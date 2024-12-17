И что вырастет из такой сестрёнки?! Лучше сразу переселиться в другую галактику.
16 раз, когда люди решили порадовать других широким жестом, а те почему-то не оценили
Дарить подарки, как и получать, надо уметь. Вот так порой хочешь порадовать человека, долго выбираешь презент, а он недовольно фыркает, мол, почему колечко не золотое, а просто с янтарем? Впрочем, иногда одариваемого можно понять: а как еще реагировать, когда тебе преподносят баклажан на день рождения? А есть и такие кадры, которые просто передаривают друг другу подарки по кругу, и все при этом довольны.
- На днях случайно заглянула в монитор коллеги, а он на сайте с цветами букет выбирает. Видит букеты за 2 тысячи и говорит, мол, фу, дешевка! Остановился на варианте за 11 тысяч. Там композиция просто супер! Меня аж зависть взяла, но ненадолго: выбрал коллега букет, а потом сделал скриншот и отправил кому-то картинку по мессенджеру с подписью: «Ленусик! С праздником тебя!» © Убойные истории / VK
- Только что младшая сестра предложила мне съесть ее творожный сырок. Я спросила ее, почему она такая щедрая. Она долго убеждала меня, что хочет доставить мне удовольствие, ей не жалко и т.д. Когда же я начала откусывать, она призналась, что у него истек срок годности... Я посмотрела на упаковку, а там написан не пятый, а шестой месяц. После этого она отобрала у меня сырок с криками: «Не ешь, это мое!» © Палата №6 / VK
- Сноха отдавала вещи внука, так и написала, что на мальчика пяти лет, сделала фото. Позвонила женщина буквально через пару минут. Пришел подросток и все забрал. А потом позвонил мужчина и стал объяснять, что им срочно нужны вещи на месячную девочку. Сноха растерялась и сказала, что девочки у них еще нет. © Татьяна П. / Dzen
- Захотела побыть для кого-то феей-крестной. У меня есть колечко с янтарем, решила девочке из нуждающейся семьи отдать, мол, пусть порадуется. Спросила у матери, а она говорит: «Золотое?» Я растерялась, сказала, что нет. Ответ добил: «Тогда не надо». Ну что ж, буду сама носить. © Соня Мармеладова / Dzen
- Вспомнилось. У одного хорошего знакомого очень много родни (братья, сестры, племянники, дяди, тети). Соответственно, они дни рождения чуть ли не по два раза в неделю отмечают. Ну и у них в ходу такой прикол — дарят друг другу расписку, например, на 3 тысячи рублей. Когда наступает день рождения дарителя, расписка дарится обратно. Все довольны, без претензий. © Unknown author / Pikabu
- На 8 Марта свекровь подарила мне чудесный набор: подарочный пакетик, в нем вскрытый просроченный крем, воздушный шарик и шоколадная монетка-медалька. А на днюху — баклажан, мол, ты же любишь фиолетовый цвет. Это мой личный топ подарков. © user6708034 / Pikabu
- Мне было где-то лет 13. Помню, хотела маме сюрприз как в кино сделать. Когда утром открываешь глаза, а тебе тортик со свечками и завтрак в постель. Я даже умудрилась тайком купить торт и договорилась с соседкой подержать его в ее холодильнике до утра. Утром как мышь ползала, лишь бы раньше времени не разбудить и украсить комнату. И вот момент истины. Я ее зову, а сама стою с этим тортом и с зажженными свечами рядом с кроватью. Мама услышала мой голос и как спрыгнет с кровати с дикими глазами. Проснувшись, она подумала, что у нас пожар и начала истошно орать. В итоге: я в шоке, мама тоже.© Аноним3553431 / Подслушано / Ideer
Комнату украсила, тортик купила, молодец. Зря маму разбудила, при переутомлении сон лучший подарок, я бы тоже разозлилась если бы меня разбудили.
