег из своего кармана за такой оригинальный портрет.