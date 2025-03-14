19 примеров детской логики, которая помогает взглянуть на мир совсем иначе

Истории
5 минут назад

Дети всегда успевают удивлять нас не только своим поведением, но и необычным образом мышления. Их воображение порой рождает такие идеи, которые взрослому даже не пришли бы в голову. У них особый, свежий взгляд на мир, к которому они лишь начинают привыкать.

  • У моего 5-летнего брата начался период "Я сам!" Это когда он самостоятельно наливает себе чай, облив при этом всю кухню, а еще начинает стирать свои игрушки, обрызгав себя и все вокруг, кроме того сам решает достать вещи из шкафа, залезая на него. Сегодня мы торопились к дедушке на день рождения, и вот это чудо, когда мы были уже обуты, выходит счастливый из ванной комнаты с мокрой головой со словами: "Я сам помылся!" © Карамель / VK
  • Сегодня мой племянник, которому 7 лет, торжественно заявил, что нашел любовь всей своей жизни. Говорит: “Она самая красивая, самая добрая, я ее люблю больше всех на свете!” Я поинтересовалась насколько сильно? А он задумался, нахмурил брови, а потом выдал с полной уверенностью: “До конца времен и даже дальше. И если меня похоронят, я все равно буду ее любить!” Я пока не решила, это самое милое или самое устрашающее признание в любви, которое я слышала. © Палата №6 / VK
  • Детей в садике попросили нарисовать, как вы проводите досуг со своей семьей. Все дети изобразили, как они гуляют с родителями, играют в мяч, а моя дочка решила нарисовать такую картину: стою я, рядышком она и лежащий на кровати муж. Не сразу не поняла почему, а потом как дошло, что он после работы лежит на диване и играет с ней оттуда. © Мамдаринка / VK
  • Я объясняла своей пятилетней дочери, что непослушные дети получают уголь от Деда Мороза. Она, конечно, спросила, что это такое, и я объяснила ей. Тогда она сказала: «Мам, думаю, я буду плохо вести себя». Я спросила почему и тут она выдала: «Так я смогу получить уголь и добавить его в свою коллекцию камней». Сдерживая смех, я предложила просто попросить его у Деда Мороза. В итоге мы с подругой решили разыграть ее и подготовить носок, набитый углем, — ей это точно понравится! © tana-ryu / Reddit
  • Мой 4-летний сын обожает пластыри и обязательно накладывает их, когда что-то болит. Как-то раз он ударился зубами обо что-то, заплакал и попросил приклеить пластырь на зубы. © Dangerous_Till_9626 / Reddit
  • Моя младшая пошла в садик довольно поздно: в 3,5 года. Я очень переживала, как она адаптируется в первые дни. Напрасно! Пришла забирать ее до тихого часа, но она сама захотела остаться до вечера. В первый же день дочка организовала "пожарную бригаду" - мальчики спасали девочек и плюшевых зверей из пожара, потом она учила детей завязывать шнурки, после рисовать зайца несколькими простыми движениями. Вся группа ходила за ней, как загипнотизированная. Так мы узнали, что у нашей дочери сильные врожденные лидерские качества. А еще все воспитательницы ее просто обожали: выпускали "забалтывать" всех малышей, которые любили поплакать при расставании с мамой. Называли дочку в детском саду "младший сотрудник". © Мамдаринка / VK
  • Недавно показала 4-летнему племяннику, как пользоваться голосовым помощником на телефоне, чтобы он сам искал мультфильмы. Объяснила, что нужно просто сказать название и все. Но ребенок у нас воспитанный, поэтому каждый запрос начинается с “Здравствуйте, а можно, пожалуйста...” Первые пару раз программа вообще не понимала, а после, видимо, сдалась, и теперь после любого успешного запрос слышен радостный вопль племянника: “Он понял! Спасибо, телефон!” Итак, у меня в доме появился человек, который умудрился научить вежливости даже искусственный интеллект. © Палата №6 / VK
  • Однажды шла по парку, слушала музыку. Вдруг ко мне подбежала маленькая девочка, протянула яблоко и убежала. Стою, не понимаю. Через минуту ко мне подбегает женщина: “Извините, она подумала, что вы принцесса из ее сказки”. Я улыбалась весь день. © Не все поймут / VK
  • Моя малышка может миллион раз позвать меня за день, а когда я отвечаю: "Что?", то она просто говорит, что любит меня и убегает, мило улыбаясь. © Gurkinpickle / Reddit
  • Был выходной и я решила его посвятить себе, так что поехала по магазинам, а дочку, которой 4 года, оставила с папой. Все казалось спокойным до того момента, пока мне не позвонила соседка снизу с криками, что мы ее заливаем. Я сразу же начала названивать мужу, но он не брал, поэтому помчалась домой. Еле открыв дверь трясущимися руками, слышу звуки воды и храп. Захожу на кухню, а картина-то какая: пена по всей комнате — на полу, на столе, на подоконнике, даже на стенах! Из крана льет вода, в раковине посуды нет, зато валяется пустая бутылка из-под моющего средства. И среди всего этого великолепия - пенного апокалипсиса - бегает моя дочь. В одной руке меч, в другой плюшевый заяц, на лице восторг: “Я тебя покорю пенный монстр”, — кричит она и носится среди гор из пены. А на диване спит муж, который ничего не слышал из происходящего. © Не все поймут / VK
  • Моему сыну недавно исполнилось два года, и он вдруг начал говорить "нет" на все! Я ему: «Пойдем кушать?» — а он: «Нет». «Пойдем гулять?» — снова: «Нет». Даже на предложение посмотреть мультики отвечает отказом, хотя через минуту уже сам просит включить. Самое интересное, что это слово стало его универсальным ответом на все, даже на мои вопросы, которые вообще не предполагают отрицательного ответа. © Палата №6 / VK
  • Мой муж любит очень долгое время находиться в нашей единственной ванной, что всегда было поводом для шуток. Но теперь нас трое и уже не особо смешно, и недавно мой 3-летний сын хотел взять что-то из ванной, но там был папа, поэтому не смог и, чтобы отвлечь ребенка, я сказала: "Давай почитаем, пока папа закончит". Сегодня утром муж снова зашел в ванную, а сын посмотрел на меня, тяжело вздохнул и сказал: "Мне кажется, нам сегодня понадобится много книжек, мама". © minimalisssta / Reddit
Стёфа
2 дня назад

