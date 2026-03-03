Прям слезы у мужика от 22 посылок на выдаче? Бедненький, тяжело ему приходится с таким характером слабеньким
14 человек, которые пошли в пункт выдачи заказов, а попали в эпицентр комедийного сериала
С появлением пунктов выдачи заказов жизнь действительно стала проще. Теперь посылку можно забрать по пути на работу, заскочить за ней по дороге домой или заглянуть во время вечерней прогулки. Пара минут, и заказ уже в руках. Но даже за этот короткий промежуток времени можно стать свидетелем таких сцен, что сценаристы сериалов начнут аплодировать.
- На день рождения подруга заказала мне подарок доставкой. Прихожу забирать. Сотрудник говорит: «Проверять будете?» А я знаю, что у подруги фантазия без границ. Разрываю упаковку. Сзади народ сдерживает смех, и я достаю книгу с гигантским заголовком на обложке: «Марсик, или как выйти замуж с помощью кота». И вот как теперь объяснить этим людям, что моя подруга глубоко озабочена тем, чтобы я нашла своего мужчину мечты?
- Зашла за посылкой, никого нет. Наверное на складе. Жду несколько минут — тишина. Вдруг слышу, как за спиной поворачиваются ключи в замке, и заходит сотрудник с хлебом в руке. Молча смотрим друг на друга. Я спрашиваю: «Вы откуда?» А он мне как выдаст: «А вы здесь откуда? Я же закрыл дверь на ключ!» Я отвечаю: «Не знаю, как вы закрыли, но я спокойно зашла». Стоим и ничего не понимаем. В итоге забрала заказ и ушла. © elmira.izmukhanova
- Прихожу в пункт выдачи, а там мужик стоит перед кучей посылок и эмоционально разговаривает по телефону: «Нет, Маша, тут не две посылки, а двадцать две! Я это не донесу!» В итоге кое-как запихивает все в 4 огромных пакета и пытается пролезть с ними в дверь. И тут сотрудник выдает: «У вас недостаточно средств. Оплата не проходит!» Смотрю, а у мужика чуть ли слезы не наворачиваются. Бросил он эти пакеты и снова начал звонить своей даме сердца. Очень хотелось послушать, что она скажет, но мне быстро выдали заказ, и я ушел.
- Захожу в ПВЗ, а там кто-то заказал тонну гирь по 20 кг каждая, но забирать не торопится. Сотрудники подозревают, что это могли сделать конкуренты или какие-то шутники. © 0x_ana_ox
- Забирала большой заказ у дома. Попала в какой-то час пик: много людей и у всех много покупок. Было заметно, как молодой человек на выдаче устал. Еще и я тут без его помощи никак не могла пополнить кошелек. Никогда не видела, чтобы он ворчал, медлил, всегда оперативно выполнял свою работу. Захотелось его поблагодарить. Говорю: «А вы пьете кофе?» И после этой фразы он буквально поменялся в лице. Продолжаю: «Просто хотела бы угостить за ваше терпение и то, что помогли разобраться». Сходила в любимую кофейню по соседству, вернулась и угостила кофе. Парень меня поблагодарил, теперь встречает меня всегда с улыбкой. © kkalinass
- Перед Новым годом моя бабуля выдала: «Подари мне две новые подушки». Я быстро заказала. Доставка стояла на следующий день. В итоге прошло несколько дней — доставка задерживается. Праздник на носу уже. Я судорожно поехала искать по городу магазин с подушками. Купила, вручила бабушке. И уже после Нового года приходит уведомление, что заказ ожидает в пункте выдачи. Прихожу туда и говорю, что оформляю отказ. И тут мне говорят: «Девушка, они много места занимают! Зачем вы их заказали?» Пыталась объяснить, но все было без толку. © Подслушано / Ideer
- Пришла с парнем в ПВЗ за моими заказами, он все сгреб и пошел к выходу. Я после работы устала, поэтому была сама не своя. Сотрудница спрашивает: «Списывать деньги?» А я в ответ взяла, да и выдала: «Списывай!» И тут до меня доходит, что я к незнакомому человеку обратилась на «ты». Повисла неловкая пауза, и я не придумала ничего лучше, чем деловито сказать: «...те!» Сотрудница начала смеяться, но я даже обрадовалась, что ситуация разрядилась. © Дождь Из Мужиков / ADME
- Работаю в пункте выдачи заказов. Заходит пожилой мужчина, лет 80 уже. Протягивает телефон с кодом. Я пробиваю. Смотрю, а там огромный набор косметики. Выдаю заказ, а мужчина с улыбкой как ляпнет: «Пусть моя бабулька теперь только скажет, что постарела! Всего-то на 7 лет старше меня». Я даже не нашла что сказать, только глаза выпучила. Вот это любовь!
