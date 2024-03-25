15 доказательств того, что за работу с людьми нужно давать медаль и отпуск на Мальдивах ежегодно

Иногда работа с людьми — это настоящая головная боль. Порой встречаются очень странные клиенты, от которых хочется убежать подальше, а нельзя. С работы-то не уйти. Вот именно такими историями и поделились герои этой подборки.

Трудовые будни действительно бывают сложными, но не все так плохо. У нас есть 16 историй о том, что работать с людьми — не всегда сущий кошмар. Бывает очень даже душевно и задорно.