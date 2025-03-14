19 примеров детской логики, которая помогает взглянуть на мир совсем иначе

Моя малышка тоже зовет меня, но только для того, чтобы поцеловать так "мммуа" 😂 А потом бежит опять по своим малышачьим делам)
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Дети всегда успевают удивлять нас не только своим поведением, но и необычным образом мышления. Их воображение порой рождает такие идеи, которые взрослому даже не пришли бы в голову. У них особый, свежий взгляд на мир, к которому они лишь начинают привыкать.
Моя малышка тоже зовет меня, но только для того, чтобы поцеловать так "мммуа" 😂 А потом бежит опять по своим малышачьим делам)
Кажется, что у детей свое восприятие мира, неподвластное взрослым: