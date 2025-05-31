Да уж. Истории. Зарабатывать нужно ровно до того момента, пока это приносит удовлетворение. Какой смысл в "движении ради движения"? Чтоб потом всё заработанное психологам слить? Не может человек больше- ну и отстаньте от него. Ваше какое дело? Тем более написано, что материальных проблем НЕТ!
Я ушла на микропенсию в 35, и у этого решения свои подводные камни
В последнее время в моем окружении все чаще стали поговаривать о микропенсиях. Я попробовала разобраться, что это за штука, и стоит ли идти на поводу у этого модного тренда. И тут выяснилось, что моя бывшая одноклассница как раз оставила работу и отправилась отдыхать на целый год. Далее рассказ пойдет с ее слов.
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«Я на год ушла в неоплачиваемый отпуск. Бывший муж сразу как с катушек слетел. Сразу же позвонил и начал ныть: «Без денег останешься, тебя потом никто на работу не возьмет». Но тут наш 14-летний сын сообщил ему, что может на время переехать к нему. Мол, если ты, папа, так переживаешь за мое благополучие, то и поработай в этом направлении, а мама пока отдохнет и восстановится после тотального выгорания на работе.
И действительно, я уже еле держалась на ногах из-за необходимости постоянно быть на связи и разгребать рабочие задачи. Мое утро обычно начиналось со звонка руководителя с криками: «Срочно! Прямо сейчас! У нас сроки горят!» День продолжался примерно на этой же ноте. Не спорю, платили мне неплохо. Можно даже сказать, очень хорошо. Но сил уже никаких не было.
Основная сложность была в том, что в нашей семье как-то не принято признаваться в усталости и требовать себе каких-то особых условий для отдыха. Даже моя мама сначала всерьез перепугалась, не заболела ли я, а потом устроила настоящий скандал.
— Не позорь меня! Что я другим людям скажу? Что у меня дочь тунеядка? Кому ты на шею сесть собираешься? Если мне, то вспомни, что у меня только пенсия! — кричала мама.
— Мам, я накопила себе на «подушку безопасности» и действительно могу целый год не работать. Хватит на жизнь и мне, и твоему внуку. Да, я могу потерять это рабочее место, но потом найду себе новое, — честно отвечала я.
Вроде бы я была уверена в своих действиях, но в тот момент словно вернулась в детство и вспомнила, какой невероятно ответственной девочкой я была. Кажется, я еще тогда запретила себе отдыхать, чтобы окружающие не разочаровались во мне.
Я выросла и стала ответственным работником, которому можно поручить любую задачу. Потом доросла до перспективного руководителя. А вот отдыхать так и не научилась. Вот, думаю, и пришло время решить эту проблему. Тем более, я реально почувствовала, что если не заряжу свою внутреннюю батарейку в 35 лет, то ближе к 40 годам уйду уже не на «микропенсию», а по-настоящему не смогу работать.
Сказано — сделано. В первую очередь я расписала семейный бюджет на ближайшие 12 месяцев. Нужно было грамотно распределить мою подушку безопасности на весь отпуск и в идеале сделать так, чтобы к выходу из него еще оставалась определенная сумма.
Сын с восторгом принимал участие в этом планировании. Кажется, ему пришлась по душе идея плотно работать несколько лет, а потом отдыхать целый год на накопленные деньги.
— Это же сколько всего можно сделать! Я бы путешествовал, катался на скейте, научился играть на гитаре, — увлеченно перечислял мой ребенок.
Пришлось немного остудить его пыл и сообщить, что в первую очередь в таком отпуске надо отложить деньги на оплату жилья, покупку продуктов и выделить неприкосновенную сумму на всякие внезапные, но срочные расходы. Вдруг у тебя зуб заболит, а средств на лечение не окажется.
Поэтому поездку в моем большом отпуске мы запланировали только одну и не особо масштабную. Я давно мечтала о сплаве по реке, вот в него и отправимся, а потом просто будем жить обычной повседневной жизнью. Только я буду не работать, а отдыхать. Перечитаю все книги, до которых не доходили руки по причине глобальной занятости, наведу порядок дома, схожу в гости ко всем друзьям, которые давно меня зазывали на огонек.
Главное для меня — это справиться с ощущением, что я бездельница. Оно все равно периодически подкрадывается ко мне. Да и мама никак не может смириться с тем, что ее дочь «безработная».
Думаю, что я все-таки не усижу в своем отпуске целый год. Но хотя бы месяцев 5-6 без работы я проведу. Обещаю".
Бонус: несколько историй от тех, кто всерьез устал
- Выгорела на работе. Есть парень, живем вместе в моей квартире. Он предлагает мне уволиться, мол, ничего страшного, несколько месяцев отдохну, а потом найду работу лучше — денег хватит на это время. А я не могу! И люблю его, и верю ему, но не могу. Слишком хорошо помню, как ругался отец, когда я не могла после диплома найти работу. Не могу я снова вот так от кого-то зависеть. © Подслушано / Ideer
- Полтора года назад было 3 официальных работы, плюс 1-2 подработки, успешно платила ипотеку, откладывала деньги на черный день, и в эмоциональном плане все было отлично, решала все на ходу. Сейчас то ли выгорела, то ли устала. Две официальные работы, но сил нет, от одной работы реально хочу отказаться. Предлагают подработки, хорошо оплачиваемые, но я не хочу. Да, я могу оптимизировать свое время и работать дополнительно, но нет желания. Мне вполне хватает заработка на мои нужды. © Подслушано / Ideer
- Я выгорела в самый ответственный момент. Три проекта на работе, отчетность и налоги по бизнесу, огромное количество работы в только что построенном доме. Выходных почти нет. Работу свою люблю, муж во всем поддерживает, но уже хочу забиться под кровать и не вылезать оттуда. © Подслушано / Ideer
- Я уволилась с весьма хлебной должности и перешла в смежную сферу на место с зарплатой в полтора раза ниже. Сумасшедшая? Отнюдь. Просто я человек, который выгорел. Но для бывших коллег я «по глупости потеряла хорошее место». Ну и крутитесь теперь там без меня, как хотите. © Подслушано / Ideer
- Домой завалился отец, напевая, нет, завывая, песню «Я свободен». Прошел на кухню, завернул свой телефон в фольгу, положил в эмалированную кастрюлю, накрыл крышкой, чтобы к нему нельзя было дозвониться. Плюхнулся одетым на кровать в спальне и захрапел с блаженной улыбкой. Человек не был в отпуске 5 лет. Вот как выглядит счастье. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
"завернул свой телефон в фольгу, положил в эмалированную кастрюлю, накрыл крышкой, чтобы к нему нельзя было дозвониться"- но можно же было просто его отключить..