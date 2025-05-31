Я ушла на микропенсию в 35, и у этого решения свои подводные камни

Основная сложность была в том, что в нашей семье как-то не принято признаваться в усталости и требовать себе каких-то особых условий для отдыха. Даже моя мама сначала всерьез перепугалась, не заболела ли я, а потом устроила настоящий скандал.

— Не позорь меня! Что я другим людям скажу? Что у меня дочь тунеядка? Кому ты на шею сесть собираешься? Если мне, то вспомни, что у меня только пенсия! — кричала мама.

— Мам, я накопила себе на «подушку безопасности» и действительно могу целый год не работать. Хватит на жизнь и мне, и твоему внуку. Да, я могу потерять это рабочее место, но потом найду себе новое, — честно отвечала я.

Вроде бы я была уверена в своих действиях, но в тот момент словно вернулась в детство и вспомнила, какой невероятно ответственной девочкой я была. Кажется, я еще тогда запретила себе отдыхать, чтобы окружающие не разочаровались во мне.