19 героинь, которые выходят из любой ситуации с гордо подтянутой головой
Некоторые женщины умеют выкрутиться из любой ситуации: эффектно поставить обидчика на место или спокойно признать свою ошибку, при этом не чувствуя себя глупо. Подобным умениям можно только позавидовать. А в бонусе вас ждут истории про женщин, которые могут проучить не только надоедливых родственников, но и разобраться с назойливыми незнакомцами.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: arinawhynot / X
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В период отключения горячей воды я мою голову холодной водой. Волосы даже как будто оживают
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu
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Я всегда крашусь перед тем как одеться ;) так как на одежду может случайно попасть какой-нибудь крем или пудра, румяна или что-то ещё , и будет обидно, если испачкается белая одежда, например. 🙄
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Бонус: женщины, которые могут справиться с любой некомфортной ситуацией
- Шопилась в ТЦ, зашла кофточку померить. Только разделась, вдруг какая-то тетка резко шторку открыла и стоит. Я возмутилась, а она мне: «Зачем так орать? Кто тут и что не видел?» Я в шоке, все пялятся. Решила дамочку проучить и дождалась, когда наступит ее очередь идти в примерочную. Быстро перегородила ей дорогу, не давая пройти. Сказала ей таким же наглым тоном: «А зачем вам примерочная? Прямо тут переодевайтесь, что мы здесь не видели?» Она покраснела, явно не знала, куда деваться, и наконец промямлила: «Ладно, я поняла. Извините».
- Намылились двоюродные всей толпой ко мне в гости. Будут проездом, хотят у меня переночевать. Хорошо, говорю. Только вот холодильник дома пустой, привезите мешок картошки и мяса побольше. Себе, мне и моей Золушке. Они: «А это еще кто?» Отвечаю, мол, так это ж моя змея. Королевский питон трехметровый! Что-то пробурчали и тишина... © Подслушано / Ideer
- Ходила в больницу на процедуры, и там до меня начал докапываться другой пациент. Даже на автобусной остановке докопался, мол, я судьба его. Дядька 60+. Автобус все не ехал. Вдруг приходит женщина и спрашивает, долго ли мы ждем. Узнав, что да, она решила уходить. Я не растерялась и воскликнула: «Я вас до метро провожу». Она спорить не стала, явно поняла, что к чему. Потом по дороге я рассказала ситуацию. В итоге это она меня на автобус посадила, но уже на другой остановке.
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Комментарии
С питоном и родней - такой старый баян, что у Золушки уже борода выросла)