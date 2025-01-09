А я видела видео, где обезьяны в парке воровали у людей волосы и чистили зубы
15+ историй о корпоративах, которые будут вспоминаться с улыбкой долгие годы
Каждый из нас хоть раз бывал на корпоративе — кто-то ждет эти мероприятия с нетерпением, а кто-то предпочитает держаться от них подальше. Ведь никогда не знаешь, чем закончится вечер, когда коллеги расслабляются и отпускают все формальности. Но иногда эти вечеринки оставляют действительно яркие воспоминания или даже укрепляют дружбу в коллективе.
- Под прошлый Новый год все мы так сильно устали, что нам не хотелось никакого праздника. Решено было провести корпоратив на Старый Новый год. Но и там не получилось. Зато потом мы всем коллективом отмечали Новый год по китайскому календарю, если не ошибаюсь 10 февраля. Погуляли знатно. © Emily69 / Pikabu
- Был на работе корпоратив. Сделала высокую прическу с двумя локонами у лица и нарядилась — просто королева бала. В перерыве решила удалить остатки еды между зубов, но зубной нити не было. В отчаянии я заперлась на кухне, вырвала несколько волосков из прически и начала чистить. Но кто же знал, что часть коллег в это время были на балконе и все видели. Но они даже обрадовались, ведь кто-то их случайно закрыл там. © Подслушано / Ideer
- Перед корпоративом директор нашей компании сказал: «Хватит прохлаждаться в ресторанах, мы солидная контора и отдыхать мы будем по-взрослому!» А потом добавил: «Явка обязательна! Кто не придет — останется без премии». Оказалось, что в его понимании «серьезный отдых» означал катание на коньках в ледовом дворце. Кто-то из коллег даже обрадовался, а я вспомнила свой последний опыт на коньках, закончившийся разбитым носом. В итоге загрузились мы в автобус и отправились в ледовый дворец. Там взрослые люди носились по льду, как сумасшедшие. Наш коллектив решил не отставать от профессионалов и, возомнив себя лигой чемпионов, загорелся идеей — взять золото. Я тоже очень хотела золото, ну или хотя бы премию, поэтому послушно напялила коньки и серьезным видом вышла на лед. Но на льду мои ноги разъезжались, равновесие не держалось, и я больше мешала, чем каталась. Осталась я без золота, но с твердым решением больше не покорять ледовые арены. А потом сняла коньки и поехала кататься на автобусе. © ShelkovaKatya / Pikabu
- Вот уже пять лет хожу с волосами как у Мальвины — выкрасила свои кудри в сине-голубой цвет. На прошлой работе увидели меня с такой прической и «попросили уйти в отпуск для поиска новой работы». Вызов принят. Купила качественный парик длинноволосой блондинки и помчалась по собеседованиям. В итоге уже почти пять лет никаких претензий, периодически меняю парики. А на корпоратив по случаю Нового года не заморачиваюсь над костюмом, а просто выхожу всегда Мальвиной, только каждый год в разных платьях. На второй год заместитель директора был Артемоном, а секретарша — Арлекином. Теперь каждый Новый год у меня словно сказка. © Подслушано / Ideer
А у нас вот премьер - мальвина синеволосая. С работы правда не увольняют но и любят соответственно
- Директор созвал всех в переговорной и выдает: «Будет корпоратив. Каждому даю конверт с заданием. Совещание окончено!» Все переглянулись, мол, какая-то фигня намечается. Говорю коллеге: «Наверно хочет, чтобы мы в костюмы нарядились». Открываю конверт, а там 20 тыс. и записка: «Вам необходимо купить то, что сами захотите. С наступающим!» Такого поворота событий я не ожидал. Да никто не ожидал, ведь у каждого было такое же «задание», а директор никогда раньше щедростью не отличался.
- Корпоратив. Сотрудник рассказывает, как у него в детстве палец застрял в бутылке. Я не поверила. Я же герой. Я не как все, и у меня пальцы тонкие. Я так думала. Огромное спасибо работникам травмпункта за помощь и прочистку моих мозгов. © Подслушано / Ideer
- Однажды меня попросили нарядиться Сантой на корпоративе. Я согласился. В день мероприятия я сделал вид, что мне нужно выйти позвонить. Я быстро переоделся в костюм и вернулся с громким криком: «Хо-хо-хо». Потом я раздал всем подарки и начал фотографироваться с коллегами. В итоге я сказал, что мне нужно уходить, а мои сани припаркованы у входа. Потом переоделся обратно и снова вернулся на праздник. И знаете что? Многие начали меня жалеть за то, что я пропустил все самое интересное, ведь приходил Санта и дарил подарки. Я подумал, что надо мной просто смеются, но даже те люди, с которыми я только что фотографировался, уверяли, что я все пропустил. А ведь взрослые люди. В итоге весь оставшийся вечер все обсуждали таинственного Санту, а я не переставал удивляться их наивности. © RonsterTM / Reddit
А еще можно проверить выйдет ли обратно лампочка изо рта! Сразу говорю - не выйдет! Дело в устройстве челюсти. И не надо доказывать, что уникум. В травмпункте таких уникумов ....
