15 ситуаций, когда жизнь подкинула сюрприз, да не тот, что хотелось бы

Ох, не всегда все идет по плану: коварные коллеги покушаются на пирог, родные вероломно съедают все только что испеченные печеньки, а свекровь в гостях ведет себя как дома. Хорошо, что есть интернет, где можно выпустить пар и опубликовать фото, под которым комментаторы и посочувствуют, и пошутят, и подбодрят. Вот свежая порция подобных снимков.