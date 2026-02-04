20 человек, которые пошли за посылками, а ушли с улетными историями вдобавок

Казалось бы, что может быть проще: получить код, прийти и забрать долгожданную покупку? Наши герои так и думали. Но на пути к заветной коробке их ждали неожиданные преграды, курьезные ситуации и настоящие испытания на выносливость. И если рассказы покупателей часто полны недоумения, то сотрудники пунктов выдачи заказов также порой не могут не изумляться некоторым случаям из своей практики.