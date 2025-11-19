Мы перенесли 18 любимых киногероев в кукольные мультики и получилось что-то с чем-то

Есть в этих старых мультфильмах какая-то особая уютная магия, которая накрывает теплом каждый раз, когда видишь на экране дорогих сердцу персонажей. Мы с нейросетью поколдовали и представили какими могли бы стать популярные герои кино, стань они куклами из мультиков. Ну вы только взгляните каким выразительным получился Северус Снейп и какая милашка Дейенерис. Волшебство, не иначе!