О! Про телефонного оператора спасибо! Буду знать, что он нас слышит, обязательно скажу, что очень долго ждать! 😀
15 корпоративных тайн, которые остались бы за закрытыми дверями, если бы не интернет
Истории
41 минута назад
Интернет давно стал тем самым местом, где ничто не ускользает от внимания — даже корпоративные секреты, которые компании годами хранили за семью печатями. Когда бывшие сотрудники делятся правдой, а внутренние процессы внезапно становятся достоянием общественности, мы получаем уникальную возможность заглянуть по ту сторону красивых витрин и безупречных пресс-релизов. В этой подборке — истории и откровения, которые вряд ли понравятся работодателям, но точно заинтересуют всех, кто когда-либо работал «в системе».
- Если бронируете номер через специальные сайты, готовьтесь к тому, что вам, скорее всего, достанется самый простой номер из всех возможных. Да, если отель почти пустой — вам повезёт, получите хороший. Но если почти весь занят — велика вероятность, что заселят в то, что на тот момент осталось. Ведь вы заплатили минимальную цену. Ни один из таких сайтов не может гарантировать конкретный тип номера, и поверьте, мне не раз приходилось объяснять это недовольным гостям, которые были уверены, что бронировали совсем другое. © angela_h / Reddit
- Я бариста в сети популярных кофеен. Если предпочитаете какой-то сорт кофе, а он в данный момент не заварен, просто спросите, можно ли приготовить его во френч-прессе. Обычно так вкус получается даже богаче. И это не будет стоить дороже — вы заказываете как обычно, по размеру порции и в зависимости от добавок. Единственный нюанс — это займёт немного больше времени, потому что нам реально придётся заваривать кофе вручную, а не просто налить уже готовый из термоса. А остатками мы угостим людей, желающих продегустировать данный сорт перед покупкой зёрен — так что добро не пропадёт. © faunablues / Reddit
- Работала в ломбарде, принимала технику. Многие думают: если телефон запечатали, то его уже никто не тронет. Но на деле после сотрудника, который принимает вещь, её впоследствии частенько проверяет еще и директор. Так что даже если сдаёте гаджет временно — лучше заранее стереть все личные данные. Мало ли в чьи не очень компетентные руки он попадёт. © asqrzm
- У нас в супермаркетах есть хитрый приём: хлеб из пекарни, у которого скоро заканчивается срок годности, просто нарезают. После этого на буханке появляется новая этикетка со «свежей» датой. И вроде как товар стал новеньким — а на деле это тот же самый хлеб. © upperFal / Reddit
- Большинство бюро переводов платят своим переводчикам копейки. Неудивительно, что и качество часто страдает: текст просто прогоняют через автоматический переводчик, слегка правят с помощью нейросети и быстро перечитывают одним глазом. А вот если вы заказываете перевод напрямую у специалиста — это уже совсем другой подход. Такой текст будет сделан вручную, аккуратно отредактирован и стилистически выверен.
- Мой брат — стоматолог, и по его словам, почти все зубные пасты с фтором работают одинаково. Не важно, что на написано упаковке — «экстрабелизна» или «тройная свежесть», результат будет один. Отличаются только пасты, которые содержат нитрат калия — он действительно работает на снижение чувствительности зубов. © try_anastasiia
- Работала как-то в премиум-салоне ногтевого сервиса — снаружи всё выглядело шикарно: фарфоровые кружки для клиентов, стильный интерьер, идеальная чистота. Но за кулисами всё было не так глянцево. Кружки протирались той же тряпкой, которой до этого вытирали рабочие столы — те самые, где только что лежали грязные пилки после педикюра и лужи мультидеза. А мылись эти кружки одной и той же мочалкой, которую никто даже не думал менять — иногда она жила там годами. © elpidaflora
- Работала в отделе, где сыры и мясные изделия на развес. С виду все чистенько и аккуратно, но каждое утро нас заставляли «камуфлировать» продукты. С сыров срезали темные корочки, колбасам лепили новые даты. Самая жесть была с сосисками — мы их отмывали с мылом под краном. Да-да, обычным мылом. Ага, сначала я тоже думала, что шутка. Печенье без упаковки — просто на подложке? Поверьте, не берите, не надо оно вам. С тех пор я смотрю на витрины иначе. И в магазин захожу уже не так беззаботно, как раньше.
- Нижнее белье, которое вы видите на витрине, нередко уже побывало на съёмках. Причём модели в большинстве случаев надевают его на голое тело — таковы реалии модной индустрии. После фотосессий эти комплекты просто аккуратно упаковываются обратно и снова отправляются в зал. Так что перед первым использованием — только в стирку, без вариантов. © kari_muah
- Когда-то работала кондитером в разных местах, и до сих пор помню одну забавную «кулинарную» тайну. Булочка с изюмом — самая «грязная» из всей выпечки. Почему? Потому что делается в самую последнюю очередь, когда остаются обрезки и остатки теста от всего остального. Просто добавляют в них изюм, и вуаля — новая булочка! Все потому, что изюм в другой выпечке быть не должен, а замес общий и большой. Вот такая экономия в действии. © snejana_pochti_barbie
- Некоторые преподаватели, которые берутся готовить учеников к IELTS, сами этот экзамен ни разу не сдавали. Да-да, такое тоже бывает. Они знают теорию, читают методички, но не проходили весь процесс на практике — ни стресса, ни тайминга, ни реального опыта. © unreel.marge
- В молодости некоторое время работала в кинотеатре. Нас инструктировали, если спросят, говорить, что попкорн свежий. На деле ему могло быть до двух недель. Так что хрустеть он хрустел, но совсем не от свежести. © c*****_ninja / Reddit
- Работала в известной гостиничной сети. Простыни, наволочки и полотенца стираются каждый день. Пледы — раз в неделю. Верхнее покрывало — раз в месяц. А вот шторы — раз в полгода. Так что, если хочется большей чистоты, лучше всё-таки лишний раз ими не размахивать. © Maya-Pinion85 / Reddit
- Если вы звоните на горячую линию, и оператор просит немного подождать, а после этого включает музыку — не думайте, что вас не слышно. Музыка — это просто фон, чтобы вы не скучали, пока оператор проверяет информацию. Но микрофон при этом чаще всего остаётся включённым. Так что лучше не обсуждать с кем-то по громкой связи, какой он неторопливый и сколько же ещё можно ждать — он всё слышит. © try_anastasiia
Такие вот бывают «секреты фирмы»... Ну а вот эти люди, к своему ужасу или удивлению, узнали тайные секретики собственных коллег и теперь не знают, что делать с этой информацией.
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