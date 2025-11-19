Мы перенесли 18 любимых киногероев в кукольные мультики и получилось что-то с чем-то

1 час назад
Есть в этих старых мультфильмах какая-то особая уютная магия, которая накрывает теплом каждый раз, когда видишь на экране дорогих сердцу персонажей. Мы с нейросетью поколдовали и представили какими могли бы стать популярные герои кино, стань они куклами из мультиков. Ну вы только взгляните каким выразительным получился Северус Снейп и какая милашка Дейенерис. Волшебство, не иначе!

Фродо Беггинс — «Властелин колец: Братство Кольца»

Toxic waste
44 минуты назад

Кукольный Фродо: "А когда-то я наивно полагал, что только фамилию могут перевести так, что мать родная не узнает"

Леголас — «Властелин колец: Братство Кольца»

Арагорн — «Властелин колец: Братство Кольца»

Toxic waste
16 минут назад

И один лишь Арагорн выиграл джек-пот, ему венули реальный книжный возраст 🤣

Галадриэль — «Властелин колец: Братство Кольца»

Беллатриса Лестрейндж — серия фильмов о Гарри Поттере

Гарри Поттер — серия фильмов о Гарри Поттере

Рон Уизли — серия фильмов о Гарри Поттере

Гермиона Грейнджер — серия фильмов о Гарри Поттере

Северус Снейп — серия фильмов о Гарри Поттере

Toxic waste
28 минут назад

Пожилому джентльмену диарея далась особенно тяжко - полное обезвоживание организма!

Долорес Амбридж — серия фильмов о Гарри Поттере

Геральт из Ривии — «Ведьмак»

© The Witcher / Netflix, AI-generated image

Йеннифэр из Венгерберга — «Ведьмак»

© The Witcher / Netflix, AI-generated image
Melancholy
1 день назад

Что за прикол в персонажах из поролона? Они выглядят больными оспой или диатезом!

Джон Сноу — «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Санса Старк — «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Арья Старк — «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Кан Сэ Бек — «Игра в кальмара»

Сон Ги Хун — «Игра в кальмара»

Кошачья прислуга
12 часов назад

Только Дейнерис и "кальмарцы" более-менее нормальные по пропорциям. У остальных либо шнобель выпирает, либо глазья навыкате. Смотреть страшно.

