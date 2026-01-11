18 человек поделились своими историями с корпоративов, и у нас аж скулы свело от хохота
Говорят, что на новогоднем корпоративе можно узнать о коллегах больше, чем за 10 лет совместной работы. И это чистая правда. Это вечер, когда скромная бухгалтерша превращается в королеву танцпола, а системный администратор раскрывает вокальный талант в караоке. Мы собрали 18 историй о том, как коллеги провожают год так, что потом об этом слагают легенды.
- Муж собрался на корпоратив. Я прикололась, написала маркером на груди: «Женат! Не трогать!» Он посмеялся, стирать не стал. Вернулся под утро, и, пока пытался объяснить, как все прошло, я его уже раздела, чтобы уложить спать. И тут смотрю — а надпись на груди-то новая. И теперь она гласит: «Не трогали! Только смотрели!» Ну, зная, что у него в коллективе на 30 мужиков из дам — одна бухгалтерша за 50 и жена шефа, я не очень парилась. И юмор оценила.
- Видел в своей жизни много всего, что касается отдыха, вечеринок, клубов и т. д. Но, когда на новогоднем корпоративе бабуля, которой около 60 лет, вступила в танцевальный батл с 2 молодыми пацанами, упала в нижний брейк-данс и затем под окончание песни с прыжка села на поперечный шпагат, я, мягко говоря, офонарел. © Палата № 6 / VK
- Помню, как с нашего новогоднего корпоратива супруг забрал свою жену — нашего менеджера по рознице. Сначала она брыкалась и сопротивлялась — в машину ее запихивали вчетвером. Затем уже в машине уснула. Муж привез ее домой, положил на кровать и сам рядом прилег. Супругу раздевать полностью не стал — только туфли снял и все. Мол, проснется и сама разденется. А супруга его через полчаса проснулась, надела обратно свои туфли, сумку в зубы — и на такси снова вернулась на корпоратив. Домой повторно она вернулась в 7 утра, увидела, что муж ее спит, разделась, мышкой в постель — и вырубилась. Ржали мы над этим всем предприятием потом. © sova.spljuha / Pikabu
«Батя с корпоратива пришел»
- Меня уволили прямо на корпоративе. В честь 20-летия компании начальник снял целый ресторан под торжество. В какой-то момент мы решили сыграть в крокодила. Было весело, все хохотали, пока я не решил показать начальника. Изображал беззвучно человека, который постоянно кричит, и нервно перебирает бумаги. Глядя на каменное лицо шефа, сотрудники побоялись смеяться и отгадывать. Через час он увел меня в сторону и сказал, что я уволен. © Палата № 6 / VK
- Я вот был уверен, что истории про «бухгалтерия гуляет» это этакие гипертрофированные и преувеличенные случаи из жизни. Но несколько дней назад я понял, что все вообще не так и не сравнится с реальностью. У нас была бухгалтер — милая женщина лет 40–45. И понеслось: дама отбирала микрофон у ведущего, танцевала на стульях, рассказывала в микрофон про своих мужей и детей. Потом сидела на стуле и рыдала. Потом приставала к мужикам в кафе, и ее совершенно не смущало, что некоторые были с женами. А в конце она забрала поднос с мясом и уехала домой. Все? Да фиг там. Через полчаса она вернулась, сорвала конкурс — и только после этого уехала окончательно. © Aleks2201 / Pikabu
- Нашла хорошую работу и думала, как же мне повезло с коллегами, пока не попала на корпоратив. Один снял окно, так как ему стало жарко, другой резал сыр на кубики и строил из них башни на полу. Но особенно отличился один парень, который решил ко мне подкатить. Он постучался ко мне в номер с цветами, которые вырвал с корнем из горшка на ресепшене, пластиковыми стаканами, на которые явно кто-то наступил, и с фразой: «Ты этого достойна!» © Подслушано / Ideer
«Вот в таком костюме коллега явился на новогодний корпоратив! Запонки из чипсетов, бабочка из sata»
- В последнее время замечала, что коллега часто на меня заглядывается: ловлю взгляд на работе, случайно встречаемся около дома... Но ни разу не подошел и не пригласил никуда. Решила взять инициативу в свои руки: на обеде подхожу, улыбаюсь, начинаю разговор, зову на кофе... А он все ломается. И тут я говорю прямо: «Все понимаю, нравлюсь тебе, не стесняйся». И знаете что? Оказывается, он тупо живет со мной в одном доме, а пожирает взглядом меня потому что еще месяца 2 назад я заняла у него 5 тысяч на корпоративе и до сих пор не отдаю. А тут он еще и подумал, что я предлагаю свидание вместо тех денег. Разное бывало, но чтобы мужик так ржал в моем присутствии... Стыдно... © Палата № 6 / VK
- Собиралась на корпоратив на новой работе. Коллеги за месяц начали обсуждать кто в чем придет. Наряды описывались один ярче другого. Думаю, ну все, вызов брошен, в этот вечер именно я должна всех затмить. Долго ломала голову, пока меня не осенило — приду в максимально строгом классическом платье. И я не прогадала. Столько комплиментов от мужчин я, наверное, в жизни не получала. А разряженные коллеги тихо шипели в углу.
