15 историй о том, что женщины остаются собой в любом возрасте

По какой-то причине, хоть я сама женщина и мама у меня очень красивая женщина, но я не люблю жеманства этого в девочках. Когда с лет 2-5 ее интересуют мальчики и вся семья рукоплещет: ой, как мило. У меня это вызывает оторопь и что-то рядом с брезгливостью. Понимаю, что раньше воспитывали (или у нас и в семьях подруг), что важно состояться в жизни, быть достойной и счастливой