15 корпоративных тайн, которые остались бы за закрытыми дверями, если бы не интернет

Интернет давно стал тем самым местом, где ничто не ускользает от внимания — даже корпоративные секреты, которые компании годами хранили за семью печатями. Когда бывшие сотрудники делятся правдой, а внутренние процессы внезапно становятся достоянием общественности, мы получаем уникальную возможность заглянуть по ту сторону красивых витрин и безупречных пресс-релизов. В этой подборке — истории и откровения, которые вряд ли понравятся работодателям, но точно заинтересуют всех, кто когда-либо работал «в системе».