15+ человек, о которых поется: «Что они ни делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила»
Народное творчество
1 час назад
Бывают такие дни, когда словно все вокруг против тебя. Кофе пролился на любимые светлые штаны, автобус уехал прямо перед носом, а директор сделал выговор за сущий пустяк. В такие моменты хочется все бросить, лечь под одеяло и не высовываться, пока неудачи не пройдут мимо. Но жизнь часто преподносит нам сюрпризы.
- В личной жизни все так себе. Дел много, ничего не успеваю, все время уставшая, на свидания не хожу давно. Думала, что дело не во мне, что просто не везет. Однажды в гардеробе музея обронила перчатку и не заметила, тут красивый парень галантно поднял ее и сказал что-то вежливое, добавив комплимент. А я включаю свою «флиртовалку» и говорю: «Мои перчатки, хочу и разбрасываю». Похоже, дело как раз во мне. © Подслушано / Ideer
- Училась в 5-6 классе. Случайно услышала разговор мамы с подругой. Они обсуждали какой-то «климакс». Потом у мамы я спросила значение этого слова, а мама сказала: «Это старость, только по-научному». И вот как-то на уроке истории учительница умудрилась потерять свои очки. Долго искала их на столе, а когда нашла, то произнесла: «Эх, старость». Я так обрадовалась, что знаю научное название данного явления, что на весь класс произнесла: «Это климакс, Таисия Семеновна!» © tineznaesh / Pikabu
- Как-то раз папа зашел на кухню, увидел кучу кастрюль на плите и говорит: «Как тут много всего. Я очень голодный. М-м-м, а что там?» И тут я говорю: «Вода, пап! Там греется вода. Хочу волосы помыть». Надо было видеть его лицо. Такого облома он не ожидал. © yuussssssss / Twitter
- Встречался с девушкой, когда учился в колледже. Она была безумно красивая, без памяти любил ее. Мы всерьез задумывались о будущем, хотели пожениться. Но для начала я планировал закончить учебу, найти работу и уже потом знакомиться с ее родителями и жениться. Все шло хорошо: я успешно сдал экзамены и начал искать работу. И тут я столкнулся с проблемой — ничего дельного не попадалось. Но я не терял надежды, поэтому брался даже за временные подработки. Я хотел поскорее познакомиться с родителями девушки. И вдруг она говорит, что выходит замуж. © Tushar / Quora
- На моем коллаже желаний есть картинка «семья и младенец», а также есть фото студии йоги, где занимаются девушки. Вселенная не совсем так поняла мои намеки, и сейчас я работаю няней у грудного ребенка и уборщицей в той самой студии йоги с фото. © Подслушано / Ideer
- Что такое невезение? В отпуске доделала ремонт, бабушка собирается отвезти дочку на море, и я вся в предвкушении недели отдыха. Звонит заместитель начальника с вопросом, не хочу ли я выйти на работу пораньше. Отмазываюсь от этой блестящей перспективы, аргументируя тем, что идет ремонт, а дочку оставить не с кем. Наступает день отлета. Иду по аэропорту в два часа ночи, а навстречу топает мой начальник. © Подслушано / Ideer
- Друг позвал на свадьбу. Решила основательно подготовиться и вызубрила речь. И тут мне сообщают, что свадьба отменяется. Не знаю, что у них там произошло, но мне больше всего обидно, что вся моя подготовка пошла коту под хвост. © drsy10WSbjZ3Sho / Twitter
- Купил себе в детстве плеер. Долго на него копил. Радости полные штаны. Прибежал домой, записал туда песен, вставил наушники и сразу расстроился. Громкость оказалась настолько низкой, что я слышал, как срывает мои шпингалеты от обиды. Но я не сдался. Решил подкопить еще и купить нормальные наушники. Прошло 3 месяца с грустным лицом и тихой музыкой. В какой-то момент мне все так надоело, что я решил пойти и пожаловаться в магазин, в котором покупал плеер. Консультант спокойно меня выслушал, взял плеер и надавил на штекер наушников до щелчка. И тут из них послышалась громкая музыка. Я 3 месяца проходил с не до конца вставленными в разъем наушниками. © Shakozone / Pikabu
- Как-то глубокой зимой я умудрился потерять ключи от машины в сугробе. Узнал, что пара новых ключей будет стоить около 27-30 тыс. у официалов. Уже мысленно прощался с деньгами, как вдруг в соцсетях увидел объявление из нашего кооператива, что кто-то нашел ключи. Пообщался с человеком, убедился, что это действительно мои ключи. Он сказал, что хотел бы скромные 2 тыс. в качестве вознаграждения. Разумеется, я согласился. Встретились, забрал ключи. И тут мой спаситель спрашивает, мол, сколько реально ключи стоят. Я сказал, что около 30 тыс. Такой грусти в глазах человека я не видел по сей день. © 2taf4u / Pikabu
- Однажды решила поехать на автобусе, так как было слякотно и шел дождь. Автобус подъехал битком набитый, и дальше лестницы я не залезла. Поняла, что меня сейчас придавит дверь, поэтому решила вылезти. Но не успела... Дверь зажала мне ногу, автобус тронулся, я свалилась в грязь. Драповое пальто, замшевые ботинки, сумка, штаны — все в грязи. Встала, условно отряхнулась и гордо пошла домой, будто ничего не случилось. © Подслушано / Ideer
- Работаю в очень большой компании. Офисы по всей стране. В центральном офисе у сотрудников все прелести мира: спортзал, обеды, всякие мастер-классы, смузи и даже массаж. Но в том офисе, где работаю я, есть только кулер с водой. © InnPalych / Pikabu
Ситуация "я выпала из автобуса с зажатой в двери ногой" могла закончится гораздо, гораздо хуже, чем всего лишь испачканная одежда! Так что ей крупно повезло.