- Недавно сказал своей девушке, что не смогу приехать к ней. Собрался, купил вкусняшек и цветы. Сказал ее подруге, с которой она гуляла, чтобы через час вела девушку к метро. И вот я приехал. Подруга привела любимую, и тут я с букетом цветов. Думал, она меня поцелует и обнимет, но получил от нее этими же цветами за то, что наврал. Позже девушка, конечно, извинилась, но больше ей цветы с шипами не дарю. © Подслушано / Ideer
- Разместила объявление в группу «Отдам даром». Отдавала я автоматический распылитель для освежителя воздуха без баллона и батареек. Была фотография и описание. Пишет мне женщина с вопросами, где забрать и когда. Но сразило наповал то, что после этого дама задала такой вопрос: «А что это и как им пользоваться?» До чего некоторые люди жадные до халявы, что готовы без разбора забрать себе вещь, потому что ее отдают бесплатно. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мой муж достаточно зарабатывает, чтобы хорошо одеваться, но ему все равно, как он выглядит. Он закупает четыре пары кроссовок, одни джинсы и пару футболок, а потом ходит в этом круглый год. Однажды на его день рождения подарила ему домашний комплект из шорт в клетку и синей футболки, потому что уже надоело видеть, как он ходит по дому в дырявых старых футболках и штанах. Так он и тут вычудил: уже второй год в этом ходит летом на работу! © Подслушано / Ideer
- Встречалась с парнем полгода, но наши пути разошлись. Он потребовал свои подарки назад! Его подарки за полгода - два слайма, которые мне не нужны; деревянный пазл-конструктор, который он собирал сам; обычные пазлы, которые он тоже сам собирал; джойстик (я не играю в игры); халат (тот самый, с рынка, характерной расцветки); три нелепые статуэтки, несколько «красивых камешков», которые он привез из отпуска на море (просто гладкий щебень). Отдала, в доме стало на порядок чище, просторнее, на полках ничего лишнего. А он еще и написывает теперь, мол, я мог бы быть щедрым возлюбленным, но ты сама сделала свой выбор. Да уж, а мог бы еще килограмм камней да веток натаскать, как же мне теперь жить-то без бесполезной ерунды в моем доме?! © Палата №6 / VK
- Внучка не хотела кушать овощные пюрешки, и таким образом накопилось аж четыре коробки нераспечатанных. Дали объявление, что отдадим даром. Одна женщина позвонила и говорит: «У меня маленький ребенок, ехать с ним к вам неудобно, привезите к нам домой». Отдала продукты в итоге другой женщине. Она жила в соседнем доме и в этот же день пришла и все забрала. © Валентина Мишняева / Dzen
- Девушка хотела какую-то суперплойку за кругленькую сумму. Ходила днями и ночами, охала и ахала, мол, как круто было бы иметь такую. На 14 февраля решил порадовать любимую. Скопил нужную сумму денег, спросил у подруг, какую нужно купить. Подарил. Ожидал море радости, а девушка в слезы. Оказалось, что, если я такое подарил, значит, мне не нравится, как она выглядит. Обвинений не понял, но решил на этот раз просто извиниться. Пошел обратно в магазин и вернул покупку. Взял букет цветов, пришел извиняться, а потом хотел подарить деньги. В итоге в меня кинули букет и выгнали из дома, обозвав разными словами, потому что я вернул плойку. У меня один вопрос: а как я должен был поступить? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Близился день рождения деда. Все думал, что ему подарить. В последний раз заметил, что он ругается на свой старенький телевизор, мол, он плохо показывает. Решил подарить ему новый телек. Когда деда не было дома, я завез новенький плоский телевизор, все поставил, установил, а старый выкинул. Пришел дед, показываю ему подарок, он был в шоке от увиденного. Думал, подарком удивил, говорю: «Нравится?», а дед как заорет: «Ты офигел? В старом телевизоре вся моя заначка была!» Ходил потом, искал тот телевизор… © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мой день рождения - 25 декабря, и на один из них мне подарили новогоднюю мишуру. © sakurka37 / Pikabu
- Решили праздновать свадьбу скромно, безо всяких денежных конкурсов. Но каждый гость, конечно, принес конверт. Под конец вечера мой двоюродный дядька давай хвастаться, сколько он получает, какой он щедрый. И требует: «Откройте мой конверт, сами увидите!» Протягивает свой конверт, открываем при всех, а там пусто. Палата №6 / VK
У нас есть и другие подборки историй о крутых и провальных подарках:
Комментарии
"В итоге в меня кинули букет и выгнали из дома, обозвав разными словами, потому что я вернул плойку. У меня один вопрос: а как я должен был поступить?" - вернуть плойку, забрать деньги и никогда не возвращаться
Последнюю историю обрезали /оборвали /недописали чтобы больше комментариев было ?
Не надо было телевизор дедов выкидывать, сам бы потом решил что с ним делать.