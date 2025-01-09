15+ историй о корпоративах, которые будут вспоминаться с улыбкой долгие годы

Каждый из нас хоть раз бывал на корпоративе — кто-то ждет эти мероприятия с нетерпением, а кто-то предпочитает держаться от них подальше. Ведь никогда не знаешь, чем закончится вечер, когда коллеги расслабляются и отпускают все формальности. Но иногда эти вечеринки оставляют действительно яркие воспоминания или даже укрепляют дружбу в коллективе.