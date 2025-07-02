10+ примеров детской логики, на которую взрослым и возразить-то было нечего

Истории
1 час назад

Дети познают мир каждый по-своему — кто-то молниеносно, не всегда обращая внимание на авторитет взрослых. Кто-то — медленнее и вдумчивее. Но самое главное — все они используют логику и мотивацию, зачастую понятную только им. В нашей подборке — веселые примеры детской непосредственности и особого восприятия мира, а также людей, которые их окружают.

  • В детском саду нам дали задание: нарисовать свою семью. Рисунки просматривал штатный психолог и забил тревогу, увидев мое творение. Были нарисованы 4 человека и подписаны корявым почерком: я, брат, папа и тетя Оксана. Мамы на рисунке не было. В садике стали думать, что семья неблагополучная, что ребенок не считает, что у него есть мать, что в семье серьезные проблемы. Вызвали родителей, провели с ними беседу. Уже дома меня спросили: «Оленька, почему ты не нарисовала маму?» А я в ответ: «Потому что мама красивая, а красиво я рисовать не умею!» Да простит меня моя тетя Оксана... © belkabulka / Pikabu
  • Едем семьей в машине. Играем в загадки. Кто отгадал — тот задает. Спрашиваю дочу ( 8 лет): «А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала — что осталось на трубе?» Доча задумалась... Мама пытается подсказать: «А и Б». Доча: «Да не мешайте... Ответ: „ТРУ“». «Ты уверена?» «Была „труба“, А и Б упали и пропали — осталось „ТРУ“!» Красава. © zezam / Pikabu
  • Мой маленький сын, раздавая угощения нашим взрослым знакомым, сказал: «Это вам, молодой человек, а это вам, молодая человечина». © spartanez229 / Pikabu
  • Мой ребенок тут недавно удивил. Задание из садика было: «Обведи и заштрихуй. Кто лишний?» (см. картинку). Казалось бы, все очевидно: сокол (или кто там это такой) — не домашняя птица, значит, он. Но мой пятилетка выдал, что лишняя утка, потому что она ВОДОПЛАВАЮЩАЯ, а остальные — нет. Удивительный детский мозг, идущий нестандартными путями. © bulka.kota / Pikabu
Тревожное Пирожное
3 часа назад

Наш психолог в школе говорит, что правильного ответа в таких заданиях нет, главное чтобы ребенок мог логику выбора объяснить.

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  • Нашему сыну четыре года, недавно он спросил у нас с мужем, мол, как он появился. Не успела я что-то адекватное придумать, как муж ляпнул: «А мы тебя в капусте нашли!» Я сразу же сказала, чтобы сын не слушал папу, объяснила ему, что расскажу все чуть позже, а малыш добавил, что хочет сестричку. На прошлой неделе поехали в деревню к моему папе, помогли с разной работой на участке, привезли продуктов нужных, да и просто навестили родного человека. Утром просыпаюсь от криков моего папы, он вбежал в дом, держит за руку своего внука и говорит мне: «Оля, что же вы такого хулигана воспитали?! Он мне всю капусту перерыл на огороде!» А сын в этот момент грустно заявляет: «Мам, а я так и не нашел сестричку в капусте...» © Мамдаринка / VK
  • Мой 6-летка в этом году кошмарил Деда Мороза так: он хотел на Новый год вместо подарка уметь управлять огнем, водой, ну хоть чем-нибудь; стать динозавром; уметь превращаться в волка. Ну или хотя бы живого волка. До этого он года в 3-4 кидал монетку в фонтан и вместо игрушки, как все дети, загадал, чтобы статуя в центре фонтана стала синей. И расстроился, что не сбылось. Дескать, не работают эти ваши монетки и фонтаны. © IraGR / Pikabu
  • Зимой мы с мужем попросили своего 6-летнего сына достать масло из холодильника (он знал, где оно лежит, и доставал без проблем). На вопрос, зачем это нам, мы ответили, что хотим попить какао с булочкой, которую намажем маслом. А для этого оно должно растаять чуток. Ребенок покивал с умным видом и достал все. Придя на кухню где-то минут через 20, на столе масла мы не увидели. Позвали Егорку, а он положил масло, оказывается, на батарею! И оно здорово успело потечь! Оказалось, он хотел позаботиться о нас и подумал, что на батарее («Она ведь очень горячая, мам!») масло быстрее растает. Ох, вместо криков мы здорово посмеялись. Малыш у нас смекалистый и явно создал милую смешную историю для архива. Но, конечно, вымывать батарею оказалось тем еще испытанием! © Мамдаринка / VK
  • Cын, когда ему было чуть меньше 2-х лет, не увидел слона в зоопарке. Мы пришли в слоновник, поднялись на балкон. Вот, говорю, слон! «Где?» — спрашивает ребенок, глядя в серую стену слоновьего бока перед ним. «Вот это вот все — это слон!» Но слон был больше его ожиданий. © Busuka / X
  • Дети идут из школы с родителями. Дети свой компанией, а родители — своей. Рядом мальчик и девочка, лет 9-10. Мама девочки говорит, чтобы та отдала пакет мальчику: «Он же мужчина, пусть несет». Девочка протягивает пакет мальчику, а он: «Я не понесу». Мама девочки: «Почему?» Мальчик: «А почему я должен ее пакет носить?» «Ты мужчина». «Ну и что? Мы не женаты!» «Вот будешь ей помогать, она за тебя потом замуж выйдет». «Чтобы я потом ей всю жизнь пакеты носил?» © Unknown author / Pikabu
  • В садике рекомендовали поводить сына к психологу, мол, много саботажа, рисовать не хочет, балет не хочет. Спрашиваю: «Саня, а чего ты хочешь?» Ответ: «Хочу большим птеродактилем высоко лететь на небо». А кто не хочет-то?! Нам всем, что ли, к психологу?
  • Нашли для нашей кошки породистого жениха. Он к нам приехал, они начали знакомиться, а мой сын поинтересовался: «Мам, а он останется с нами жить?» Я посмеялась и ответила: «Нет, он немного побудет с нами, сделает деток, а потом мы его вернем обратно». Сын удивленно: «А почему мы папу не вернули, когда я родился?» Хорошо, что папа этого не слышал. © Палата № 6 / VK
  • Мой начальник был в отпуске, а мне срочно нужны были документы на подпись. Попросил заехать домой к нему, чтобы подписать, а то он сам с детьми на хозяйстве. Приехала к пункту назначения. Нажимаю на клавишу звонка, открывает мне дверь паренек лет пяти. «Здравствуй, твой папа дома?» Он смотрит на меня максимально подозрительно: «У нашего папы есть мама! Не тронь нашего папу, уходи!» Я дар речи потеряла, мне еще и стыдно стало в придачу, хотя стыдиться было нечего! Но взгляд этого мальчика... Сразу подошел начальник и уладил ситуацию, перевел на шутку. А я сразу поняла, кто стоит на страже благополучия семьи. © Не все поймут / VK

А вот еще одна подборка с примерами детской логики — как всегда специфической и обезоруживающей. В ней фигурирует пенный монстр, пластырь для зубов и дверь по имени Марфа.

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