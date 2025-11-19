Кукольный Фродо: "А когда-то я наивно полагал, что только фамилию могут перевести так, что мать родная не узнает"
Мы перенесли 18 любимых киногероев в кукольные мультики и получилось что-то с чем-то
Есть в этих старых мультфильмах какая-то особая уютная магия, которая накрывает теплом каждый раз, когда видишь на экране дорогих сердцу персонажей. Мы с нейросетью поколдовали и представили какими могли бы стать популярные герои кино, стань они куклами из мультиков. Ну вы только взгляните каким выразительным получился Северус Снейп и какая милашка Дейенерис. Волшебство, не иначе!
Фродо Беггинс — «Властелин колец: Братство Кольца»
Леголас — «Властелин колец: Братство Кольца»
Арагорн — «Властелин колец: Братство Кольца»
И один лишь Арагорн выиграл джек-пот, ему венули реальный книжный возраст 🤣
Галадриэль — «Властелин колец: Братство Кольца»
Беллатриса Лестрейндж — серия фильмов о Гарри Поттере
Гарри Поттер — серия фильмов о Гарри Поттере
Рон Уизли — серия фильмов о Гарри Поттере
Гермиона Грейнджер — серия фильмов о Гарри Поттере
Северус Снейп — серия фильмов о Гарри Поттере
Пожилому джентльмену диарея далась особенно тяжко - полное обезвоживание организма!
Долорес Амбридж — серия фильмов о Гарри Поттере
Геральт из Ривии — «Ведьмак»
Йеннифэр из Венгерберга — «Ведьмак»
Что за прикол в персонажах из поролона? Они выглядят больными оспой или диатезом!
Джон Сноу — «Игра престолов»
Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»
Санса Старк — «Игра престолов»
Арья Старк — «Игра престолов»
Кан Сэ Бек — «Игра в кальмара»
Сон Ги Хун — «Игра в кальмара»
Только Дейнерис и "кальмарцы" более-менее нормальные по пропорциям. У остальных либо шнобель выпирает, либо глазья навыкате. Смотреть страшно.