15+ человек, о которых поется: «Что они ни делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила»

Бывают такие дни, когда словно все вокруг против тебя. Кофе пролился на любимые светлые штаны, автобус уехал прямо перед носом, а директор сделал выговор за сущий пустяк. В такие моменты хочется все бросить, лечь под одеяло и не высовываться, пока неудачи не пройдут мимо. Но жизнь часто преподносит нам сюрпризы.