- Сегодня видела женщину, которая получила 7 плюшевых мишек около 20 см в высоту, в коробках. Она вытащила их всех из коробок, рассадила там же на столе, сделала кучу снимков, запихала мишек обратно в коробки, сдала на возврат и молча ушла. Я озадачена. © _s_tory
- Прихожу за заказом, а там женщина принимает товар и говорит: «Я сейчас принимаю товары, ждите минут 20» — и демонстративно начинает ходить, не обращая внимания на посетителей. Потом еще пару раз я попадала на эту «приемку». Один раз пришлось ждать аж 50 минут. В других ПВЗ сотрудники быстренько отпускают клиентов и снова идут на приемку, а тут... © Pipintook / Pikabu
- Как-то раз осталось до закрытия минута. Полы уже помыты, собираюсь домой уходить. И тут врывается клиент, причем в самой грязной обуви, проходит по всему помещению и идет получать свой заказ. Разумеется, пришлось мыть полы еще раз. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я заказала пазл из 1500 деталей. Забираю заказ, и у меня спросили гениальную фразу: «Пересчитывать будете?» © Elenaki Kavardaki / ADME
А расскажите, как это - пртемка параллельно с выдачей?У меня подруга в ПВЗ работает, начиная с октября у нее нефига не получается - клиенты на выдачу идут СПЛОШНЫМ потоком, а в привозе есть один чувак, который может тупо сложит коробки под дверь, не смотря, этого они ПВЗ или какая чужая затесалась, и дальше ипись конём - вместо 10 твоих - 7 твоих, 3 чужих, а твои уехали в другой ПВЗ, а это чучело у себя отметку о передаче уже сделало. Поэтому если на смене курькр Миша, подруга бросает клиентов и идет принимать-пересчитывать, чтоб лишнего не отдал.
Работает чаще всего одна на смене...
- Вчера настраивал видеонаблюдение для одного пункта выдачи. Пока ковырялся, меня начали просить помочь со сборкой стойки для воздушных шаров, потом начали возмущаться, что на какой-то одежде шов кривой. Сотрудник в это время был на складе и принимал коробки. Помимо того, что меня спутали с сотрудником, так еще решили, что сотрудник ПВЗ все должен знать о товарах. Он же просто заказы выдает. © Deposixx / Pikabu
- Работаю в пункте выдачи заказов. Часто вижу, как некоторые личности заказывают доставку, а потом начинают предлагать свои услуги, мол, они бизнесмены. Часто мамы в декрете предлагают мыло или шоколад ручной работы. А один раз даже хотели показать 40-минутную презентацию. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Моя близкая подруга работает в пункте выдачи заказов. Однажды заходит женщина, обводит глазами помещение и спрашивает: " А где товары?" Подруга не сразу поняла в чём дело. Оказывается, посетительница думала, что товары, заказанные в интернет-магазинах, доставляют всегда курьеры прямо до квартиры. Она даже не подозревала о существовании пунктов выдачи, а зашла, чтобы посмотреть, что за магазинчик такой открылся.
Вспомнил видео, где мужчина заходит в пвз и спрашивает есть ли хлеб 😂😂