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- Встречалась с парнем. Близится мой день рождения, и он мне предлагает: «А давай домик снимем в лесу? Вокруг горы, речка, шашлыки — красота!» Спрашиваю: «А там прилично? Ведь нарядиться хочется на праздник». Сказал, чтобы я звала подруг и все надевали платья. Приезжаем, а там даже «удобства на улице». Стоит избушка на курьих ножках в глухомани. Легли мы с подружками спать очень рано, так как смотреть на все это убожество не было сил. Зато, судя по сделанным ночью фотографиям, парень с мужиками отлично отметил мой день рождения. © Бутербродик / ADME
- Запомните: если вы выбрасываете пакет с мусором в мусорку, то держите ключи от машины в другой руке. © Kapikoff / Pikabu
- Сижу на собеседовании, ладони потеют. Говорю, что есть сертификаты о повышении квалификации. Просят показать. Лезу в сумку за бумагами и вместе с ними достаю прокладку. Сижу пунцовая, а девушка-эйчар как ляпнет: «Ну, такие „сертификаты“ должны быть у каждой».
- Позвали меня как-то родственники на празднество по случаю рождения их первенца. И вот все сидят, зачитывают поздравления. Когда очередь дошла до меня, то все слова мигом позабывались, мысли спутались, и я выдавила только неловкое: «Ну, с приплодом вас!» Больше они на праздники меня не зовут. © Подслушано / Ideer
- Целую субботу занималась влажной уборкой в квартире и стиркой. С двумя маленькими детьми это непростое дело. Дети просыпаются — и через пару часов снова бардак. До вечера крутилась как белка в колесе. Приготовила ужин, всех накормила и уложила спать. Чувствую, что спина уже не разгибается. Только собралась уходить с кухни, чтобы набрать ванну и понежиться в теплой водичке, как случайно задела рукой сахарницу. В итоге вся кухня и коридор в сахаре. Утром снова предстоит уборка.
- Поехала в Японию. Больше всего мечтала увидеть гору Фудзи. Ехала несколько часов до какой-то деревни, откуда на нее открывается шикарный вид. Вот результат. © Camila Narimanova / ADME
- Парень решил познакомить с родителями. Я утром нацепила бигуди и так в них проходила день. Вечером снимаю, слегка поправляю волосы и иду вся такая красивая на встречу. Сидим за столом уже час, я слегка так провожу сзади под волосами и понимаю, что там остались бигуди! Волосы у меня длинные, а бигуди в придачу еще и мягкие, вот и не заметила. Стянула 3 штуки незаметно. А они очень яркие: желтые, зеленые, красные. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня древняя алюминиевая кастрюлька для готовки на водяной бане. Тонкие двойные стенки, между ними заливается вода через отверстие, через него же и отводится пар. Кашка там тихо томится, поэтому получается просто воздушная. Однажды на меня сошло какое-то помешательство, не иначе. Я подумала, что вода слишком быстро испаряется, поэтому закрыла отверстие бумажкой. Через какое-то время захожу на кухню, и в этот самый момент происходит резкое расширение, и внутренний слой алюминия рывком вздувается. Каша на потолке, кастрюля срывается с плиты и скачет ко мне по полу, как жаба. © IrenaVarena / ADME
Порой кажется, что невезение преследует нас повсюду, и избавиться от него ну никак не получился. Однако есть люди, которые, столкнувшись с проблемами, не унывают, а собираются с силами и всем вокруг утирают нос.
Комментарии
Уведомления
Ну большинство ситуаций - глупость, а не невезение
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