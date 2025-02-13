15 историй о том, что женщины остаются собой в любом возрасте
Годы могут влиять на многие вещи в жизни женщин. Но одно остается неизменным — большинство из них не упустит возможность проявить свою женственность. А это, в свою очередь, часто приводит к ярким историям.
- Бабушка собралась на встречу с мужчиной, с которым ее познакомила соседка. Никогда раньше не виделись, но уже несколько раз созванивались. Смотрю, как она волнуется. Как дедушки не стало, а это больше 10 лет назад, ни с кем даже не общалась близко. Договорились встретиться у нас дома, и тут началась суета: «Какие сережки выбрать?», «Какую тему для разговора лучше завести?», «Может, губы чуть-чуть подкрасить?». Смотрю на нее и понимаю, что бабушка за 65, а переживает, как девочка перед первым свиданием. © Карамель / VK
- Моя бабушка выглядит потрясающе в свои 84. У нее отличная осанка и нет морщин. Она всегда говорит мне, чтобы я держалась подальше от солнца и никогда не мыла лицо теплой или горячей водой, только холодной. Я никогда не видела, чтобы она сутулилась. © wavesandtea / Reddit
- Ухаживаю за пожилыми людьми, и романтики среди этих людей хватает. Помню, как 83-летняя бабуля рассказывала мне об ужине со знакомым своего давно почившего мужа. Она была явно взволнована. Спрашивает меня: «Я должна позвонить ему? Или лучше подождать, пока он позвонит мне?» © Bliss149 / Reddit
- Работаю в детском саду воспитателем. Вижу, что одна девочка сидит с серьезным видом, даже не притронувшись к еде. Спрашиваю: «Сонечка, почему ты не кушаешь?» Думаю, может, не понравилась каша, а она прям c возмущением выдает: «Вы что, не видите? У меня губы вообще-то накрашены». Давно так не смеялась. © Карамель / VK
- Коллега лет 60 остановила меня как-то на работе и говорит: «Вы ходите в спортзал?» Я ответил: «Ну да». Она ответила в ответ: «Это заметно. Мышцы жесткие, и сами по себе вы хорошо сложены». Смог выдать только неловкое «спасибо». Говорил с этой дамой в первый раз, к слову. © novato1995 / Reddit
- Моей бабушке 79 лет. Как-то ей позвонил знакомый со старой работы и позвал на свидание. Она была счастлива, как 20-летняя девушка. Позже он позвал ее замуж. Я очень за нее радовалась, но недавно они сильно поссорились, потому что он достал ее каждодневными звонками — почти каждый час. К такому обильному вниманию она не готова. А так хотелось погулять на ее свадьбе. © Подслушано / Ideer
- В мае мне исполнится 93 года. Я чувствую, смотрю, говорю, думаю и действую вообще не на свои годы. Это естественно. Занимаюсь всеми занятиями, которыми занималась в свои тридцать. И мама моя такая же была в 90. © Shirlee Hall / Quora
- Моей любимой бабушке 83 года. Она всегда была молодой, да и сейчас носит туфли на каблуках, красит губы и обожает выбирать себе новые платья. Но случилось то, что повергло меня в шок. Прихожу я к ней, а бабушка меряет новое белье, красивое белое платье и невероятные туфли на шпильке. Оказывается, идет на свидание с одиноким дедушкой-соседом, он предлагает ей жить вместе. Мне кажется, моя бабушка привлекает внимание мужчин больше, чем я. Девушка, 21 год. © Подслушано / Ideer
- Еду сейчас в метро. Заходит старенькая бабушка, тут же подскакивает молодой человек и уступает место. Бабуля садится, а через две остановки место рядом с ней освобождается. Она встает, идет через весь вагон и зовет того паренька сесть рядом с ней. Сидит теперь довольная, улыбается. © Подслушано / Ideer
- Пять минут назад в магазине. Девочка лет пяти стоит в обнимку с парой туфель на шпильках серебристого цвета, 38 размера, навскидку.
— Мама, купи!
— Но они тебе большие!
— Но я ведь вырасту!
— Ну когда вырастешь тогда и купим!
Мы с мужем заржали, обнялись и заплакали. Просто на прошлой неделе уже наша красотка-ровесница накупила здесь же косметики. © a121314 / Pikabu
- На днях у меня в больнице была драма. К старенькой бабуле пришел ее, как она сама позже пояснила, любовник и принес ей фрукты и сосиски. Говорит ей: «Нинуля, я вас люблю!» А бабушка ему: «Если бы ты меня любил, принес бы мне цветов, а не сосисок!» © Подслушано / Ideer
Не понимаю бабушку!!! Сосиски однозначно лучше, тем более в больнице, где вся еда невкусная.
- Муж забирал дочку из садика. Приходит и говорит мне: «Вот зачем ты учишь ее этому еще с детства? Ну невозможно же!» Оказалось, пока они шли домой, доча на жалость ему так надавила, что они зашли в магазин и купили ей новую кофточку. Притом муж добавил, что сам не заметил, как предложил доче обновить гардероб. Это в крови у нас, дорогой, и передается по наследству. © Палата №6 / VK
- Возле меня в маршрутке всю дорогу ехала бабушка. У нее начал звонить телефон. На третьем звонке я подумал, что она просто не слышит, поэтому не отвечает. Сказал ей об этом и услышал: «Да я слышу, что он все никак не успокоится, но из принципа не поднимаю. Пусть волнуется там за меня, я с ним разговаривать не буду. Если хочешь, можешь ответить и сказать, что меня украли. Буду тебе очень благодарна». Кажется, девушки не меняются вообще никогда. © Палата №6 / VK
- Как-то шел из магазина мой парень и увидел такую картину: стоят маленькая девочка и мальчик. Девочка у него спрашивает: «А ты меня любишь?» Он говорит: «Люблю». Она смотрит на него и говорит: «Скоро перестанешь». © Палата №6 / VK
- Захожу в школу и вижу картину. Стоят девочка и мальчик, первый или второй класс. И девочка говорит: «Ну и что ты стоишь? Где мой подарок? У меня скоро праздник!» Мальчик отвечает: «Ну сегодня же еще не 8 марта!» И тут девочка не думая: «Я же женщина, мне каждый день нужно дарить подарки!» Ну что тут сказать, действительно, женщина! © Палата №6 / VK
Нет числа историям, связанным с женщинами, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Не понимаю, что в крови, выпрашивать шмотки у мужчин? Ну, может у автореллы действительно в крови и передаётся по наследству..
Выросло целое поколение женщин , проработанных психологами : *Я женщина, это у меня в крови и передается по наследству...*
По какой-то причине, хоть я сама женщина и мама у меня очень красивая женщина, но я не люблю жеманства этого в девочках. Когда с лет 2-5 ее интересуют мальчики и вся семья рукоплещет: ой, как мило. У меня это вызывает оторопь и что-то рядом с брезгливостью. Понимаю, что раньше воспитывали (или у нас и в семьях подруг), что важно состояться в жизни, быть достойной и счастливой
Нужно не путать шантаж и вымогательство женщин с вниманием мужчин. Подарки, можно себе самой делать, а не клянчить у мужчин.
Как же неприятно читать про то, что у маленького ребёнка уже такие взрослые понятия... Выпрашивать подарки у мужиков. Тьфу.