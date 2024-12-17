16 раз, когда люди решили порадовать других широким жестом, а те почему-то не оценили

Дарить подарки, как и получать, надо уметь. Вот так порой хочешь порадовать человека, долго выбираешь презент, а он недовольно фыркает, мол, почему колечко не золотое, а просто с янтарем? Впрочем, иногда одариваемого можно понять: а как еще реагировать, когда тебе преподносят баклажан на день рождения? А есть и такие кадры, которые просто передаривают друг другу подарки по кругу, и все при этом довольны.