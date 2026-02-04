20 человек, которые пошли за посылками, а ушли с улетными историями вдобавок
1 час назад
Казалось бы, что может быть проще: получить код, прийти и забрать долгожданную покупку? Наши герои так и думали. Но на пути к заветной коробке их ждали неожиданные преграды, курьезные ситуации и настоящие испытания на выносливость. И если рассказы покупателей часто полны недоумения, то сотрудники пунктов выдачи заказов также порой не могут не изумляться некоторым случаям из своей практики.
- Работаю в пункте выдачи заказов. Есть у нас постоянный клиент — молчаливый красавчик, заказывает все для спорта. Я при нем — вся из себя леди. Как-то к нам забрел уличный кот и юркнул на склад. Я ползаю на четвереньках между стеллажами, мяукаю. И вдруг сзади раздается голос того красавчика: «У вас тут веселее, чем в цирке. Может, кофе выпьем после смены?» Оборачиваюсь, а он улыбается и достает кота с верхней полки. Я чуть со стыда не сгорела, но на свидание пошла.
- Бабушка живет в другом городе, я заказала ей кое-что. Она отказалась от курьера, мол, нечего чужим людям к ней ходить. Пошла в пункт выдачи, хотя ей за 80. И тут звонит и шепотом говорит: «Посылку не отдают. Тут какой-то дед хочет, чтобы я показала какой-то код. Ни он, ни я телефоном пользоваться не умеем, код найти не можем». Я-то сказала, чтобы она смартфон показала молодому сотруднику, который там работал. Но оказалось, что именно в тот день его подменил дедушка. И вот они с моей бабушкой там растерялись. В результате код я сказала — дед выдал посылку и наделал моей бабушке комплиментов.
- Была на днях в почтовом отделении возле своего дома. Там всегда спокойно и мало людей, но только не в этот раз. Многие из посетителей пришли даже не за своими посылками, а за зрелищем, которое устроил какой-то мужик. Он решил сам проверить рыбацкую надувную лодку прямо в отделении. Надул ее, разложил, сел и услышал, как она сдувается! Даже ничего доказывать не пришлось. Все сами все видели. Брак. Возврат. © Не все поймут / VK
- Забирал я принтер в пункте выдачи. Беру коробку, достаю из кармана нож, открываю, срезаю пленку. Мужик рядом посмотрел, даже кивнул сам себе. Типа прошаренный, молодец. Дальше вижу пластиковые перетяжки. Я вытаскиваю бокорезы, перекусываю их. У мужика глаза на лоб полезли. Достал принтер, подготовил к работе, мужик уже просто рядом стоит. Ему интересно. У принтера — евровилка. Я достаю переходник. Мужик с обалдевшим видом развернулся и вышел. В общем, принтер хороший, а инструментов у меня с собой в рабочей одежде — мама не горюй. Электроотвертку все хочу в карман запихнуть, но, зараза, мешает всему остальному. © Klacius / Pikabu
- Впервые заказала посылку, которую нужно было забрать в постамате. Делаю все по инструкции. Ввожу код заказа. Но почему-то ни один из ящиков не открылся. Подхожу к самому постамату. И тут резко распахивается дверца ящика и летит мне прямо в лицо. Я на рефлексах отпрыгиваю, спотыкаюсь, лечу на пол. Но меня подхватил какой-то парень. В общем... мы идем на свидание. © Не все поймут / VK
- Вчера с другом зашли забрать заказ. Рядом девушка примеряет плащ. Вдруг она громко спрашивает: «Ну что? Как сидит?» Друг, у которого за плечами 20 лет в текстильной промышленности, включил эксперта: «Фигуру утяжеляет. Да и фасон не ваш». И тут девушка резко и с каменным лицом выдает: «Я вас не спрашивала. Оставьте свое экспертное мнение при себе».
И тут из примерочной выходит ее подруга и визжит: «О, идеально! Я же говорила, тебе так идет!» В этот момент завис весь пункт выдачи. Мой друг замолчал, как будто его только что с подиума сняли, и мы пошли к выходу.
