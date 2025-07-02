19 героинь, которые выходят из любой ситуации с гордо подтянутой головой

Некоторые женщины умеют выкрутиться из любой ситуации: эффектно поставить обидчика на место или спокойно признать свою ошибку, при этом не чувствуя себя глупо. Подобным умениям можно только позавидовать. А в бонусе вас ждут истории про женщин, которые могут проучить не только надоедливых родственников, но и разобраться с назойливыми незнакомцами.