Моя малышка тоже зовет меня, но только для того, чтобы поцеловать так "мммуа" 😂 А потом бежит опять по своим малышачьим делам)

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  • Однажды дочь решила устроить настоящий скандал, потому что ей не дали больше печенья, и тогда моя мама решила отвлечь ее, поговорить. Но дочь резко во время криков остановилась, уставившись на нее с таким недоверчивым выражением лица, какое я никогда не видела у 4-летнего ребенка, и совершенно ясно, с очевидным раздражением сказала: «Разве ты не видишь, что я сейчас плачу?!», а после просто спокойно вернулась к своей истерике. Мне пришлось выйти из комнаты на 5 минут, чтобы посмеяться, настолько это была забавная сцена. © really_robot / Reddit
  • Сегодня утром сын долго молчал за завтраком, а потом выдал: «Мама, а как зовут нашу дверь?» Я растерялась: «Какую дверь?» Он вздохнул и говорит: «Ну ту, которая в ванну. Она ведь с нами живет, тоже член семьи, а ты даже ее имени не знаешь!» До конца завтрака мы выбирали имя для двери. Теперь она — Марфа. © Палата № 6 / VK
  • Когда в доме есть дети, тишина — это не покой, а тревожный сигнал, который предвещает беду. Сначала мальчишки носились по дому, а после все стихло. Я сразу почуяла неладное, поэтому сразу побежала в детскую и замерла: дети стояли у стены с маркерами в руках. На обоях был нарисован огромный герой из мультика. Пол был в пятнах от какой-то краски. В углу лежала порезанная штора. Я смотрю на детей, а они даже глазом не повели на меня. Старшенький говорит: «Мама, ты не переживай, нам помощь не нужна, иди готовь дальше». Я не знала, что в тот момент делать, плакать или смеяться. Спрашиваю у них: «Вы зачем это сделали?» Они отвечают: «Мы просто решили, что для нашего видеоблога эта комната была очень скучной». © Мамдаринка / VK
  • У меня пятилетняя дочь любит просить, чтобы ей покупали бисквитных мишек с клубникой. Потом она сидит дома за столом перед этими мишкам, и приговаривая что-то типа «ты плохо себя вел» или «я знаю, что ты покусал собачку», отрывает им аккуратно ножки, ручки, голову чтобы потек джем, а потом уже ест. © Палата № 6 / VK
Стёфа
2 дня назад

Какая добрая девочка из последней истории. Где она этому набралась то?)

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  • Когда моему сыну было 10, их класс делал антистресс-мячики из шариков с песком и старых носков. Он с восторгом рассказывал нам про своего кита по имени Валдо и как ждет не дождется, когда принесет его домой. Но когда он, наконец, оказался у нас, я увидела, что на нем написано "Пвалдо", и осторожно спросила, не ошибка ли это. Сын посмотрел на меня с выражением глубокой жалости и легкого превосходства, вздохнул и очень снисходительно объяснил: "Первая буква не произносится, мам". © megs1784 / Reddit
  • Думаю многие узнают своих детей. Сын садится за уроки и начинается: сначала он очень увлечен, берет ручку, открывает тетрадь, а через минуту встает: "Мама, а ты знаешь, как делают карандаши?" Ну ладно, объяснила, вернула его к тетради. Проходит еще две минуты: "Мама, а ты слышала, что у червяка пять сердец? Или это у жуков?" Через полчаса он внезапно заявляет: "Мам, а можно я напишу другой ручкой? Эта как-то скучно пишет!" В итоге, за час мы сделали две строчки. А когда я спросила, почему он так отвлекается, он серьезно посмотрел на меня и сказал: "Мама, мой мозг просто умный, он сразу много думает!" © Мамдаринка / VK
  • В автобусе пожилая женщина ела конфеты, а мальчик напротив наблюдал. Затем он вежливо попросил мятную. Улыбнувшись, женщина, поделилась с ним. Мальчик взял конфету, вернулся на место и поблагодарил. Затем он задумался, вскочил, подбежал к женщине и как поцеловал ее в щеку! Весь автобус улыбнулся, а женщина растрогалась. Такие дети есть, они существуют, они среди нас! © Палата №6 / VK

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