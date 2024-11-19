наш Кот, попутешествовал по разным городам... но оставить его даже в мыслях не было
20 человек, которые не хотели заводить питомца, но жизнь распорядилась иначе
Иногда люди, никогда не планировавшие завести домашнего питомца, внезапно становятся самыми заботливыми хозяевами. Некоторые истории начинаются с простых решений: кто-то соглашается временно приютить собаку, а кто-то уступает просьбам ребенка завести котенка. А потом они неожиданно привязываются к этим животным сами. В этой статье мы расскажем о случаях, когда нежданные питомцы кардинально меняли жизнь своих хозяев, становясь для них незаменимыми компаньонами.
Переезд — не повод бросать членов семьи
- Соседи бросили молодого кота, потому что переехали. Переехали, к слову, в соседний город на своей машине. Кота я забрала себе, хотя до этого кошек не любила и заводить не планировала. Думала, отдам кому-нибудь, как только найду ответственные руки. А потом пожила с ним и отдавать передумала. С тех пор кот переезжал со мной не раз: выкупала для него целое купе, отменяла невозвратные рейсы, когда из-за ошибки его собирались отправить в багаж, тайно держала в съемных квартирах. Я обожаю этого кота! Он послушный, умный, активный. Смотрю на него и не понимаю, как его можно было бросить. Всегда говорю ему: «Не в переезде дело, Кот, а в людях». Он, кажется, все понимает. Теперь я люблю котов. © Подслушано / Ideer
«Мой отец говорил, что больше никогда не заведет собаку»
- А кот отчаянно старается привлечь внимание, вот умора! © Shellsbells821 / Reddit
Даже сердце Снежной королевы может растопить любовь к животному
- Снимаем дешевую квартиру — и то едва хватает на оплату. Владелица — жесткая девица. Говорит: «Увижу животных — вмиг выселю». Ноябрь. Холодрыга. Муж приносит щенка. Ну как не спасти? Прячем, пока ищем ему дом. Тут заявляется хозяйка. Кто-то из соседей сдал. Мысленно прощаемся с жильем, как вдруг владелица говорит: «Слышала, вы щенка подобрали? В этой квартире собаке будет тесно. А ну-ка давайте мне, пристрою». В итоге она оставила щенка себе и еще потом скидку нам сделала. А все потому что с собакой счастливее стал человек.
«Первое фото сделано, когда мы нашли ее на улице, полную блох. Сейчас у нее даже есть свое кресло»
"полную блох"
Я так понимаю, что пёсель не только аычесывался, но и ел этих блох с большим успехом?
- Ого, я никогда в жизни не видела таких ушей! © eucalyptae / Reddit
Как собака проучила свою обидчицу
- Когда мы переехали в частный дом, к нам пришла дворняга: уткнулась в мои ноги и не захотела уходить. Оставили. Назвали Рыжиком. Соседей он невзлюбил — видимо, ему от них раньше доставалось. И вот он им отомстил: утром соседка пошла в уличный туалет, а этот рыжий хитрец пролез к ним во двор. Сел возле двери туалета и зарычал. Соседка просидела в туалете два часа — боялась выйти. Надеюсь, за это время она осознала свое недостойное поведение по отношению к собаке. © Подслушано / VK
«Мой муж говорил, что не хочет еще одну кошку. Но в кошачьем кафе эта малышка не отходила от него. Сегодня он забрал ее, сказав: «Я не мог выбросить ее из головы»
Чудесное воссоединение
- Когда мне было восемь лет, поехали с родителями на турбазу. Там в первый же день к нам прибился маленький котенок. Весь отдых я беспрерывно возилась с малышом: играла, кормила и, даже несмотря на запрет мамы, укладывала с собой спать. Однако пришло время уезжать, и его взять не разрешили. Он бежал за мной до самых ворот, а потом долго смотрел вслед машине. Потерянный и одинокий. Примерно на половине пути мое нытье достало родителей, и папа развернул машину. Кот счастливо живет с нами вот уже десять лет. © Подслушано / Ideer
«Еще несколько лет назад этот человек ненавидел кошек, а теперь каждую ночь происходит вот что»
