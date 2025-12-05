17 коллег, которые приносят столько огонька в офисный день, что хоть водой из кулера туши

Рабочие часы часто тянутся, но только не у следующих пользователей. Непредсказуемость и юмор их коллег превращают самый тусклый будний день в настоящее шоу или перфоманс. Предлагаем и вам повеселиться вместе с героями этой фотоподборки и оценить уровень креативности этих сотрудников.

«Собираюсь в офисе на обеденный перерыв и раздумываю вслух — надевать ли куртку. А коллега в шутку ляпни: „Да надевай уже купальник...“ Шальная мысль мелькнула в моей голове — и через минуту я предстала перед ней так»

«Просто у меня в кабинете хранятся сумки с вещами, которые я перевожу на новое место жительства. И купальник и прочие летние вещи там тоже как раз были».

«Мой коллега оставил свой телефон под промышленным резаком для бумаги»

«Опаздывал на работу, попросил ребят прикрыть меня перед шефом. Но, кажется, они слегка перестарались»

«Коллега притащила на работу игрушку-снеговика, которая реагирует на движение и поет песенки, когда ее задеваешь. Она подкладывала ее в разных местах, что всех бесило»

«Недавно игрушка исчезла, и она расстроилась, что ее игра закончилась. А сегодня она обнаружила конверт с ее именем, этим фото и требованием „выкупа“».

«Работаю сисадмином. Звонок в понедельник с утра: „Привет, у нас тут принтер не работает с пятницы“. Прихожу и обалдеваю. Полюбуйтесь, до чего эти умники додумались»

«Наш коллега привел на работу ягненка»

«Коллега ушел с работы, а мне достался его стол и ящики, которые были до дотошного в идеальном порядке»

«Сегодня я пришла на новую работу и сильно нервничаю, но мой новый коллега очень меня поддерживает»

«Попросил коллегу принять 19 велосипедов и поставить коробки вертикально, и вот что вижу»

«Не кладите плашмя!»

«Кто-то спросил начальника, будем ли мы есть торт на Хэллоуин, он ушел и вернулся с этим»

«А теперь возвращайтесь к работе».

«В течение года я постепенно уменьшал размер коврика для мыши своего коллеги. Он до сих пор им пользуется»

«Вот как нарядился мой коллега-мексиканец на национальный праздник, пока мы подавали энчилады с гуакомоле»

«Дал коллеге свою личную отвертку, и вот в каком виде он вернул ее на следующий день»

«У нас был тимбилдинг, и мы с коллегой закидали нашего начальника снежками вот в таких костюмах»

«Вчера коллегу заблокировали на парковке, а сегодня он пришел в офис и увидел это»

«Стоп! Не сдвигайте с места этот не обложенный налогом стул. Нарушение правил дорожного движения является правонарушением. Удаление этого уведомления также является правонарушением».

«Пока коллега был в отпуске, мы сделали уменьшенную копию его стола и поставили на место настоящего»

«Папа сегодня у себя в офисе был один-одинешенек, поэтому он сделал и прислал нам такое фото»