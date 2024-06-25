10 ошибок при выборе летней одежды, из-за которых мы обливаемся потом в летнюю жару
Мы с нетерпением ждем целый год летнее солнышко и тепло. Но вот когда жара наступила, встает вопрос — что такого надеть, чтобы не вспотеть. Есть несколько ошибок при выборе летней одежды, из-за которых мы чувствуем себя некомфортно, но их легко исправить.
Надевать джинсовую одежду
Многие считают, что хлопок — идеальная ткань для лета. Однако к джинсовому материалу это не относится. Такая ткань слишком тяжелая, плохо пропускает воздух и задерживает влагу. В жару будет ощущение, будто вы обернулись в одеяло. Если все же хочется надеть джинсовые шорты, то стоит обратить внимание на более свободные модели.
Носить мини-юбки
Кажется, будто если надеть меньше ткани на тело, то будет прохладнее. Однако в случае с юбками это не так. Летом лучше отдать предпочтение длине миди или макси. Это обеспечит защиту от солнца и создаст тень для ног. Важно также выбирать юбку свободного кроя, что создаст дополнительную циркуляцию воздуха и будет освежать.
Выбирать только натуральные ткани
Я выживаю в жару только в льняных штанах. И как они при этом выглядят - абсолютно всё равно.
Хлопок и лен обычно считают летними тканями. Однако они легко намокают и долго сохнут, из-за чего в одежде становится некомфортно. А льняные вещи еще и часто выглядят мятыми. Конечно, совсем исключать из гардероба эти ткани не стоит, ведь они дышащие. Но можно присмотреться также к бамбуку и некоторым синтетическим тканям, которые разрабатывают специально для жары.
Обращать внимание на цвет, упуская из виду крой
"черный цвет поглощает тепло от тела"
Вот прямо буквально поглощает? Кто-то физику в школе прогуливал.
Многие советуют носить белую одежду летом, потому что она отражает свет. В то время как черные вещи считаются неподходящими для жары. Однако белое не только препятствует свету извне, но и отражает тепло от кожи обратно к телу, из-за чего может быть жарко. В то время как черный цвет поглощает тепло от тела, тем самым охлаждая его. Согласно исследованиям, в жару люди чувствуют себя одинаково как в черной, так и в белой одежде.
Важнее, чтобы вещь не была облегающей. Тогда в одежде любого цвета будет хорошая циркуляция воздуха, что поспособствует охлаждению.
Считать все прозрачные ткани дышащими
Простите, а кто в жару носит одежду из синтетических материалов - тот, кто плохо учился в школе и не знает химию.
В этом году прозрачные кофты и платья в моде. Однако не все подобные ткани хороши для лета. Так, например, в одежде из полиэстера и нейлона в жару будет казаться, будто вы надели пластиковый пакет, даже если со стороны вещь выглядит легкой.
Заправлять рубашку или блузу
Да ладно!то есть даже тетям моего не буду говорить какого размера нужно на пузе бант завязывать?!
Сейчас редко кто носит блузы и рубашки навыпуск, это выглядит немного неряшливо. Однако летом этим модным правилом можно пренебречь, ведь наслоение тканей создаст ненужное тепло. А еще лучше выбрать более короткий верх образа. Также можно завязать рубашку или футболку причудливым узлом спереди.
Забывать про пятна пота
Так потеть - это ж естественно, не надо стесняться) недавно ж учили только.
Пятна пота очень сильно заметны на одежде пастельно-голубых, бледно-розовых или светло-серых оттенков. В то время как черный, темно-синий и белый — более безопасные варианты. Стоит также присмотреться к вещам с принтами — они отлично скрывают пятна пота.
Не проверять подкладку
Можно прикупить платье или пиджак из самого легкого материала на лето, но совершенно забыть про подкладку. А ведь она вполне может быть из недышащей ткани, и все усилия по выбору платья окажутся напрасными — будет жарко как в бане.
Носить длинные рукава
пардон, что сделает девушка в оранжевой блузке?! "Спарится"?! С кем? И почему именно она?
Ткань на теле помогает избежать попадания агрессивного солнечного света на кожу, но в то же время она накапливает тепло. Поэтому длинные рукава не подойдут для жаркого лета, но и майки на бретельках — не лучший выбор. К счастью, вариантов рукавов много: фонарики, колокольчики, летучая мышь. Объемная ткань защитит руки от солнца и поспособствуют охлаждению, ведь воздух будет свободно циркулировать между рукавами и кожей.
Носить шелковые платья
У меня как-то был костюмчик из шелка-сырца брусничного цвета - узкая юбка и пиджачок с короткими рукавами. Без подкладки, ткань не блестела вообще и напоминала рогожку - такое плетение. В нем было вообще не жарко в любую жару! Просто супер! Но постирала в неподходящем порошке и все пошло пятнами (((
С одной стороны, блестящая ткань отражает солнечные лучи и отлично защищает от ожогов. Но с другой — на шелке легко остаются следы пота, поэтому можно случайно оконфузиться. А сама ткань быстро портится от тепла. Возможно, стоит оставить любимое платье-комбинацию на вечер, а в погожий солнечный день присмотреться к другим тканям.
Если грамотно подходить к выбору одежды на лето, то и жара будет нипочем. Но хочется также, чтобы вещи выглядели хорошо на фигуре. У нас есть статья о том, какую одежду лучше не надевать летом, чтобы не испортить хороший образ.
Комментарии
У вас плохая, вульгарная манера изложения. С какой аудиторий заигрываете - неясно.
А по существу - лён тем и хорош, что ему прощается помятость, на ярко-синей блузке пятна видны гораздо лучше, чем на батистовой голубой рубашке, и т.п. А дамы, которые непрерывно "конфузятся" оттого, что на улице лето, - это какое-то сообщество тинейджеров, не занятых делом и ведомых самой красивой девочкой в классе.
Лен в смеси с вискозой, еще раз повторю, соотношение 55% на 45%.
Мягкая ткань, к телу не липнет, и не создает ощущения плотной обертки.
Мнется, хотя и не так, как 100% лен... но на это уже пофиг)
В жару хорошо сидеть под кондиционером, а по улице перемещаться - только приложив ко всем крупным сосудам сумку-холодильник или примотать её к рукам, ногам, шее, груди, талии, бёдрам.
В механизм отражения белой одеждой тепла от кожи и обратно что-то верится с трудом. Белый цвет отражает свет , это из оптической физики ,черный -поглощает свет. При чем тут тепло от кожи , мы же не светимся 😅
у кого длинные рукава, точно скоро спарится, такой признак готовности🙃