«Господин „Я не люблю собак“, который теперь говорит: „У нее скоро день рождения, нужно испечь для нее собачий торт“»
«Мой папа хотел вернуть кота»
Чудесный кадр,диалоги о рыбалке?))нет,пожалуй,там что-то более теплое)
- Этот снимок создает впечатление, что твой отец вот-вот отвлечется от кота и предложит мне горячего шоколада. © abraxas-exe / Reddit
«Это Один, моя третья собака. Я его не планировал. Нашел посреди дороги по пути домой с работы. Рад, что он подружился с моими хаски»
«Когда я впервые увидел его, он сидел в грязи. Я спас его. И теперь он стал таким»
Собака — повод завести друзей
- У меня появилась собака. И как здорово, я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. Они все милые и интересные. Ко мне подходят незнакомые парни, говорят, что мой пес просто красавчик, все его тискают, а он только и рад. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer
«Мой муж: „Я не хочу, чтобы эта крыса жила у меня дома! Я собачник!“»
«В течение 18 лет мой муж говорил, что никогда не будет спать в доме, в котором живет кошка. Сейчас он даже больший кошатник, чем я. Теперь у нас их четыре»
Как друзья помогли исполнить мечту
- Подруга очень хотела себе кота, а отец ей не разрешал. Тогда у нас с парнем появилась гениальная идея. Мы взяли котенка, засунули его в коробку из-под обуви, заклеили ее, проделали дырочки. Положили коробку с пушистым комком под дверь, позвонили ей в квартиру и убежали. Она обрадовалась, пришлось взять котейку, не выбрасывать же. До сих пор правды не знает. © Подслушано / Ideer
«Три недели назад: „Я не люблю собак! Ему нельзя сидеть на диване“. Сегодня вечером»
Бабуля передумала
- Моя 86-летняя бабушка никогда не любила домашних животных, считая их слишком «пахучими». Но после того, как она погостила пару месяцев у тети, в ее телефоне появилось более 50 фото с тетиным котом. Кажется, теперь это ее любимый внук. © echoesechoing / Reddit
«Я разозлился на жену за то, что она принесла домой котенка. А теперь он мой сын»
- Тут и тест ДНК не нужен. Сходство на лицо! © KrazyAboutLogic / Reddit
Папа не устоял
- С детства очень хотела собаку, но родители были против, так как это большая ответственность, к которой, по их мнению, я была не готова. Как-то раз в выходной они, как обычно, пошли за покупками. Прошло несколько часов после их ухода. Слышу, как открывается входная дверь, бегу встречать и вижу у папы в руках большую картонную коробку, а в ней крохотного щеночка. Моему счастью не было предела! Когда я отошла от шока, то все-таки спросила, как же они решились купить собаку, если были против? Оказалось, что они проходили мимо животных и увидели далматинцев. Продавец предложил погладить щеночка. Как только папа взял малыша на руки, тот сразу начал вилять хвостом и облизывать ему лицо. Он просто не смог положить его обратно. © Подслушано / Ideer
А вот еще статьи про людей, которые теперь души не чают в своих пушистиках:
Комментарии
Не понимаю людей, которые говорят, что ненавидят животных. К каждому живому существу нужен разумный подход. Если это не взрослый дикий зверь, который живёт в природе и относится к человеку, как к источнику опасности, то приручить и дать животному уход и любовь можно. И зверюшки ответят настоящей преданностью и привязанностью к человеку.
Милые фото и истории.
Но все равно я считаю, что нельзя заставлять человека принимать животное, если он против. Спасти от опасности, смерти, жестокого обращения - да. Оставить себе против воли - нет. И нытье детей, которым"злобные" родители не покупали животное, потому что ребенок "не справится с уходом" - в 90% случаев родители бывают правы. И как часто эти звереныши оказываются наа улице, потому что кто-то слёзно обещал "всё-всё" делать, а потом забил? Животное - не игрушка, про которую поиграл и забыл. Это наша всю его его жизнь.