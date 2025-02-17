13 детей, рядом с которыми сложно заскучать

Дети – сокровище любой семьи. Они дарят нам любовь, смысл и много поводов для искреннего смеха. К счастью, родители и родственники с удовольствием делятся такими моментами со всем миром. И сегодня мы приглашаем вас насладиться детской непосредственностью, которой так мало во взрослом мире.

«Моя племянница не выходит из дома без своих любимых очков!»

«Мне позвонила дочь и спросила, могу ли я проверить крыльцо — должен был прийти курьер... Но вот что я увидел, открыв дверь!»

«Моя дочь обожает кофе, но ей 12 лет, поэтому мы нашли компромисс»

«Лицо моего племянника на подушках в качестве подарка на День матери были отличной идеей... в теории.»

«Наш пылесос сломался и не работает» — сказала моя 18-летняя дочь»

«Не думал, что смогу проиграть в прятки племяннику... (сказал ему попозировать для фотографии)»

Дочь может украсить любой ужин!

«Племянница на аттракционе! К слову, называется он... «Карусель счастья»

«Мой сын — уморительный маленький человек!»

«На свой десятый день рождения дочь заказала лазанью вместо торта. Конечно, малыш!»

«Племяшка настаивает на том, чтобы держать своего новорожденного братика только в таком виде!»

Этого ребенка ничем не напугать после такого! © Uncknown Author / Reddit



«Дочь сказала, что хочет быть трансформером на празднике»

© brandoj23 / Reddit Черепуха Ку 1 час назад Йой. Судя по взгляду малой, думает она, что ее родители - идиоты, не разбирающиеся в сериалах и фоаншизах. Доча сто пудов имела в виду франшизу "Трансформеры", но, благодаря инженерной мысли родных, быть ей трансформатором.))))) - - Ответить

Вот что может случиться, если во время долгой дороги ваш телефон с приложением для интернет-покупок будет находиться у ребенка!