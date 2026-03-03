14 человек, которые пошли в пункт выдачи заказов, а попали в эпицентр комедийного сериала

А расскажите, как это - пртемка параллельно с выдачей?У меня подруга в ПВЗ работает, начиная с октября у нее нефига не получается - клиенты на выдачу идут СПЛОШНЫМ потоком, а в привозе есть один чувак, который может тупо сложит коробки под дверь, не смотря, этого они ПВЗ или какая чужая затесалась, и дальше ипись конём - вместо 10 твоих - 7 твоих, 3 чужих, а твои уехали в другой ПВЗ, а это чучело у себя отметку о передаче уже сделало. Поэтому если на смене курькр Миша, подруга бросает клиентов и идет принимать-пересчитывать, чтоб лишнего не отдал.

Работает чаще всего одна на смене...