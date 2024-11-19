20 человек, которые не хотели заводить питомца, но жизнь распорядилась иначе

Иногда люди, никогда не планировавшие завести домашнего питомца, внезапно становятся самыми заботливыми хозяевами. Некоторые истории начинаются с простых решений: кто-то соглашается временно приютить собаку, а кто-то уступает просьбам ребенка завести котенка. А потом они неожиданно привязываются к этим животным сами. В этой статье мы расскажем о случаях, когда нежданные питомцы кардинально меняли жизнь своих хозяев, становясь для них незаменимыми компаньонами.

Переезд — не повод бросать членов семьи

Соседи бросили молодого кота, потому что переехали. Переехали, к слову, в соседний город на своей машине. Кота я забрала себе, хотя до этого кошек не любила и заводить не планировала. Думала, отдам кому-нибудь, как только найду ответственные руки. А потом пожила с ним и отдавать передумала. С тех пор кот переезжал со мной не раз: выкупала для него целое купе, отменяла невозвратные рейсы, когда из-за ошибки его собирались отправить в багаж, тайно держала в съемных квартирах. Я обожаю этого кота! Он послушный, умный, активный. Смотрю на него и не понимаю, как его можно было бросить. Всегда говорю ему: «Не в переезде дело, Кот, а в людях». Он, кажется, все понимает. Теперь я люблю котов. © Подслушано / Ideer

«Мой отец говорил, что больше никогда не заведет собаку»

А кот отчаянно старается привлечь внимание, вот умора! © Shellsbells821 / Reddit

Даже сердце Снежной королевы может растопить любовь к животному

Снимаем дешевую квартиру — и то едва хватает на оплату. Владелица — жесткая девица. Говорит: «Увижу животных — вмиг выселю». Ноябрь. Холодрыга. Муж приносит щенка. Ну как не спасти? Прячем, пока ищем ему дом. Тут заявляется хозяйка. Кто-то из соседей сдал. Мысленно прощаемся с жильем, как вдруг владелица говорит: «Слышала, вы щенка подобрали? В этой квартире собаке будет тесно. А ну-ка давайте мне, пристрою». В итоге она оставила щенка себе и еще потом скидку нам сделала. А все потому что с собакой счастливее стал человек.

«Первое фото сделано, когда мы нашли ее на улице, полную блох. Сейчас у нее даже есть свое кресло»

Ого, я никогда в жизни не видела таких ушей! © eucalyptae / Reddit



Как собака проучила свою обидчицу

Когда мы переехали в частный дом, к нам пришла дворняга: уткнулась в мои ноги и не захотела уходить. Оставили. Назвали Рыжиком. Соседей он невзлюбил — видимо, ему от них раньше доставалось. И вот он им отомстил: утром соседка пошла в уличный туалет, а этот рыжий хитрец пролез к ним во двор. Сел возле двери туалета и зарычал. Соседка просидела в туалете два часа — боялась выйти. Надеюсь, за это время она осознала свое недостойное поведение по отношению к собаке. © Подслушано / VK

«Мой муж говорил, что не хочет еще одну кошку. Но в кошачьем кафе эта малышка не отходила от него. Сегодня он забрал ее, сказав: «Я не мог выбросить ее из головы»

Чудесное воссоединение

Когда мне было восемь лет, поехали с родителями на турбазу. Там в первый же день к нам прибился маленький котенок. Весь отдых я беспрерывно возилась с малышом: играла, кормила и, даже несмотря на запрет мамы, укладывала с собой спать. Однако пришло время уезжать, и его взять не разрешили. Он бежал за мной до самых ворот, а потом долго смотрел вслед машине. Потерянный и одинокий. Примерно на половине пути мое нытье достало родителей, и папа развернул машину. Кот счастливо живет с нами вот уже десять лет. © Подслушано / Ideer

«Еще несколько лет назад этот человек ненавидел кошек, а теперь каждую ночь происходит вот что»

«Господин „Я не люблю собак“, который теперь говорит: „У нее скоро день рождения, нужно испечь для нее собачий торт“»

«Мой папа хотел вернуть кота»

Этот снимок создает впечатление, что твой отец вот-вот отвлечется от кота и предложит мне горячего шоколада. © abraxas-exe / Reddit

«Это Один, моя третья собака. Я его не планировал. Нашел посреди дороги по пути домой с работы. Рад, что он подружился с моими хаски»

«Когда я впервые увидел его, он сидел в грязи. Я спас его. И теперь он стал таким»

Собака — повод завести друзей

У меня появилась собака. И как здорово, я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. Они все милые и интересные. Ко мне подходят незнакомые парни, говорят, что мой пес просто красавчик, все его тискают, а он только и рад. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer

«Мой муж: „Я не хочу, чтобы эта крыса жила у меня дома! Я собачник!“»

«В течение 18 лет мой муж говорил, что никогда не будет спать в доме, в котором живет кошка. Сейчас он даже больший кошатник, чем я. Теперь у нас их четыре»

Как друзья помогли исполнить мечту

Подруга очень хотела себе кота, а отец ей не разрешал. Тогда у нас с парнем появилась гениальная идея. Мы взяли котенка, засунули его в коробку из-под обуви, заклеили ее, проделали дырочки. Положили коробку с пушистым комком под дверь, позвонили ей в квартиру и убежали. Она обрадовалась, пришлось взять котейку, не выбрасывать же. До сих пор правды не знает. © Подслушано / Ideer

«Три недели назад: „Я не люблю собак! Ему нельзя сидеть на диване“. Сегодня вечером»

Бабуля передумала

Моя 86-летняя бабушка никогда не любила домашних животных, считая их слишком «пахучими». Но после того, как она погостила пару месяцев у тети, в ее телефоне появилось более 50 фото с тетиным котом. Кажется, теперь это ее любимый внук. © echoesechoing / Reddit

«Я разозлился на жену за то, что она принесла домой котенка. А теперь он мой сын»

Тут и тест ДНК не нужен. Сходство на лицо! © KrazyAboutLogic / Reddit

Папа не устоял