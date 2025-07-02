10+ примеров детской логики, на которую взрослым и возразить-то было нечего

Дети познают мир каждый по-своему — кто-то молниеносно, не всегда обращая внимание на авторитет взрослых. Кто-то — медленнее и вдумчивее. Но самое главное — все они используют логику и мотивацию, зачастую понятную только им. В нашей подборке — веселые примеры детской непосредственности и особого восприятия мира, а также людей, которые их окружают.