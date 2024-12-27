15+ профи, которых за крутой сервис хочется чаем с зефирками напоить

Качественные товар или услуга радуют сами по себе, а если к ним прилагается приятный сюрприз от продавца, то настроение становится еще лучше. В этой статье мы собрали фото и истории пользователей, которые как раз получили такой сюрприз. А в бонусе мы расскажем, что порой бесплатную услугу получаешь там, где ее не ждешь.

Сидим на выходных с подругой в нашем любимом кафе. Заказали то, что и всегда. Вдруг подходит официант и приносит мне стакан воды. Я ему, мол, спасибо, но вы что-то перепутали, я воду не заказывала. А парень улыбнулся и говорит: «Да я знаю. Вы просто у нас оставили за стойкой телефон заряжаться, а вам пришло напоминание выпить воды. Поэтому я и решил помочь вам держать водный баланс в норме». Вот это, конечно, сервис высшего уровня. © Не все поймут / VK

Утро. Пассажиры, как сонные мухи, едут в автобусе. Включается динамик и бодрый голос водителя вещает: «Доброе утро, уважаемые пассажиры. Я вижу, какие у вас сегодня хмурые, грустные лица, поэтому давайте немного поиграем. Сейчас я закрою глаза, а вы будете мне подсказывать, куда мне ехать: прямо / направо / налево. Удачи». Больше в автобусе никто не спал. © Catandra / Pikabu

«В этом ресторане в столах есть специальные углубления под стеклом. Туда можно положить смартфон, чтобы ничего на него не пролить»

«Это кафе ставит в коробку с приправами солнцезащитный крем для посетителей. Вечером его заменяют на спрей от насекомых»

Сильно заболела и заказала доставку еды. В примечании попросила курьера подняться до самых дверей, потому что болею и спуститься вниз не смогу. И вот звонок в дверь. Протягивает мне курьер мой заказ и какую-то коробку. Говорю, мол, это ошибка! А он настаивает: «Берите!», и все тут. Открываю коробку, а там разные цитрусовые, а также баночки с медом. Это было очень неожиданно и приятно. Уж не знаю, была ли это инициатива их сервиса доставки или просто курьер по пути купил, но я была тронута. © Не все поймут / VK

Пошли осенью в магазин сыну шапку купить. Выбрали, рассчитались, говорю ему, чтобы сразу надел. А на шапке этикетка, и сын, недолго думая, собрался ее перегрызть. Останавливаю его: «Ну что ты как дикарь?! Сейчас попросим продавщицу — она все сделает». Прошу девушку-продавца отрезать этикетку. Та заглянула в один ящик, потом в другой, растерянно посмотрела по сторонам и впилась в этикетку зубами. Да, вот это я понимаю — сервис... © Не все поймут / VK

«Купила 61-граммовую упаковку Skittles. Она оказалась набита до отказа и весила 103 г»

Однажды ехала с водителем, за спиной у которого висел пакетик с конфетками «Дюшес». Он сразу предложил угоститься, добавив, что, к сожалению, шоколадные слопали дети. Я не взяла, просто не хотелось, но очень удивилась милоте. © Vale Kim / ADME

«Замороженная пицца выглядит в точности так, как на коробке»

«В этом ресторане вам сделают скидку, если у вас воспитанные дети»

«В моем пазле была подставка для коробки»

Была на приеме у стоматолога в частной клинике. Владелец этого заведения и по совместительству доктор привез пианино в холл клиники и играл гостям всем известные композиции. Мне уходить даже не хотелось. Вот это сервис! © Подслушано / Ideer

«Мне попалось эскимо с целым печеньем Oreo внутри»

«Критически важное уведомление»

«Перед использованием вы ДОЛЖНЫ нажать на кнопку минимум 2 раза, чтобы дрель сделала „вжик-вжик“. В противном случае боги-отцы проклянут вашу семью и покроют позором ваше имя».

«Такое гигантское мороженое мне сделали в Польше»

Как я, инженер с 2 высшими образованиями, до такого дошел: сдал в ремонт домашний кинотеатр, через 2 дня мне позвонили из сервисного центра и сказали, чтобы я внимательно читал инструкцию пользователя. © Подслушано / Ideer

«Ехал с бабушкой в экономклассе. Плюшек было на любой вкус»

«Купил бутылку витаминной воды вообще без воздуха, только напиток»

Пришла в частную стоматологическую клинику. В приемной пусто, села я на диванчик, а там по телевизору показывают мою любимую третью часть «Гарри Поттера». Минут через 10 ко мне присоединилась женщина. Смотрим вместе кино, обсуждаем. Под конец спохватилась я и спрашиваю, мол, а где стоматолог, и вдруг та женщина мне отвечает: «А-а-а, это я, пройдемте, можем начинать!» Вот это я называю настоящим профессионализмом. © Не все поймут / VK

Бонус

Еду с работы, слышу, что-то барахлит в машине. Зарулила на ближайший сервис. Поймала там мастера, он посмотрел что-то под капотом, заменил масло. Собрался уже уходить, а я и спрашиваю у него: «А где можно заплатить? Сколько нужно? Надеюсь, не миллион?» Он как засмеется и выдал: «Девушка, я тут не работаю, поменять масло — дело простое, так что не благодарите!» Так обрадовалась, что не ехала — летела домой. Палата № 6 / VK

Внимание: в декабре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.