10+ примеров детской логики, на которую взрослым и возразить-то было нечего

Наш психолог в школе говорит, что правильного ответа в таких заданиях нет, главное чтобы ребенок мог логику выбора объяснить.
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Дети познают мир каждый по-своему — кто-то молниеносно, не всегда обращая внимание на авторитет взрослых. Кто-то — медленнее и вдумчивее. Но самое главное — все они используют логику и мотивацию, зачастую понятную только им. В нашей подборке — веселые примеры детской непосредственности и особого восприятия мира, а также людей, которые их окружают.
Наш психолог в школе говорит, что правильного ответа в таких заданиях нет, главное чтобы ребенок мог логику выбора объяснить.
А вот еще одна подборка с примерами детской логики — как всегда специфической и обезоруживающей. В ней фигурирует пенный монстр, пластырь для зубов и дверь по имени Марфа.
Ох уж эти мамы девочек, которые воспитывают дочерей по принципу "все мужики тебе должны"