- Пошли с коллегами на импровизированный корпоратив. Четыре девицы, которые в офисе нормально себя всегда вели, начали танцевать на столах и заигрывать с мужиками. Прикол в том, что трое из этих дам были замужем, а у четвертой был парень. Теперь с этими девочками-коллегами мне общаться неприятно. А еще один скучный коллега, с которым мы ругались по рабочим вопросам, оказался нормальным парнем. © Подслушано / Ideer
- Я работала в театре. Однажды 8 Марта весь балет собрался в офисе, накрыли стол. Балерины решили, что своих партнеров не стоит подпускать к еде, пока те не ответят на все вопросы викторины. А главный бухгалтер, мудрая женщина, громко заявила: «Мальчики, у молодых женщин к вам одни вопросы. А у меня для вас есть ответы». И тут она открыла кошелек и раздала им по тысяче. Девочки раскрыли рты: «Ирина Павловна, это же наш праздник!» А она им в ответ: «Вот именно, это мой праздник! Поэтому что хочу, то и делаю!» После этого начался долгожданный банкет. © vasilisaPRO / Pikabu
- В детстве я обожала петь, но со временем забросила это увлечение из-за учебы и работы. На корпоративе нашей компании коллеги уговорили меня спеть караоке. Я долго сопротивлялась, но, в конце концов, согласилась. И знаете что? Тот факт, что дома я продолжала петь и не забросила это дело, был не зря. Ведь мой номер вызвал бурю аплодисментов и похвалы! Я сама не ожидала, но людям очень даже зашло! Коллеги были в восторге и предложили мне выступить на следующем корпоративе. Этот случай вдохновил меня записаться в вокальную студию и начать заниматься пением снова. Я нашла в этом огромное удовольствие и теперь пою не только для себя, но и для своих друзей и коллег. А еще даже думаю попробовать походить по кафешкам и предложить там свои услуги. Я очень счастлива сейчас! © Палата № 6 / VK
А соседи тоже в восторге от Ваших арий? Был у меня сосед - скрипач Холонского оркестра. Они пока технику исполнения оттачивают - можно выселяться....
- Однажды устроили с коллегами небольшой шашлычный корпоратив на природе. С мясом не рассчитали — шашлыков было наготовлено столько, что все наелись, и осталось еще столько же. Домой забирать никто не стал, и мы с приятелем вернулись в город и просто отдали царскую порцию шашлыков каким-то мужикам. Видели бы вы их лица! Они долго не могли поверить, что такое в жизни бывает. © Подслушано / Ideer
- Только совсем недавно я поняла, как сильно меня любит мой мужчина. Он заметил, что я дико устала работать без выходных, поэтому сам сидел и подшивал мне платье на корпоратив. Сосредоточенно так, высунув от напряжения язык и что-то бормоча себе под нос, как заправская швея. © Подслушано / Ideer
- В прошлом году у нас HR была в декретном отпуске, поэтому заниматься организацией корпоратива к Новому году было некому. В итоге я выбила деньги на новогодний стол, около 10 тыс. Потом вместе с коллегами мы распределили, кто и что будет готовить, ведь продукты я тоже закупила. С генеральным согласовали подарки сотрудникам от компании и проведение Тайного Санты. Отмечали в офисе, нас было человек 20, стол ломился от вкусной еды, было весело и по-домашнему. Класс! © hyperboloid1 / Pikabu
- Мне нравятся наши «корпоративы». Ведь мы упаковываем подарки для тех, кого даже не знаем. А потом перед самым праздником ездим по домам, оставляем эти подарки и просто уезжаем. Мы делаем так уже много-много лет. Даже мои дети, которых жизнь разбросала по всей стране, приезжают, чтобы помогать мне. Они говорят, что это лучшая часть праздника. © Flimsy-Attention-722 / Reddit
- Работаю юристом. Наконец-то под конец года подбил все судебные дела и даже подготовил договоры на следующий год. Сижу расслабленный и гордый за себя. Теперь можно заняться своими делами и начать выбирать подарки близким. А тут бац! Заходит директор и сообщает: «Сегодня будет корпоратив, а завтра будем доедать то, что останется после сегодня». Ну не дадут отдохнуть на работе! © KumirEvreev / Pikabu
- Сегодня у нас как раз был корпоратив. На столе были домашние блины и куча другой вкуснятины. Мы весь день ходили сытые, при этом никто не работал. Красота! © hells_cowbells / Reddit
- Одна девица на корпоративе пыталась соблазнить нашего директора. И так к нему подкатывала, и сяк — никак не получалось. Решилась даже станцевать на стуле перед ним. Ох, как же феерично она с него упала! Директор очень впечатлился. Но не так, как девушка рассчитывала — он ей выговор сделал. © SON5SON / ADME
- Наш начальник богат на выдумки, устроил корпоратив и обязал всех приходить в оригинальном костюме. А потом добавил, что будет проведено голосование на самый страшный костюм. И призы будут. У начальника есть особенность — страшная аллергия на арахис. В итоге отмечаем, и тут один из сотрудников приходит в костюме огромного арахиса. Разумеется, он был выбран победителем единогласно. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я был на корпоративе в крупном агентстве в индустрии телевидения и кино. Казалось бы, ничего особенного, но я встретил там Тома Круза. Он оказался милым и с хорошим чувством юмора. Это была середина 90-х. © Unknown author / Reddit
Корпоративы — это особая смесь веселья, сюрпризов и незабываемых историй, которые потом еще долго обсуждаются в коллективе. Но главное — помнить, что всего должно быть в меру.