15 ситуаций, когда жизнь подкинула сюрприз, да не тот, что хотелось бы

Фотоподборки
1 час назад

Ох, не всегда все идет по плану: коварные коллеги покушаются на пирог, родные вероломно съедают все только что испеченные печеньки, а свекровь в гостях ведет себя как дома. Хорошо, что есть интернет, где можно выпустить пар и опубликовать фото, под которым комментаторы и посочувствуют, и пошутят, и подбодрят. Вот свежая порция подобных снимков.

«Кто-то из коллег съел мой пирог самым варварским способом»

«Оказывается, кукурузой можно резать ножи»

«Я случайно уронил полную банку краски всего через несколько дней после окончания ремонта»

Драконятина
3 часа назад

Вроде по фото это dulux, возможно акриловая краска, которая простой водой смывается, если сразу смыть .

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«Что мы просили и что получили»

«Я заказал 12 помидоров. Мне прислали 12 пакетов по 6 помидоров. Теперь меня 72 помидора, а я завтра уезжаю на 2 недели»

Лилу
58 минут назад

А 12 помидоров успел бы съесть? Как вариант порубить и заморозить

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«Меня чуть удар не хватил. Кто вообще до такого додумался?»

«У меня появилась аллергия на новый тоник для лица. Как раз перед запланированной фотосессией»

Лилу
57 минут назад

Запланирована фотосессия? Самое время опробовать новый тоник

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«Испекла целый противень печенья, а пока оно остывает, решила принять душ. Вот что меня ждало, когда я вернулась»

Mila Tarot
43 минуты назад

Я так понимаю, печенье сожрали домашние? Это простительно, только если это были маленькие дети без мозгов. Если дети - подростки, то провести воспитательную беседу, ну а если это был муж, то противнем по хребту его огреть.

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«Это была пачка молотого кофе, упакованного под давлением»

«С каких это пор 1 кг равен 622 граммам?»

«Заказали керамическую печь для пиццы. Пришла разбитой. Прислали замену. Она тоже разбита»

«Вот так мой жених моет посуду. А мне приходится перемывать»

«Вот так мой коллега режет лук»

Iriadum
4 часа назад

Не понимаю претензии к луку. Криво или слишком толстые куски?

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«Мой новый брендовый чемодан после первого же полета»

«Как понять, что ко мне домой приходила свекровь? А вот так»

Конфуз
45 минут назад

Ну а что было делать? Пооткусать кусок банана и оставить объедок? А так понятно, что ножом аккуратно отрезали и можно спокойно, без брезгливости, есть.

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Фото на превью Pessa19 / Reddit

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