- Начальник моих родителей попросил всех сотрудников написать письма Деду Морозу. Через месяц на новогоднем корпоративе он в костюме Деда Мороза зачитал все письма и даже исполнил пожелания. Только по-своему. Мой отец попросил здоровья, так что босс подошел к нему, хлопнул по плечу и сказал: «Ну, Саныч, будь здоров!» Девушка из бухгалтерии написала в письме, что хотела бы на Новый год любоваться морем и песком. Дед Мороз торжественно вручил ей картину пляжа в формате А2. © Subman1981 / Pikabu
- Вспомнил, как начались отношения с девушкой. Отмечали корпоратив, а на следующий день проснулся в чужой квартире. Открываю глаза — а передо мной маленькая девочка, смотрит на меня и тонким дрожащим голоском говорит: «Дядя (мне 25), вы ведь останетесь с нами навсегда?» Я думаю, любой на моем месте сделал бы что-то вроде «руки в ноги и через окно». А я, как настоящий шпион, провел допрос малютки и был доволен ее ответами про маму. Живем вместе уже год. © Подслушано / Ideer
- Купила на корпоратив эффектное обтягивающее платье расцветки «зебра». Думала, буду самая знойная. Ага... Нас, таких красоток в черно-белую полоску, было двое. Но это еще цветочки! В точно таких же зебровых принтах оказались все многочисленные диванчики в ресторане! © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 25. Новый год. Вся такая красивая — чулки, прическа, каблуки, вечернее платье и с новеньким фотоаппаратом наперевес — отправилась на корпоратив. Дальше — провал в памяти, и вот утро. Открываю глаза на слова мамы: «Я не буду тебя ругать, ответь только на три вопроса: где фотоаппарат, почему ты мокрая и без чулок и почему у тебя в руках пакет с щебнем?» Мама до сих пор думает, что я рыбу ловила. © Подслушано / Ideer
- Решили организовать коллективом предновогоднюю посиделку в ресторане. Выбрали заведение, назначили дату и время. И тут директор говорит, что расходы возьмет на себя. Ну, думаем, вообще прекрасно! Погуляли неплохо и культурно, а потом оказалось, что директор оплатил корпоратив нашей премией. Обидно было тем, кто не тусил в ресторане, — им премию тоже не выплатили. © Doroteus / Pikabu
- Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет. © Sepulka77 / Pikabu
- Работаю в чисто мужском коллективе и часто слышу истории про их похождения — кто с кем встречался, где кто был и так далее. На корпоратив пригласили восточную танцовщицу. Она крутилась вокруг всех парней и приглашала их потанцевать. И вот тут я поняла одну вещь: мужики смелые только на словах. Все как один краснели, отступали, пялились в телефоны и бросали украдкой любопытные взгляды. Танцевать решились всего двое — я и наш завхоз, Анатолий Петрович, 73 года! © Палата № 6 / VK
- С рабочим коллективом после ночной смены решили устроить новогодний корпоратив. Собрались, поехали за город: шашлыки, баня, уютный домик, сосны — в общем, красота! И тут кто-то в машине вспоминает: «Леху забыли!» Звонок ему: «Садись на такси и догоняй!» Леха приехал своим ходом. В конце вечера стали распределять, кто с кем поедет домой. Леха уехал. Проходит время, ждем очередную машину, чтобы остальные могли уехать... а приезжает Леха. На такси. «Я, — говорит, — корпоратив проспал!» Все поржали, снова посадили его в такси и отвезли домой. Но на всякий случай позвонили жене, чтобы встретила — мало ли, вдруг он снова приедет... © Не все поймут / VK
- Был новогодний корпоратив в офисе. Все происходило в стенах офиса: музыка, танцы, конкурсы, подарки, еда. Некоторые так и не смогли добраться домой и остались ночевать прямо в офисе. Я был одним из таких. Просыпаюсь утром на кухне, укрылся шторами, слева от меня тазик оливье, а справа какой-то чувак из соседнего отдела спит в обнимку с елкой. Повсюду разбросанные вещи, хаотичные позы. Начальник вообще уснул прямо на принтере! Все проснулись ровно в 8 утра, когда зашла наша уборщица... и закричала от ужаса. Ей предстояло это все убирать. © Палата № 6 / VK
- Был корпоратив на работе. Выступала перед нами очень популярная группа. И есть у них классная песня, очень она мне у них нравится — «Останусь». Записывала я ее на видео, на память себе. На следующий день включаю видео, чтоб посмотреть, что получилось, и вместо прекрасного и мощного голоса солистки услышала рев медведя, которому отдавили все лапы каблуками. Это я так «тихонечко» подпевала этой песне, совсем заглушив голос исполнительницы. Вот на память, так на память вышло. © Карамель / VK
Если исполнитель поет в микрофон и концертная акустика в зале, то никаких подпевающих при съёмке на телефон практически не слышно, хоть оборись.