Я ему говорю: «Что ж, господин модельер, жизнь в который раз учит: сначала убедись, что вопрос был к тебе. А потом уже раздавай советы». © cyberystan
- Решил выбрать самый вкусный чай, заказал на маркетплейсе 40 видов. Прихожу за ними в пункт выдачи, говорю код, девушка выносит мне пачки и нервно говорит: «Вы зачем столько чая назаказывали? Я вчера замучилась принимать!» Мне не пришло ничего лучшего в голову, как сказать: «Я работаю в доме престарелых, и у нас намечается чайная вечеринка». © Подслушано / Ideer
- Парень попросил забрать его заказ. Какая-то мелочь типа отвертки. Захожу на пункт выдачи, а мне выносят огромный куль. Я говорю: «Тут ошибка какая-то, у меня мелкий пакет должен быть». Работник уверяет, что это мое. Вскрываем под камерами, а там кресло-мешок, о котором я мечтала. Недавно сетовала, что удобных стульев в доме нет и хочу кресло на день рождения, он как раз на носу был.
- Мне до сих пор неловко. Вчера мне доставили покупку в постамат, а мне как раз по дороге нужно было зайти в прачечную. Ну я и побежал с мешком белья в руке за своей посылкой. Сканирую код и случайно роняю телефон. Тут открывается большая ячейка, я без задней мысли засовываю туда грязное белье, захлопываю дверцу и тороплюсь поднять телефон.
Ну и все — система решила, что я забрал свою покупку, и код больше не срабатывал. А в ячейке теперь лежали моя посылка и пакет с грязными футболками, кроссовками и потными носками.
Пришлось звонить в службу поддержки. Мне спокойно выдали новый код. Похоже, подобные казусы случаются чаще, чем я думал. © The-Rog / Reddit
- В прошлом году на даче дренаж делал, а труба для него подешевле на маркетплейсе оказалась. Заказал две штуки, мне всего около 80 метров надо было, еще что-то по мелочи из корзины оплатил. Через неделю прихожу в пункт выдачи, и сразу бросаются в глаза циклопических размеров колеса. Думаю: «На грузовик, что ли, какой-то чудак заказал?» В общем, это был мой заказ. На картинке, когда покупал, казалось, что небольшого размера посылка придет. © vityasev / Pikabu
- Пока я судорожно заполняла бумажки, а молоденький оператор сосредоточенно обматывал посылки скотчем, мой трехлетка активно доставал оператора:
— А что ты делаешь?
— Посылку отправляю.
— А зачем?
Ответ оператора вынес меня напрочь:
— Меня заставили! © Мамдаринка / VK
- Захожу в пункт выдачи за наполнителем для лотков. Я его заказываю в «экономичном» мешке весом около 12,5 кило. А там новая смена — мальчики-зайчики лет по 17–19. Нашли мне этот мешок, еле-еле вдвоем притащили со склада, кое-как отсканировали, по полу потянули ко мне. И такие тревожно: «Ой, а как вы это донесете?»
Я сперва думала, они прикалываются. Беру мешок одной рукой и говорю: «Ребята, ну вы чего?» Поднимаю повыше, и, размахивая как дамской сумочкой, иду к выходу. Не выдерживаю, оборачиваюсь и вижу их лица. Нет, они не прикалывались. © nayri_amulety
darialuntik
- Вчера забирала заказ. Захожу, а на входе лежат гири. Спрашиваю сотрудника: «Что, муляжи?» Он говорит: «Нет, настоящие. По 24 килограмма». Одну подняла — да, настоящие! А сотрудник и говорит со вздохом: «Вот, заказали 30 штук. А на днях пришел покупатель и сразу от них отказался». © FosFinX/ Pikabu
- Однажды мне доставили посылку в постамат, и я попросила своего парня забрать ее по дороге домой. Он позвонил и сказал, что код не работает и штрихкод не сканируется. Я пожаловалась в службу поддержки, и мне сказали попробовать еще раз через 24 часа, а если все равно не получится, снова связаться с ними. В общем, у меня код сработал с первого раза. Оказалось, что мой парень пытался отсканировать его не в том постамате. © megan99katie / Reddit
А вот еще несколько историй, в которых реальность также внесла свои коррективы в обычную повседневную жизнь ровно в тот момент, когда от нее меньше всего ожидаешь какого-либо подвоха:
