10 ошибок при выборе летней одежды, из-за которых мы обливаемся потом в летнюю жару

Мы с нетерпением ждем целый год летнее солнышко и тепло. Но вот когда жара наступила, встает вопрос — что такого надеть, чтобы не вспотеть. Есть несколько ошибок при выборе летней одежды, из-за которых мы чувствуем себя некомфортно, но их легко исправить.

Надевать джинсовую одежду

Многие считают, что хлопок — идеальная ткань для лета. Однако к джинсовому материалу это не относится. Такая ткань слишком тяжелая, плохо пропускает воздух и задерживает влагу. В жару будет ощущение, будто вы обернулись в одеяло. Если все же хочется надеть джинсовые шорты, то стоит обратить внимание на более свободные модели.

Носить мини-юбки

Олеся 2 дня назад Взмокгет не из-за мини, а потому что обувь демисезонка) - - Ответить

Кажется, будто если надеть меньше ткани на тело, то будет прохладнее. Однако в случае с юбками это не так. Летом лучше отдать предпочтение длине миди или макси. Это обеспечит защиту от солнца и создаст тень для ног. Важно также выбирать юбку свободного кроя, что создаст дополнительную циркуляцию воздуха и будет освежать.

Выбирать только натуральные ткани

Хлопок и лен обычно считают летними тканями. Однако они легко намокают и долго сохнут, из-за чего в одежде становится некомфортно. А льняные вещи еще и часто выглядят мятыми. Конечно, совсем исключать из гардероба эти ткани не стоит, ведь они дышащие. Но можно присмотреться также к бамбуку и некоторым синтетическим тканям, которые разрабатывают специально для жары.

Обращать внимание на цвет, упуская из виду крой

Многие советуют носить белую одежду летом, потому что она отражает свет. В то время как черные вещи считаются неподходящими для жары. Однако белое не только препятствует свету извне, но и отражает тепло от кожи обратно к телу, из-за чего может быть жарко. В то время как черный цвет поглощает тепло от тела, тем самым охлаждая его. Согласно исследованиям, в жару люди чувствуют себя одинаково как в черной, так и в белой одежде. Важнее, чтобы вещь не была облегающей. Тогда в одежде любого цвета будет хорошая циркуляция воздуха, что поспособствует охлаждению.

Считать все прозрачные ткани дышащими

Ольга Курпякова 1 день назад Простите, а кто в жару носит одежду из синтетических материалов - тот, кто плохо учился в школе и не знает химию. - - Ответить

В этом году прозрачные кофты и платья в моде. Однако не все подобные ткани хороши для лета. Так, например, в одежде из полиэстера и нейлона в жару будет казаться, будто вы надели пластиковый пакет, даже если со стороны вещь выглядит легкой.

Заправлять рубашку или блузу

Сейчас редко кто носит блузы и рубашки навыпуск, это выглядит немного неряшливо. Однако летом этим модным правилом можно пренебречь, ведь наслоение тканей создаст ненужное тепло. А еще лучше выбрать более короткий верх образа. Также можно завязать рубашку или футболку причудливым узлом спереди.

Забывать про пятна пота

Пятна пота очень сильно заметны на одежде пастельно-голубых, бледно-розовых или светло-серых оттенков. В то время как черный, темно-синий и белый — более безопасные варианты. Стоит также присмотреться к вещам с принтами — они отлично скрывают пятна пота.

Не проверять подкладку

Можно прикупить платье или пиджак из самого легкого материала на лето, но совершенно забыть про подкладку. А ведь она вполне может быть из недышащей ткани, и все усилия по выбору платья окажутся напрасными — будет жарко как в бане.

Носить длинные рукава

Renee 19 часов назад пардон, что сделает девушка в оранжевой блузке?! "Спарится"?! С кем? И почему именно она? - - Ответить

Ткань на теле помогает избежать попадания агрессивного солнечного света на кожу, но в то же время она накапливает тепло. Поэтому длинные рукава не подойдут для жаркого лета, но и майки на бретельках — не лучший выбор. К счастью, вариантов рукавов много: фонарики, колокольчики, летучая мышь. Объемная ткань защитит руки от солнца и поспособствуют охлаждению, ведь воздух будет свободно циркулировать между рукавами и кожей.

Носить шелковые платья

Jenny 21 час назад У меня как-то был костюмчик из шелка-сырца брусничного цвета - узкая юбка и пиджачок с короткими рукавами. Без подкладки, ткань не блестела вообще и напоминала рогожку - такое плетение. В нем было вообще не жарко в любую жару! Просто супер! Но постирала в неподходящем порошке и все пошло пятнами ((( - - Ответить

С одной стороны, блестящая ткань отражает солнечные лучи и отлично защищает от ожогов. Но с другой — на шелке легко остаются следы пота, поэтому можно случайно оконфузиться. А сама ткань быстро портится от тепла. Возможно, стоит оставить любимое платье-комбинацию на вечер, а в погожий солнечный день присмотреться к другим тканям.