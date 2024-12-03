15+ человек, которые вмиг осознали, что такое неудача
Народное творчество
6 часов назад
У каждого из нас бывают дни, когда все идет наперекосяк: вещи падают из рук, планы рушатся, а удача, кажется, взяла выходной. В такие моменты кажется, что судьба решила испытать нас на прочность. Но важно помнить: даже самая темная ночь сменяется рассветом, поэтому нет никакого смысла унывать.
«Сварила яичко, решила остудить... Эх, хорошая была кастрюлька»
«Ураган только что вырвал с корнем 21-летнее дерево, которое посадил мой отец, когда я родился»
«Приехал домой голодный после долгого рабочего дня и нашел все свои вещи в мусорных пакетах. Уборщики, которых прислал владелец, убрали не ту квартиру»
«Только что испекла торт и успела съесть только один кусочек. А когда вернулась, увидела, что собака слизала глазурь, насколько смогла дотянуться»
«Представьте только, я целых 4 часа ходил вот так. А ведь работаю адвокатом»
«Вот что произойдет, если ребенок решит положить свои мелки в посудомойку. Обратного пути уже нет»
Кстати, у нас есть еще одна статья про людей, которым жизнь преподнесла сюрприз в виде неудачи.
«Сверлил стену и... просверлил трубу. И затопил 4 этажа под собой»
«А ведь я хотел просто вытащить этот клятый гвоздь»
«Теперь я вспомнил, что вчера хотел холодненькой газировки»
«Хотела приготовить салат. И перепутала петрушку с орегано. У петрушки есть удобный дозатор, но у орегано — нет»
«Да, там, в глубине — один из моих AirPods»
«Угадайте, у кого только что закончилась краска?»
«Вылезал из машины, держа в руках 4 стакана чая»
«Гостил у родителей. Нужно было пропылесосить, но мне было лень, и я решил, что с этим справится робот-пылесос. И вот чем это обернулось»
«Итак, срочные новости: один не особо умный человек уронил тарелку спагетти прямо на свою постель»
«Жена закинула в стиральную машинку белье. Но не просто так, а вместе с огромной кучей салфеток, пропитанных кондиционером»
«Слева — моя любимая кружка. Справа — кружка мужа, которой почти 10 лет. Чуть не уронила одну и в итоге сломала обе»
«Красила комнату сестренки. Но в один прекрасный момент перешагнула через банку с краской, и вот к чему это привело»
«Не садилась в машину со времен последней поездки за продуктами. А сейчас открыла ее и очутилась в ночном кошмаре: все потому, что под сиденьем я забыла молоко»
Помните, что невезение — это всего лишь временный этап, который в каком-то смысле делает нашу жизнь разнообразной. Ведь есть куча историй о том, как внезапно приходит удача и меняет жизнь к лучшему.
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Captain_JohnBrown / Reddit
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